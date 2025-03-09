https://sarabic.ae/20250309/سباق-مع-الزمن-لمنع-كارثة-زراعية-جنوبي-ليبيا-صور-1098517842.html

سباق مع الزمن لمنع كارثة زراعية جنوبي ليبيا... صور

سباق مع الزمن لمنع كارثة زراعية جنوبي ليبيا... صور

سبوتنيك عربي

أكد المهدي التارقي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد الصحراوي في ليبيا، أن فرق المكافحة تخوض سباقًا مع الزمن للقضاء على الجراد الصحراوي في طور... 09.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-09T06:44+0000

2025-03-09T06:44+0000

2025-03-09T06:44+0000

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وأوضح التارقي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن مرحلة إنتاج البيض تمثل تهديدًا كبيرًا، حيث تؤدي عمليات التزاوج إلى تكاثر الجراد بأعداد مضاعفة، مما يشكل خطرًا مباشرًا على المحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن اليرقات تتغذى بشراهة على المحاصيل، ما يؤدي إلى خسائر فادحة خلال فترة وجيزة.وأشار إلى أن الجراد الصحراوي يصل إلى ليبيا من دول الجوار في أغلب الأحيان، لكن التحدي الأكبر يكمن في غياب أنظمة التنبؤ المبكر لرصد تحركات الجراد والقضاء عليه قبل وصوله إلى المناطق الزراعية.وأضاف أن الجراد الذي اجتاح جنوب ليبيا في الآونة الأخيرة كان في طور الحشرة الكاملة، مما يدل على أنه استوطن في بعض المواقع مثل الأودية، حيث وجد الظروف المناخية الملائمة مثل الأمطار والرطوبة، مما ساعده على التكاثر وإنتاج أجيال جديدة.وفيما يتعلق بجهود المكافحة، أوضح التارقي أن فرق المكافحة المنتشرة في مناطق الجنوب الليبي تواجه تحديات بسبب نقص المبيدات والامكانيات الفنية، مما يحدّ من قدرتها على تغطية المساحات الجغرافية الشاسعة بفعالية.وأضاف أن نقص الإمكانيات يؤثر على سرعة الاستجابة وجودة عمليات المكافحة، ما قد يطيل أمد المواجهة مع الجراد.كما شدد على أن فرق المكافحة تستعد لمواجهة الجيل الجديد من الجراد في حال توفرت الإمكانيات اللازمة، لمنع تحوله إلى كارثة زراعية تهدد الأمن الغذائي في جنوب ليبيا.

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