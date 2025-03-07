رحلة عبر الذكاء الاصطناعي إلى بلاد الأساطير

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
14:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة وإسرائيل ترفض الخطة برمتها
15:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
16:00 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
خبير: تصريحات ماكرون بشأن حماية أوروبا نوويا هي محاولة للمشاركة في حصة أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
10:03 GMT
24 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:28 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
15:00 GMT
24 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
15:54 GMT
6 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:00 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:46 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
روسيا تعتبر خطاب ماكرون عداء لموسكو.. والرئيس بوتين يؤكد على خيار سلام في أوكرانيا يضمن الأمن المستدام
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20250307/1098473280.html
رحلة عبر الذكاء الاصطناعي إلى بلاد الأساطير
رحلة عبر الذكاء الاصطناعي إلى بلاد الأساطير
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور مثيرة لأبطال حكايات وأساطير، معدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. 07.03.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

رحلة عبر الذكاء الاصطناعي إلى بلاد الأساطير

13:26 GMT 07.03.2025 (تم التحديث: 13:27 GMT 07.03.2025)
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة صور مثيرة لأبطال حكايات وأساطير، معدة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

بيلوفودي- هي دولة أسطورية تحتل مكانة خاصة في أساطير المؤمنين القدامى والفولكلور الروسي، وهي ترمز إلى المكان المثالي الذي تم فيه الحفاظ على الإيمان الحقيقي ونقاء الأخلاق والتقاليد القديمة

بيلوفودي- هي دولة أسطورية تحتل مكانة خاصة في أساطير المؤمنين القدامى والفولكلور الروسي، وهي ترمز إلى المكان المثالي الذي تم فيه الحفاظ على الإيمان الحقيقي ونقاء الأخلاق والتقاليد القديمة - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

بيلوفودي- هي دولة أسطورية تحتل مكانة خاصة في أساطير المؤمنين القدامى والفولكلور الروسي، وهي ترمز إلى المكان المثالي الذي تم فيه الحفاظ على الإيمان الحقيقي ونقاء الأخلاق والتقاليد القديمة

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

شامبالا- هي دولة أسطورية من الأساطير التبتية والبوذية، مخفية في مكان ما في جبال الهيمالايا، وتُوصف بأنها مكان الحكمة والتنوير والقوة الروحية العليا، ولا يمكن الوصول إليها إلا لقلة مختارة

شامبالا- هي دولة أسطورية من الأساطير التبتية والبوذية، مخفية في مكان ما في جبال الهيمالايا، وتُوصف بأنها مكان الحكمة والتنوير والقوة الروحية العليا، ولا يمكن الوصول إليها إلا لقلة مختارة - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

شامبالا- هي دولة أسطورية من الأساطير التبتية والبوذية، مخفية في مكان ما في جبال الهيمالايا، وتُوصف بأنها مكان الحكمة والتنوير والقوة الروحية العليا، ولا يمكن الوصول إليها إلا لقلة مختارة

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

إلدورادو- هي مدينة أسطورية غنية بالذهب، والتي كان يبحث عنها الغزاة الإسبانيون في أمريكا الجنوبية، وكان يُعتقد أن حكامها يرّشون أنفسهم بغبار الذهب ويلقون بالجواهر في البحيرات المقدسة. أصبحت إلدورادو رمزًا للثروة التي لا يمكن تحقيقها

إلدورادو- هي مدينة أسطورية غنية بالذهب، والتي كان يبحث عنها الغزاة الإسبانيون في أمريكا الجنوبية، وكان يُعتقد أن حكامها يرّشون أنفسهم بغبار الذهب ويلقون بالجواهر في البحيرات المقدسة. أصبحت إلدورادو رمزًا للثروة التي لا يمكن تحقيقها - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

إلدورادو- هي مدينة أسطورية غنية بالذهب، والتي كان يبحث عنها الغزاة الإسبانيون في أمريكا الجنوبية، وكان يُعتقد أن حكامها يرّشون أنفسهم بغبار الذهب ويلقون بالجواهر في البحيرات المقدسة. أصبحت إلدورادو رمزًا للثروة التي لا يمكن تحقيقها

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

هايبربوريا- هي دولة أسطورية من الأساطير اليونانية القديمة، تقع في أقصى الشمال، وتُوصف بأنها أرض السعادة الأبدية، حيث يعيش الناس المباركون بالقرب من الآلهة. ترمز الهايبربوريا إلى المثل الأعلى الذي لا يمكن تحقيقه وهو الانسجام والوفرة

هايبربوريا- هي دولة أسطورية من الأساطير اليونانية القديمة، تقع في أقصى الشمال، وتُوصف بأنها أرض السعادة الأبدية، حيث يعيش الناس المباركون بالقرب من الآلهة. ترمز الهايبربوريا إلى المثل الأعلى الذي لا يمكن تحقيقه وهو الانسجام والوفرة - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

هايبربوريا- هي دولة أسطورية من الأساطير اليونانية القديمة، تقع في أقصى الشمال، وتُوصف بأنها أرض السعادة الأبدية، حيث يعيش الناس المباركون بالقرب من الآلهة. ترمز الهايبربوريا إلى المثل الأعلى الذي لا يمكن تحقيقه وهو الانسجام والوفرة

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

أرض بونت- هي أرض أسطورية قديمة ذكرت في النصوص المصرية كمصدر للثروات مثل الذهب والبخور والسلع الغريبة، وموقعها الدقيق غير معروف، ولكنها كانت ترمز بالنسبة للمصريين إلى أرض بعيدة مليئة بالوفرة والازدهار

أرض بونت- هي أرض أسطورية قديمة ذكرت في النصوص المصرية كمصدر للثروات مثل الذهب والبخور والسلع الغريبة، وموقعها الدقيق غير معروف، ولكنها كانت ترمز بالنسبة للمصريين إلى أرض بعيدة مليئة بالوفرة والازدهار - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

أرض بونت- هي أرض أسطورية قديمة ذكرت في النصوص المصرية كمصدر للثروات مثل الذهب والبخور والسلع الغريبة، وموقعها الدقيق غير معروف، ولكنها كانت ترمز بالنسبة للمصريين إلى أرض بعيدة مليئة بالوفرة والازدهار

© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

أطلانتس- هي جزيرة غارقة وصفها أفلاطون بأنها حضارة قوية غرقت في المحيط بسبب كبريائها، وهي رمز للعظمة المفقودة والغموض

أطلانتس- هي جزيرة غارقة وصفها أفلاطون بأنها حضارة قوية غرقت في المحيط بسبب كبريائها، وهي رمز للعظمة المفقودة والغموض - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . AI generated/Anna Mаrkelova

أطلانتس- هي جزيرة غارقة وصفها أفلاطون بأنها حضارة قوية غرقت في المحيط بسبب كبريائها، وهي رمز للعظمة المفقودة والغموض

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