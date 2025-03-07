الصور الأكثر إثارة خلال الأسبوع

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أدريان برودي، من اليسار، الفائز بجائزة أفضل أداء لممثل في دور رئيسي عن فيلم "The Brutalist"، ومايكي ماديسون، الفائز بجائزة أفضل أداء لممثلة في دور رئيسي عن فيلم "Anora"، وزوي سالدانا، الفائزة بجائزة أفضل أداء لممثلة في دور مساعد عن فيلم "Emilia Perez"، وكيران كولكين، الفائز بجائزة أفضل أداء لممثل في دور مساعد عن فيلم "A Real Pain"، في غرفة الصحافة في حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 2 مارس 2025،