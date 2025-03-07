الصور الأكثر إثارة خلال الأسبوع

عربي
الرئيس الصربي: أجريت محادثة جيدة ومهمة مع بوتين
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
14:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة وإسرائيل ترفض الخطة برمتها
15:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
16:00 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
خبير: تصريحات ماكرون بشأن حماية أوروبا نوويا هي محاولة للمشاركة في حصة أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
10:03 GMT
24 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:28 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
15:00 GMT
24 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
15:54 GMT
6 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:00 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:46 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
17:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
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الصور الأكثر إثارة خلال الأسبوع
الصور الأكثر إثارة خلال الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة. 07.03.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

الصور الأكثر إثارة خلال الأسبوع

08:00 GMT 07.03.2025 (تم التحديث: 11:45 GMT 07.03.2025)
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة.
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision

أدريان برودي، من اليسار، الفائز بجائزة أفضل أداء لممثل في دور رئيسي عن فيلم "The Brutalist"، ومايكي ماديسون، الفائز بجائزة أفضل أداء لممثلة في دور رئيسي عن فيلم "Anora"، وزوي سالدانا، الفائزة بجائزة أفضل أداء لممثلة في دور مساعد عن فيلم "Emilia Perez"، وكيران كولكين، الفائز بجائزة أفضل أداء لممثل في دور مساعد عن فيلم "A Real Pain"، في غرفة الصحافة في حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 2 مارس 2025،

أدريان برودي، من اليسار، الفائز بجائزة أفضل أداء لممثل في دور رئيسي عن فيلم &quot;The Brutalist&quot;، ومايكي ماديسون، الفائز بجائزة أفضل أداء لممثلة في دور رئيسي عن فيلم &quot;Anora&quot;، وزوي سالدانا، الفائزة بجائزة أفضل أداء لممثلة في دور مساعد عن فيلم &quot;Emilia Perez&quot;، وكيران كولكين، الفائز بجائزة أفضل أداء لممثل في دور مساعد عن فيلم &quot;A Real Pain&quot;، في غرفة الصحافة في حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 2 مارس 2025، - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Jordan Strauss/Invision

أدريان برودي، من اليسار، الفائز بجائزة أفضل أداء لممثل في دور رئيسي عن فيلم "The Brutalist"، ومايكي ماديسون، الفائز بجائزة أفضل أداء لممثلة في دور رئيسي عن فيلم "Anora"، وزوي سالدانا، الفائزة بجائزة أفضل أداء لممثلة في دور مساعد عن فيلم "Emilia Perez"، وكيران كولكين، الفائز بجائزة أفضل أداء لممثل في دور مساعد عن فيلم "A Real Pain"، في غرفة الصحافة في حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 2 مارس 2025،

© AP Photo / Abdel Kareem Hana

مع غروب الشمس، يجلس فلسطينيون على طاولة كبيرة محاطة بأنقاض المنازل والمباني المدمرة أثناء تجمعهم لتناول وجبة الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان في رفح، جنوبي قطاع غزة، السبت 1 مارس 2025.

مع غروب الشمس، يجلس فلسطينيون على طاولة كبيرة محاطة بأنقاض المنازل والمباني المدمرة أثناء تجمعهم لتناول وجبة الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان في رفح، جنوبي قطاع غزة، السبت 1 مارس 2025. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Abdel Kareem Hana

مع غروب الشمس، يجلس فلسطينيون على طاولة كبيرة محاطة بأنقاض المنازل والمباني المدمرة أثناء تجمعهم لتناول وجبة الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان في رفح، جنوبي قطاع غزة، السبت 1 مارس 2025.

© Getty Images / Picture alliance/Ulrich Perrey

يعمل موظفو دار الأوبرا الحكومية في هامبورغ على أجزاء من مسرح في إحدى قاعات ورش عمل دار الأوبرا الحكومية.

يعمل موظفو دار الأوبرا الحكومية في هامبورغ على أجزاء من مسرح في إحدى قاعات ورش عمل دار الأوبرا الحكومية. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Picture alliance/Ulrich Perrey

يعمل موظفو دار الأوبرا الحكومية في هامبورغ على أجزاء من مسرح في إحدى قاعات ورش عمل دار الأوبرا الحكومية.

© AP Photo / RTS Serbia

في هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو قدمته قناة "RTS Serbia"، يتم إطلاق قنابل دخان ومشاعل في البرلمان، في بلغراد، صربيا، يوم الثلاثاء 4 مارس 2025.

في هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو قدمته قناة &quot;RTS Serbia&quot;، يتم إطلاق قنابل دخان ومشاعل في البرلمان، في بلغراد، صربيا، يوم الثلاثاء 4 مارس 2025. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / RTS Serbia

في هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو قدمته قناة "RTS Serbia"، يتم إطلاق قنابل دخان ومشاعل في البرلمان، في بلغراد، صربيا، يوم الثلاثاء 4 مارس 2025.

© Getty Images / VF25/Phillip Faraone

زوي كرافيتز تحضر حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025 الذي تستضيفه راديكا جونز في مركز واليس أنينبيرج للفنون المسرحية في 2 مارس 2025 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا.

زوي كرافيتز تحضر حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025 الذي تستضيفه راديكا جونز في مركز واليس أنينبيرج للفنون المسرحية في 2 مارس 2025 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VF25/Phillip Faraone

زوي كرافيتز تحضر حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025 الذي تستضيفه راديكا جونز في مركز واليس أنينبيرج للفنون المسرحية في 2 مارس 2025 في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا.

© AP Photo / Rodrigo Abd

شرطة مكافحة الشغب تعتقل متظاهرا خلال احتجاج للمطالبة بتحسين معاشات التقاعد للمتقاعدين في بوينس آيرس، الأرجنتين، الأربعاء 5 مارس 2025.

شرطة مكافحة الشغب تعتقل متظاهرا خلال احتجاج للمطالبة بتحسين معاشات التقاعد للمتقاعدين في بوينس آيرس، الأرجنتين، الأربعاء 5 مارس 2025. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rodrigo Abd

شرطة مكافحة الشغب تعتقل متظاهرا خلال احتجاج للمطالبة بتحسين معاشات التقاعد للمتقاعدين في بوينس آيرس، الأرجنتين، الأربعاء 5 مارس 2025.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

مجموعة فنية من منتزه ماسلينيتسا الفني في منطقة "نيكولا لينيفيتس" في مناطق كاليسكو.

مجموعة فنية من منتزه ماسلينيتسا الفني في منطقة &quot;نيكولا لينيفيتس&quot; في مناطق كاليسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

مجموعة فنية من منتزه ماسلينيتسا الفني في منطقة "نيكولا لينيفيتس" في مناطق كاليسكو.

© Getty Images / NurPhoto/Aditya Irawan

هطلت أمطار غزيرة طوال الليل في 3 مارس، مما تسبب في غمر العديد من المناطق في المدينة بسبب فيضان بعض الأنهار المحيطة بالمدينة.

هطلت أمطار غزيرة طوال الليل في 3 مارس، مما تسبب في غمر العديد من المناطق في المدينة بسبب فيضان بعض الأنهار المحيطة بالمدينة. - سبوتنيك عربي
8/14
© Getty Images / NurPhoto/Aditya Irawan

هطلت أمطار غزيرة طوال الليل في 3 مارس، مما تسبب في غمر العديد من المناطق في المدينة بسبب فيضان بعض الأنهار المحيطة بالمدينة.

© Getty Images / VCG/Chen Haiweiمنظر جوي لعشاق ركوب الدراجات وهم يستمتعون بأزهار البرقوق في حديقة بونساي في بحيرة تاي في مقاطعة تشجيانغ في الصين
منظر جوي لعشاق ركوب الدراجات وهم يستمتعون بأزهار البرقوق في حديقة بونساي في بحيرة تاي في مقاطعة تشجيانغ في الصين - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG/Chen Haiwei
منظر جوي لعشاق ركوب الدراجات وهم يستمتعون بأزهار البرقوق في حديقة بونساي في بحيرة تاي في مقاطعة تشجيانغ في الصين
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

ضباط الشرطة الإسرائيلية يفرقون رجالاً يهودًا متشددين يغلقون طريقًا سريعًا أثناء احتجاج على التجنيد في الجيش في بني براك، إسرائيل، الأحد 2 مارس 2025.

ضباط الشرطة الإسرائيلية يفرقون رجالاً يهودًا متشددين يغلقون طريقًا سريعًا أثناء احتجاج على التجنيد في الجيش في بني براك، إسرائيل، الأحد 2 مارس 2025. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ohad Zwigenberg

ضباط الشرطة الإسرائيلية يفرقون رجالاً يهودًا متشددين يغلقون طريقًا سريعًا أثناء احتجاج على التجنيد في الجيش في بني براك، إسرائيل، الأحد 2 مارس 2025.

© Getty Images / Asanka Ratnayake

يستعد الساحل الشرقي لأستراليا، وخاصة كوينزلاند وشمال نيو ساوث ويلز، لتأثير الإعصار المداري ألفريد، وهو عاصفة نادرة من الفئة 2 من المتوقع أن تضرب اليابسة بين جولد كوست والأجزاء الجنوبية من منطقة وايد باي.

يستعد الساحل الشرقي لأستراليا، وخاصة كوينزلاند وشمال نيو ساوث ويلز، لتأثير الإعصار المداري ألفريد، وهو عاصفة نادرة من الفئة 2 من المتوقع أن تضرب اليابسة بين جولد كوست والأجزاء الجنوبية من منطقة وايد باي. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Asanka Ratnayake

يستعد الساحل الشرقي لأستراليا، وخاصة كوينزلاند وشمال نيو ساوث ويلز، لتأثير الإعصار المداري ألفريد، وهو عاصفة نادرة من الفئة 2 من المتوقع أن تضرب اليابسة بين جولد كوست والأجزاء الجنوبية من منطقة وايد باي.

© Getty Images / Wagner Meier

أحد أعضاء فرقة "Unidos da Tijuca" يؤدي عروضه خلال مسيرات كرنفال 2025 في "Sapucai Sambodrome" في 3 مارس/آذار 2025 في ريو دي جانيرو، البرازيل.

أحد أعضاء فرقة &quot;Unidos da Tijuca&quot; يؤدي عروضه خلال مسيرات كرنفال 2025 في &quot;Sapucai Sambodrome&quot; في 3 مارس/آذار 2025 في ريو دي جانيرو، البرازيل. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Wagner Meier

أحد أعضاء فرقة "Unidos da Tijuca" يؤدي عروضه خلال مسيرات كرنفال 2025 في "Sapucai Sambodrome" في 3 مارس/آذار 2025 في ريو دي جانيرو، البرازيل.

© Getty Images / Hindustan Times/Salman Ali

تجمع الناس في مسجد جامع الشهير في دلهي لتناول الإفطار في أول رمضان من الشهر الكريم، في 2 مارس 2025 في نيودلهي، الهند.

تجمع الناس في مسجد جامع الشهير في دلهي لتناول الإفطار في أول رمضان من الشهر الكريم، في 2 مارس 2025 في نيودلهي، الهند. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Hindustan Times/Salman Ali

تجمع الناس في مسجد جامع الشهير في دلهي لتناول الإفطار في أول رمضان من الشهر الكريم، في 2 مارس 2025 في نيودلهي، الهند.

© Getty Images / Stefano Guidi

مشاركون يرمون البرتقال على فريق معركة البرتقال "I Tuchini del Borghetto Aranceri"، المشارك في "معركة البرتقال" التقليدية في 4 مارس 2025 في إيفريا، إيطاليا.

مشاركون يرمون البرتقال على فريق معركة البرتقال &quot;I Tuchini del Borghetto Aranceri&quot;، المشارك في &quot;معركة البرتقال&quot; التقليدية في 4 مارس 2025 في إيفريا، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Stefano Guidi

مشاركون يرمون البرتقال على فريق معركة البرتقال "I Tuchini del Borghetto Aranceri"، المشارك في "معركة البرتقال" التقليدية في 4 مارس 2025 في إيفريا، إيطاليا.

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