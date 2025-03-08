أطرف الصور لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
10:03 GMT
24 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:28 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
15:00 GMT
24 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
15:54 GMT
6 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:00 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:46 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
روسيا تعتبر خطاب ماكرون عداء لموسكو.. والرئيس بوتين يؤكد على خيار سلام في أوكرانيا يضمن الأمن المستدام
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
10:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
14:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
15:00 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
15:36 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
15:45 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
15:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا.. و الشرع يشدد على وحدة سوريا بعد مواجهات الساحل
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
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https://sarabic.ae/20250308/أطرف-الصور-لهذا-الأسبوع---1098506494.html
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، برصد مجموعة لأطرف الصور لهذا الأسبوع، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 08.03.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أطرف الصور لهذا الأسبوع

16:06 GMT 08.03.2025
تابعنا عبر
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، برصد مجموعة لأطرف الصور لهذا الأسبوع، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

سيدة تحتفل بمهرجان "ماسلينيتسا" الروسي في موسكو

سيدة تحتفل بمهرجان &quot;ماسلينيتسا&quot; الروسي في موسكو - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

سيدة تحتفل بمهرجان "ماسلينيتسا" الروسي في موسكو

© Getty Images / Kayla Bartkowski

موظف يساعد في حمل كلب السيناتور الأمريكي غيم غاستيس، من نوع "بولدوغ" الإنجليزي في واشنطن

موظف يساعد في حمل كلب السيناتور الأمريكي غيم غاستيس، من نوع &quot;بولدوغ&quot; الإنجليزي في واشنطن - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Kayla Bartkowski

موظف يساعد في حمل كلب السيناتور الأمريكي غيم غاستيس، من نوع "بولدوغ" الإنجليزي في واشنطن

© Getty Images / Hesham Elsherif

يظهر في الصورة مجموعة من الناس مرتدين ملابس الخنازير في بداية احتفالات لكرنفال في مدينة كولونيا بألمانيا

يظهر في الصورة مجموعة من الناس مرتدين ملابس الخنازير في بداية احتفالات لكرنفال في مدينة كولونيا بألمانيا - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Hesham Elsherif

يظهر في الصورة مجموعة من الناس مرتدين ملابس الخنازير في بداية احتفالات لكرنفال في مدينة كولونيا بألمانيا

© Getty Images / Carl Court

يشارك المتسابقون في سباق الفطائر السنوي الذي تنظمه حانة "لامب تافيرن" في سوق "ليدنهول" في لندن

يشارك المتسابقون في سباق الفطائر السنوي الذي تنظمه حانة &quot;لامب تافيرن&quot; في سوق &quot;ليدنهول&quot; في لندن - سبوتنيك عربي
4/8
© Getty Images / Carl Court

يشارك المتسابقون في سباق الفطائر السنوي الذي تنظمه حانة "لامب تافيرن" في سوق "ليدنهول" في لندن

© Getty Images / Hesham Elsherifمشاركون في كرنفال يستقلون قطارًا في المحطة الرئيسية في دوسلدورف بألمانيا
مشاركون في كرنفال يستقلون قطارًا في المحطة الرئيسية في دوسلدورف بألمانيا - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Hesham Elsherif
مشاركون في كرنفال يستقلون قطارًا في المحطة الرئيسية في دوسلدورف بألمانيا
© Getty Images / Finnbarr Webster

الماعز "فوجي" تقفز في الهواء أمام جنود من الكتيبة الأولى في بريطانيا

الماعز &quot;فوجي&quot; تقفز في الهواء أمام جنود من الكتيبة الأولى في بريطانيا - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Finnbarr Webster

الماعز "فوجي" تقفز في الهواء أمام جنود من الكتيبة الأولى في بريطانيا

© Getty Images / Picture alliance/Hendrik Schmidt

طلاب نرويجيون يرتدون ملابس السباحة، ويشاهدون سباقا للتزلج أثناء جلوسهم في حوض سباحة قابل للنفخ في النرويج

طلاب نرويجيون يرتدون ملابس السباحة، ويشاهدون سباقا للتزلج أثناء جلوسهم في حوض سباحة قابل للنفخ في النرويج - سبوتنيك عربي
7/8
© Getty Images / Picture alliance/Hendrik Schmidt

طلاب نرويجيون يرتدون ملابس السباحة، ويشاهدون سباقا للتزلج أثناء جلوسهم في حوض سباحة قابل للنفخ في النرويج

© AP Photo / Martin Meissner

كلب ينبح على سيده أثناء ممارستها لليوغا في يوم مشمس على الشاطئ في مدينة كاتفيك بهولندا

كلب ينبح على سيده أثناء ممارستها لليوغا في يوم مشمس على الشاطئ في مدينة كاتفيك بهولندا - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / Martin Meissner

كلب ينبح على سيده أثناء ممارستها لليوغا في يوم مشمس على الشاطئ في مدينة كاتفيك بهولندا

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