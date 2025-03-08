https://sarabic.ae/20250308/أطرف-الصور-لهذا-الأسبوع---1098506494.html
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، برصد مجموعة لأطرف الصور لهذا الأسبوع، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T16:06+0000
2025-03-08T16:06+0000
2025-03-08T16:06+0000
وسائط متعددة
صور
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, صور
أطرف الصور لهذا الأسبوع
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، برصد مجموعة لأطرف الصور لهذا الأسبوع، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
سيدة تحتفل بمهرجان "ماسلينيتسا" الروسي في موسكو
© Getty Images / Kayla Bartkowski
موظف يساعد في حمل كلب السيناتور الأمريكي غيم غاستيس، من نوع "بولدوغ" الإنجليزي في واشنطن
موظف يساعد في حمل كلب السيناتور الأمريكي غيم غاستيس، من نوع "بولدوغ" الإنجليزي في واشنطن
© Getty Images / Hesham Elsherif
يظهر في الصورة مجموعة من الناس مرتدين ملابس الخنازير في بداية احتفالات لكرنفال في مدينة كولونيا بألمانيا
يظهر في الصورة مجموعة من الناس مرتدين ملابس الخنازير في بداية احتفالات لكرنفال في مدينة كولونيا بألمانيا
© Getty Images / Carl Court
يشارك المتسابقون في سباق الفطائر السنوي الذي تنظمه حانة "لامب تافيرن" في سوق "ليدنهول" في لندن
يشارك المتسابقون في سباق الفطائر السنوي الذي تنظمه حانة "لامب تافيرن" في سوق "ليدنهول" في لندن
© Getty Images / Hesham Elsherifمشاركون في كرنفال يستقلون قطارًا في المحطة الرئيسية في دوسلدورف بألمانيا
مشاركون في كرنفال يستقلون قطارًا في المحطة الرئيسية في دوسلدورف بألمانيا
© Getty Images / Finnbarr Webster
الماعز "فوجي" تقفز في الهواء أمام جنود من الكتيبة الأولى في بريطانيا
الماعز "فوجي" تقفز في الهواء أمام جنود من الكتيبة الأولى في بريطانيا
© Getty Images / Picture alliance/Hendrik Schmidt
طلاب نرويجيون يرتدون ملابس السباحة، ويشاهدون سباقا للتزلج أثناء جلوسهم في حوض سباحة قابل للنفخ في النرويج
طلاب نرويجيون يرتدون ملابس السباحة، ويشاهدون سباقا للتزلج أثناء جلوسهم في حوض سباحة قابل للنفخ في النرويج
© AP Photo / Martin Meissner
كلب ينبح على سيده أثناء ممارستها لليوغا في يوم مشمس على الشاطئ في مدينة كاتفيك بهولندا
كلب ينبح على سيده أثناء ممارستها لليوغا في يوم مشمس على الشاطئ في مدينة كاتفيك بهولندا