https://sarabic.ae/20250308/إعدام-سجين-أمريكي-بطريقة-قديمة-بعد-رفضه-الموت-بالحقنة-1098488652.html
إعدام سجين أمريكي بطريقة قديمة بعد رفضه الموت بالحقنة
إعدام سجين أمريكي بطريقة قديمة بعد رفضه الموت بالحقنة
سبوتنيك عربي
نفذت أمريكا حكم الإعدام برجل، عبر فرقة إطلاق النار، ليصبح أول سجين في الولايات المتحدة يعدم بهذه الطريقة منذ 15 عاما. 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T07:07+0000
2025-03-08T07:07+0000
2025-03-08T07:08+0000
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وأعلنت السلطات في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية خلال مؤتمر صحفي، أن المتهم، براد سيغمون، البالغ من العمر 67 عاما، أُعدم مساء أمس الجمعة، في سجن بكولومبيا، عاصمة الولاية، بعد أن أطلق عليه 3 موظفين متطوعين بالسجن النار من مسافة قريبة.وكان سيغمون، الذي تم تقييده على كرسي وتغطية رأسه بغطاء أسود، قد اختار تنفيذ الحكم عن طريق فرقة الإعدام بدلا من الحقنة المميتة، بسبب عدم ثقته في فعاليتها، وفقا لما نقله محاميه.وقال المحامي في تصريحات لصحيفة "غرينفيل نيوز" بأن موكله كان يخشى أن تتسبب الحقنة في معاناة طويلة.وجاء تنفيذ الحكم بعد أن رفضت المحكمة العليا الأمريكية، في وقت سابق من أمس الجمعة، طلبا من فريق الدفاع عن براد سيغمون لوقف الإعدام.وكان سيغمون قد أُدين عام 2001 بجريمة قتل وحشية، إذ أقدم على قتل والدي صديقته السابقة بمضرب بيسبول داخل منزلهما.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
إعدام سجين أمريكي بطريقة قديمة بعد رفضه الموت بالحقنة
07:07 GMT 08.03.2025 (تم التحديث: 07:08 GMT 08.03.2025)
نفذت أمريكا حكم الإعدام برجل، عبر فرقة إطلاق النار، ليصبح أول سجين في الولايات المتحدة يعدم بهذه الطريقة منذ 15 عاما.
وأعلنت السلطات في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية خلال مؤتمر صحفي، أن المتهم، براد سيغمون، البالغ من العمر 67 عاما، أُعدم مساء أمس الجمعة، في سجن بكولومبيا، عاصمة الولاية، بعد أن أطلق عليه 3 موظفين متطوعين بالسجن النار من مسافة قريبة.
وكان سيغمون، الذي تم تقييده على كرسي وتغطية رأسه بغطاء أسود، قد اختار تنفيذ الحكم عن طريق فرقة الإعدام بدلا من الحقنة المميتة، بسبب عدم ثقته في فعاليتها، وفقا لما نقله محاميه.
وقال المحامي في تصريحات لصحيفة
"غرينفيل نيوز" بأن موكله كان يخشى أن تتسبب الحقنة في معاناة طويلة.
وجاء تنفيذ الحكم بعد أن رفضت المحكمة العليا الأمريكية، في وقت سابق من أمس الجمعة، طلبا من فريق الدفاع عن براد سيغمون لوقف الإعدام.
وكان سيغمون قد أُدين عام 2001 بجريمة قتل وحشية، إذ أقدم على قتل والدي صديقته السابقة بمضرب بيسبول داخل منزلهما.