رحلة عبر الذكاء الاصطناعي إلى بلاد الأساطير

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شامبالا- هي دولة أسطورية من الأساطير التبتية والبوذية، مخفية في مكان ما في جبال الهيمالايا، وتُوصف بأنها مكان الحكمة والتنوير والقوة الروحية العليا، ولا يمكن الوصول إليها إلا لقلة مختارة