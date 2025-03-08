الشرطة الليبية تضبط أجنبيا ينتحل صفة أمنية

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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
10:03 GMT
24 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:28 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
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11:00 GMT
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ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
15:00 GMT
24 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
15:54 GMT
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:00 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:46 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
روسيا تعتبر خطاب ماكرون عداء لموسكو.. والرئيس بوتين يؤكد على خيار سلام في أوكرانيا يضمن الأمن المستدام
18:00 GMT
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صدى الحياة
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09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
10:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
17:00 GMT
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صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا.. و الشرع يشدد على وحدة سوريا بعد مواجهات الساحل
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https://sarabic.ae/20250308/الشرطة-الليبية-تضبط-أجنبيا-ينتحل-صفة-أمنية-1098513424.html
الشرطة الليبية تضبط أجنبيا ينتحل صفة أمنية
الشرطة الليبية تضبط أجنبيا ينتحل صفة أمنية
سبوتنيك عربي
أعلنت مديرية أمن طرابلس الليبية، اليوم السبت، عن ضبط شخص أجنبي ينتحل صفة أمنية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T20:06+0000
2025-03-08T20:06+0000
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ونقلت بوابة "الوسط"، مساء اليوم السبت، عن المديرية أن "أعضاء قسم النجدة بالتمركز الأمني مثلت المشتل، عين زارة جنوب طرابلس، ضبطوا شخصا أجنبيا، لم تحدد جنسيته، بعد ورود بلاغ من إحدى الدوريات تفيد بأنه يرتدي ملابس عسكرية وينتحل صفة رجل أمن".وأكدت مديرية أمن طرابلس الليبية أن القوة الأمنية أحالت المتهم الأجنبي إلى مكتب التوثيق والمعلومات لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، ووفقا لوسائل إعلام ليبية، نشرت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، مراسم استقبال أقامها وزير الخارجية بالحكومة عبد الهادي الحويج، لآمادوا لامين سانو، بصفته وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس غينيا بيساو، والسفير فوق العادة، في مقر الوزارة بمدينة بنغازي.وذكر المكتب أنّ سانو، أعرب عن تطلعه لتطوير التعاون مع ليبيا في مجالات متعددة، مشيدا بالدور الإيجابي الذي تلعبه ليبيا في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.كما أشار المكتب إلى لقاء سانو والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي مصباح دومة، حيث نقل له تحيات رئيس جمهورية غينيا بيساو، وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وفق المكتب.لكنّ وزارة الخارجية الغينية، أصدرت مذكرة لنظيرتها في طرابلس، تنفي فيها صلة آمادوا لامين سانو، برئيس الجمهورية والحكومة الغينية، مؤكدة أنه ليس مستشارا للرئيس ولم يكلف من طرفه بنقل أي رسالة من جانبه.وأضافت الوزارة أن سانو لم يتقلد أبدا صفة وزير الدولة، ولا يتولى أي منصب داخل الحكومة الغينية، مشيرة إلى أن الحكومة الغينية لم تكلفه أبدا بإجراء أي اتصالات باسمها مع أي جهة في الخارج.
https://sarabic.ae/20241120/مفاجأة-رجل-ينتحل-صفة-مسؤول-أجنبي-رفيع-يتم-استقباله-بحفاوة-في-دولة-عربية-1095009759.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

الشرطة الليبية تضبط أجنبيا ينتحل صفة أمنية

20:06 GMT 08.03.2025
© Sputnik . Andrei Stenin / الانتقال إلى بنك الصورعلم ليبيا
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
© Sputnik . Andrei Stenin
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أعلنت مديرية أمن طرابلس الليبية، اليوم السبت، عن ضبط شخص أجنبي ينتحل صفة أمنية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
ونقلت بوابة "الوسط"، مساء اليوم السبت، عن المديرية أن "أعضاء قسم النجدة بالتمركز الأمني مثلت المشتل، عين زارة جنوب طرابلس، ضبطوا شخصا أجنبيا، لم تحدد جنسيته، بعد ورود بلاغ من إحدى الدوريات تفيد بأنه يرتدي ملابس عسكرية وينتحل صفة رجل أمن".
وأكدت مديرية أمن طرابلس الليبية أن القوة الأمنية أحالت المتهم الأجنبي إلى مكتب التوثيق والمعلومات لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
إعلام: رجل ينتحل صفة مسؤول أجنبي رفيع ويتم استقباله بحفاوة في دولة عربية
20 نوفمبر 2024, 13:15 GMT
وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، ووفقا لوسائل إعلام ليبية، نشرت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، مراسم استقبال أقامها وزير الخارجية بالحكومة عبد الهادي الحويج، لآمادوا لامين سانو، بصفته وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس غينيا بيساو، والسفير فوق العادة، في مقر الوزارة بمدينة بنغازي.
وقال المكتب الإعلامي للوزارة، إن الطرفين عقدا لقاءً جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
وذكر المكتب أنّ سانو، أعرب عن تطلعه لتطوير التعاون مع ليبيا في مجالات متعددة، مشيدا بالدور الإيجابي الذي تلعبه ليبيا في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
كما أشار المكتب إلى لقاء سانو والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي مصباح دومة، حيث نقل له تحيات رئيس جمهورية غينيا بيساو، وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وفق المكتب.
لكنّ وزارة الخارجية الغينية، أصدرت مذكرة لنظيرتها في طرابلس، تنفي فيها صلة آمادوا لامين سانو، برئيس الجمهورية والحكومة الغينية، مؤكدة أنه ليس مستشارا للرئيس ولم يكلف من طرفه بنقل أي رسالة من جانبه.
وأضافت الوزارة أن سانو لم يتقلد أبدا صفة وزير الدولة، ولا يتولى أي منصب داخل الحكومة الغينية، مشيرة إلى أن الحكومة الغينية لم تكلفه أبدا بإجراء أي اتصالات باسمها مع أي جهة في الخارج.
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