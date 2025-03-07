الصور الأكثر إثارة خلال الأسبوع

أدريان برودي، من اليسار، الفائز بجائزة أفضل أداء لممثل في دور رئيسي عن فيلم "The Brutalist"، ومايكي ماديسون، الفائز بجائزة أفضل أداء لممثلة في دور رئيسي عن فيلم "Anora"، وزوي سالدانا، الفائزة بجائزة أفضل أداء لممثلة في دور مساعد عن فيلم "Emilia Perez"، وكيران كولكين، الفائز بجائزة أفضل أداء لممثل في دور مساعد عن فيلم "A Real Pain"، في غرفة الصحافة في حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 2 مارس 2025،
أدريان برودي، من اليسار، الفائز بجائزة أفضل أداء لممثل في دور رئيسي عن فيلم "The Brutalist"، ومايكي ماديسون، الفائز بجائزة أفضل أداء لممثلة في دور رئيسي عن فيلم "Anora"، وزوي سالدانا، الفائزة بجائزة أفضل أداء لممثلة في دور مساعد عن فيلم "Emilia Perez"، وكيران كولكين، الفائز بجائزة أفضل أداء لممثل في دور مساعد عن فيلم "A Real Pain"، في غرفة الصحافة في حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 2 مارس 2025،
مع غروب الشمس، يجلس فلسطينيون على طاولة كبيرة محاطة بأنقاض المنازل والمباني المدمرة أثناء تجمعهم لتناول وجبة الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان في رفح، جنوبي قطاع غزة، السبت 1 مارس 2025.
مع غروب الشمس، يجلس فلسطينيون على طاولة كبيرة محاطة بأنقاض المنازل والمباني المدمرة أثناء تجمعهم لتناول وجبة الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان في رفح، جنوبي قطاع غزة، السبت 1 مارس 2025.
يعمل موظفو دار الأوبرا الحكومية في هامبورغ على أجزاء من مسرح في إحدى قاعات ورش عمل دار الأوبرا الحكومية.
يعمل موظفو دار الأوبرا الحكومية في هامبورغ على أجزاء من مسرح في إحدى قاعات ورش عمل دار الأوبرا الحكومية.
في هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو قدمته قناة "RTS Serbia"، يتم إطلاق قنابل دخان ومشاعل في البرلمان، في بلغراد، صربيا، يوم الثلاثاء 4 مارس 2025.
في هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو قدمته قناة "RTS Serbia"، يتم إطلاق قنابل دخان ومشاعل في البرلمان، في بلغراد، صربيا، يوم الثلاثاء 4 مارس 2025.
زوي كرافيتز تحضر حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025 الذي تستضيفه راديكا جونز في مركز واليس أنينبيرج للفنون المسرحية في 2 مارس 2025 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا.
زوي كرافيتز تحضر حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025 الذي تستضيفه راديكا جونز في مركز واليس أنينبيرج للفنون المسرحية في 2 مارس 2025 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا.
شرطة مكافحة الشغب تعتقل متظاهرا خلال احتجاج للمطالبة بتحسين معاشات التقاعد للمتقاعدين في بوينس آيرس، الأرجنتين، الأربعاء 5 مارس 2025.
شرطة مكافحة الشغب تعتقل متظاهرا خلال احتجاج للمطالبة بتحسين معاشات التقاعد للمتقاعدين في بوينس آيرس، الأرجنتين، الأربعاء 5 مارس 2025.
مجموعة فنية من منتزه ماسلينيتسا الفني في منطقة "نيكولا لينيفيتس" في مناطق كاليسكو.
مجموعة فنية من منتزه ماسلينيتسا الفني في منطقة "نيكولا لينيفيتس" في مناطق كاليسكو.
هطلت أمطار غزيرة طوال الليل في 3 مارس، مما تسبب في غمر العديد من المناطق في المدينة بسبب فيضان بعض الأنهار المحيطة بالمدينة.
هطلت أمطار غزيرة طوال الليل في 3 مارس، مما تسبب في غمر العديد من المناطق في المدينة بسبب فيضان بعض الأنهار المحيطة بالمدينة.
ضباط الشرطة الإسرائيلية يفرقون رجالاً يهودًا متشددين يغلقون طريقًا سريعًا أثناء احتجاج على التجنيد في الجيش في بني براك، إسرائيل، الأحد 2 مارس 2025.
ضباط الشرطة الإسرائيلية يفرقون رجالاً يهودًا متشددين يغلقون طريقًا سريعًا أثناء احتجاج على التجنيد في الجيش في بني براك، إسرائيل، الأحد 2 مارس 2025.
يستعد الساحل الشرقي لأستراليا، وخاصة كوينزلاند وشمال نيو ساوث ويلز، لتأثير الإعصار المداري ألفريد، وهو عاصفة نادرة من الفئة 2 من المتوقع أن تضرب اليابسة بين جولد كوست والأجزاء الجنوبية من منطقة وايد باي.
يستعد الساحل الشرقي لأستراليا، وخاصة كوينزلاند وشمال نيو ساوث ويلز، لتأثير الإعصار المداري ألفريد، وهو عاصفة نادرة من الفئة 2 من المتوقع أن تضرب اليابسة بين جولد كوست والأجزاء الجنوبية من منطقة وايد باي.
أحد أعضاء فرقة "Unidos da Tijuca" يؤدي عروضه خلال مسيرات كرنفال 2025 في "Sapucai Sambodrome" في 3 مارس/آذار 2025 في ريو دي جانيرو، البرازيل.
أحد أعضاء فرقة "Unidos da Tijuca" يؤدي عروضه خلال مسيرات كرنفال 2025 في "Sapucai Sambodrome" في 3 مارس/آذار 2025 في ريو دي جانيرو، البرازيل.
تجمع الناس في مسجد جامع الشهير في دلهي لتناول الإفطار في أول رمضان من الشهر الكريم، في 2 مارس 2025 في نيودلهي، الهند.
تجمع الناس في مسجد جامع الشهير في دلهي لتناول الإفطار في أول رمضان من الشهر الكريم، في 2 مارس 2025 في نيودلهي، الهند.
مشاركون يرمون البرتقال على فريق معركة البرتقال "I Tuchini del Borghetto Aranceri"، المشارك في "معركة البرتقال" التقليدية في 4 مارس 2025 في إيفريا، إيطاليا.
مشاركون يرمون البرتقال على فريق معركة البرتقال "I Tuchini del Borghetto Aranceri"، المشارك في "معركة البرتقال" التقليدية في 4 مارس 2025 في إيفريا، إيطاليا.