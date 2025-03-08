https://sarabic.ae/20250308/بينها-5-دول-عربية-أقوى-15-دولة-من-حيث-القوة-الشرائية-في-عام-2025-1098511158.html

بينها 5 دول عربية.. أقوى 15 دولة من حيث القوة الشرائية في عام 2025

بينها 5 دول عربية.. أقوى 15 دولة من حيث القوة الشرائية في عام 2025

سبوتنيك عربي

يعتمد تصنيف القوة الشرائية للدول على مستوى دخل الفرد وتكاليف الخدمات الأساسية وطبيعة المنتجات المرتبطة بالأنشطة الحياتية المختلفة. 08.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-08T18:17+0000

2025-03-08T18:17+0000

2025-03-08T18:17+0000

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ويختلف تصنيف الدول عالميا من عام إلى آخر، وفقا لتغير تلك المعايير، حسبما ذكر مؤشر "نمبيو" المتخصص في الإحصائيات العالمية.وتشير الإحصائيات إلى أن ترتيب الدول الـ15 كالتالي:ومن بين الدول الـ15 يوجد 4 دول عربية هي:

https://sarabic.ae/20210318/على-رأسها-القوة-الشرائية-اقتصاديون-يوضحون-تأثير-ضريبة-القيمة-المضافة-بسلطنة-عمان--1048396983.html

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