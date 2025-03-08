https://sarabic.ae/20250308/بينها-5-دول-عربية-أقوى-15-دولة-من-حيث-القوة-الشرائية-في-عام-2025-1098511158.html
بينها 5 دول عربية.. أقوى 15 دولة من حيث القوة الشرائية في عام 2025
بينها 5 دول عربية.. أقوى 15 دولة من حيث القوة الشرائية في عام 2025
سبوتنيك عربي
يعتمد تصنيف القوة الشرائية للدول على مستوى دخل الفرد وتكاليف الخدمات الأساسية وطبيعة المنتجات المرتبطة بالأنشطة الحياتية المختلفة. 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T18:17+0000
2025-03-08T18:17+0000
2025-03-08T18:17+0000
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ويختلف تصنيف الدول عالميا من عام إلى آخر، وفقا لتغير تلك المعايير، حسبما ذكر مؤشر "نمبيو" المتخصص في الإحصائيات العالمية.وتشير الإحصائيات إلى أن ترتيب الدول الـ15 كالتالي:ومن بين الدول الـ15 يوجد 4 دول عربية هي:
https://sarabic.ae/20210318/على-رأسها-القوة-الشرائية-اقتصاديون-يوضحون-تأثير-ضريبة-القيمة-المضافة-بسلطنة-عمان--1048396983.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار العالم الآن, قطر, الكويت, السعودية
اقتصاد, أخبار العالم الآن, قطر, الكويت, السعودية
بينها 5 دول عربية.. أقوى 15 دولة من حيث القوة الشرائية في عام 2025
يعتمد تصنيف القوة الشرائية للدول على مستوى دخل الفرد وتكاليف الخدمات الأساسية وطبيعة المنتجات المرتبطة بالأنشطة الحياتية المختلفة.
ويختلف تصنيف الدول عالميا من عام إلى آخر، وفقا لتغير تلك المعايير، حسبما ذكر
مؤشر "نمبيو" المتخصص في الإحصائيات العالمية.
وتشير الإحصائيات إلى أن ترتيب الدول الـ15 كالتالي:
قطر: المرتبة الأولى عالميا.
لوكسمبورغ: الثانية عالميا.
سلطنة عمان: الـ 5 عالميا.
الولايات المتحدة الأمريكية: المرتبة
الـ6 عالميا.
غيرنزي (غربي أوروبا): الـ8 عالميا.
نيوزيلاندا: الـ11 عالميا.
ومن بين الدول الـ15 يوجد 4 دول عربية هي:
قطر: تحتل المرتبة الأولى عربيا وعالميا.
الكويت: تحتل المرتبة الثانية عربيا ورقم 3 عالميا.
سلطنة عمان
: تحتل المرتبة الـ3 عربيا والـ5 عالميا.
السعودية: تحتل المرتبة الـ4 عربيا والـ7 عالميا.
الإمارات: تحتل المرتبة الـ5 عربيا والـ14 عالميا.