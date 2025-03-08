https://sarabic.ae/20250308/نائب-برلماني-نصف-الأوكرانيين-في-ألمانيا-يعتمدون-على-الإعانات-الاجتماعية-1098515169.html

نائب برلماني: نصف الأوكرانيين في ألمانيا يعتمدون على الإعانات الاجتماعية

نائب برلماني: نصف الأوكرانيين في ألمانيا يعتمدون على الإعانات الاجتماعية

سبوتنيك عربي

أفاد ماكسيميليان كراه، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، بأن نصف اللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا لا يعملون ويعتمدون على الإعانات... 08.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-08T23:38+0000

2025-03-08T23:38+0000

2025-03-08T23:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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روسيا

سلاح روسيا

أخبار أوكرانيا

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بلغراد – سبوتنيك. جاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الدولي "عملية السلام في أوكرانيا: الحقوق ودور المجتمعات الوطنية"، الذي انطلق يوم السبت في بلغراد، بمشاركة نحو عشرين عضوًا من البرلمان الأوروبي، يمثلون بلغاريا وسلوفاكيا وبولندا (عبر الفيديو)، إلى جانب نواب من الهيئات التشريعية الوطنية في ألمانيا واليونان وسلوفاكيا والمجر وصربيا، إضافةً إلى نشطاء من الحركات الوطنية.وأشار النائب الألماني إلى أن الأوكرانيين لا يشكلون تهديدًا أمنيًا في ألمانيا كما هو الحال مع اللاجئين القادمين من أفغانستان أو سوريا.وأضاف: "المشكلة الكبرى التي نواجهها بسبب النزاع الأوكراني، برأيي، تكمن في تدمير اقتصادنا. فحكومتنا تدعم الحرب، ما أدى إلى القضاء على شراكتنا الطاقوية مع روسيا، والإضرار بسوق صادراتنا المرتبط بالاقتصاد الروسي والصيني. ننفق أموالًا طائلة على أوكرانيا بلا جدوى، حيث تتبدد في مستنقع الفساد. لهذا السبب، أسعى لإنهاء هذه الحرب، لكن الحكومة الألمانية لا تملك خطة واضحة لما بعد ذلك."كما شدد كراه على أن الأقليات الوطنية في أوكرانيا، يجب أن تحظى بدور أكبر مما كان عليه قبل اندلاع النزاع المسلح.وفي سياق متصل، صرّح دراغان ستانوييفيتش، رئيس لجنة شؤون الشتات والصرب في المنطقة، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الصرب وسائر الأقليات الوطنية في أوكرانيا يتعرضون للاضطهاد والتضييق على حقوقهم من قِبَل السلطات الأوكرانية.

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