https://sarabic.ae/20250308/الشرطة-الليبية-تضبط-أجنبيا-ينتحل-صفة-أمنية-1098513424.html

الشرطة الليبية تضبط أجنبيا ينتحل صفة أمنية

الشرطة الليبية تضبط أجنبيا ينتحل صفة أمنية

سبوتنيك عربي

أعلنت مديرية أمن طرابلس الليبية، اليوم السبت، عن ضبط شخص أجنبي ينتحل صفة أمنية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. 08.03.2025, سبوتنيك عربي

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ونقلت بوابة "الوسط"، مساء اليوم السبت، عن المديرية أن "أعضاء قسم النجدة بالتمركز الأمني مثلت المشتل، عين زارة جنوب طرابلس، ضبطوا شخصا أجنبيا، لم تحدد جنسيته، بعد ورود بلاغ من إحدى الدوريات تفيد بأنه يرتدي ملابس عسكرية وينتحل صفة رجل أمن".وأكدت مديرية أمن طرابلس الليبية أن القوة الأمنية أحالت المتهم الأجنبي إلى مكتب التوثيق والمعلومات لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، ووفقا لوسائل إعلام ليبية، نشرت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، مراسم استقبال أقامها وزير الخارجية بالحكومة عبد الهادي الحويج، لآمادوا لامين سانو، بصفته وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس غينيا بيساو، والسفير فوق العادة، في مقر الوزارة بمدينة بنغازي.وذكر المكتب أنّ سانو، أعرب عن تطلعه لتطوير التعاون مع ليبيا في مجالات متعددة، مشيدا بالدور الإيجابي الذي تلعبه ليبيا في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.كما أشار المكتب إلى لقاء سانو والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي مصباح دومة، حيث نقل له تحيات رئيس جمهورية غينيا بيساو، وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وفق المكتب.لكنّ وزارة الخارجية الغينية، أصدرت مذكرة لنظيرتها في طرابلس، تنفي فيها صلة آمادوا لامين سانو، برئيس الجمهورية والحكومة الغينية، مؤكدة أنه ليس مستشارا للرئيس ولم يكلف من طرفه بنقل أي رسالة من جانبه.وأضافت الوزارة أن سانو لم يتقلد أبدا صفة وزير الدولة، ولا يتولى أي منصب داخل الحكومة الغينية، مشيرة إلى أن الحكومة الغينية لم تكلفه أبدا بإجراء أي اتصالات باسمها مع أي جهة في الخارج.

https://sarabic.ae/20241120/مفاجأة-رجل-ينتحل-صفة-مسؤول-أجنبي-رفيع-يتم-استقباله-بحفاوة-في-دولة-عربية-1095009759.html

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