لحظة إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية المعزول من السجن.. فيديو

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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
10:03 GMT
24 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:28 GMT
26 د
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11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
15:00 GMT
24 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
15:54 GMT
6 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:00 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:46 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
روسيا تعتبر خطاب ماكرون عداء لموسكو.. والرئيس بوتين يؤكد على خيار سلام في أوكرانيا يضمن الأمن المستدام
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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21:00 GMT
30 د
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07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
10:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عرب بوينت بودكاست
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
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حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
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لحظة إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية المعزول من السجن.. فيديو
لحظة إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية المعزول من السجن.. فيديو
سبوتنيك عربي
تم الإفراج عن رئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سوك يول، من السجن، اليوم السبت، بعد أن سمحت له المحكمة بالخضوع للمحاكمة دون احتجاز، عقب محاولته الفاشلة لفرض... 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T12:56+0000
2025-03-08T12:56+0000
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وخرج يون من مركز الاحتجاز في سيئول، بعد 52 يوما من اعتقاله بتهمة التحريض على التمرد، ولوح لأنصاره قبل توجهه إلى مقر إقامته الرسمي، وجاء الإفراج عنه بعد قرار المدعي العام بعدم استئناف حكم المحكمة بإطلاق سراحه.وفي بيان له، أشاد يون سوك يول بقرار المحكمة، معتبرا أنه خطوة لتصحيح الظلم القانوني، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وأوضحت المحكمة أن لائحة الاتهام التي وُجهت إليه في 26 يناير/ كانون الثاني 2025 جاءت بعد انتهاء فترة احتجازه الأولية، مما أدى إلى قبول طلب الإفراج عنه.واتهم فريق يون القانوني النيابة العامة بتأخير الإفراج عنه، مؤكدا أن القضية تتجاوز كونه فردا، بل تمثل بداية لاستعادة سيادة القانون.ورحب حزب "قوة الشعب الحاكم" بقرار الإفراج عن يون سوك يول، داعيا المحكمة الدستورية إلى مراعاته في محاكمة العزل، فيما انتقد حزب المعارضة الديمقراطي الخطوة، محذرا من تداعياتها على استقرار البلاد، ودعا إلى عزله رسميا.ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها بشأن بقاء رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، في منصبه أو عزله في وقت لاحق من الشهر الجاري، وذلك بعد اختتام جلسات الاستماع في 25 فبراير/ شباط الماضي.
https://sarabic.ae/20250220/كوريا-الجنوبية-الرئيس-المعزول-يحضر-أول-جلسة-تمهيدية-لمحاكمته-الجنائية-1097982468.html
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كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

لحظة إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية المعزول من السجن.. فيديو

12:56 GMT 08.03.2025
© AP Photoرئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سوك يول، يلوح لأنصاره أثناء خروجه من مركز احتجاز في أويوانج بكوريا الجنوبية، 8 مارس/ آذار 2025
رئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سوك يول، يلوح لأنصاره أثناء خروجه من مركز احتجاز في أويوانج بكوريا الجنوبية، 8 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
رئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سوك يول، يلوح لأنصاره أثناء خروجه من مركز احتجاز في أويوانج بكوريا الجنوبية، 8 مارس/ آذار 2025
© AP Photo
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تم الإفراج عن رئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سوك يول، من السجن، اليوم السبت، بعد أن سمحت له المحكمة بالخضوع للمحاكمة دون احتجاز، عقب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وخرج يون من مركز الاحتجاز في سيئول، بعد 52 يوما من اعتقاله بتهمة التحريض على التمرد، ولوح لأنصاره قبل توجهه إلى مقر إقامته الرسمي، وجاء الإفراج عنه بعد قرار المدعي العام بعدم استئناف حكم المحكمة بإطلاق سراحه.
وفي بيان له، أشاد يون سوك يول بقرار المحكمة، معتبرا أنه خطوة لتصحيح الظلم القانوني، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وأوضحت المحكمة أن لائحة الاتهام التي وُجهت إليه في 26 يناير/ كانون الثاني 2025 جاءت بعد انتهاء فترة احتجازه الأولية، مما أدى إلى قبول طلب الإفراج عنه.
واتهم فريق يون القانوني النيابة العامة بتأخير الإفراج عنه، مؤكدا أن القضية تتجاوز كونه فردا، بل تمثل بداية لاستعادة سيادة القانون.
مشارك يقف خارج الجمعية الوطنية في سيئول، ويرتدي قناعا للرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، يحضر تجمعا للمطالبة بعزله من منصبه، كوريا الجنوبية، 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
كوريا الجنوبية... الرئيس المعزول يحضر أول جلسة تمهيدية لمحاكمته الجنائية
20 فبراير, 09:55 GMT
ورحب حزب "قوة الشعب الحاكم" بقرار الإفراج عن يون سوك يول، داعيا المحكمة الدستورية إلى مراعاته في محاكمة العزل، فيما انتقد حزب المعارضة الديمقراطي الخطوة، محذرا من تداعياتها على استقرار البلاد، ودعا إلى عزله رسميا.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها بشأن بقاء رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، في منصبه أو عزله في وقت لاحق من الشهر الجاري، وذلك بعد اختتام جلسات الاستماع في 25 فبراير/ شباط الماضي.
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