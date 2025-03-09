مادة مخدرة تشعل أزمة جديدة بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
10:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
14:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
15:00 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
15:36 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
15:45 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
15:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا.. و الشرع يشدد على وحدة سوريا بعد مواجهات الساحل
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
14:29 GMT
7 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
14:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
15:26 GMT
5 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
15:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
16:00 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
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الإنسان والثقافة
يوم المرأة العالمي: عطلة الربيع والجمال
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة نتنياهو ترتكب جريمة حرب بتجويع مليوني فلسطيني بغزة، الدفاع السورية تعلن إحالة المتجاوزين في "الساحل" إلى المحكمة العسكرية
18:00 GMT
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لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20250309/مادة-مخدرة-تشعل-أزمة-جديدة-بين-كندا-والولايات-المتحدة-الأمريكية-1098537506.html
مادة مخدرة تشعل أزمة جديدة بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية
مادة مخدرة تشعل أزمة جديدة بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية عن أزمة جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بسبب مادة الـ"فنتانيل" المخدرة، التي تقول واشنطن إنها تدخل البلاد عبر الأراضي... 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T19:30+0000
2025-03-09T19:30+0000
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وقال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، اليوم الأحد، إن هناك مساع لحل الأزمة المرتبطة بهذه المادة القاتلة خلال الشهر الجاري.ولفت هاسيت إلى أن رسوم ترامب الجمركية التي فرضها على كندا تهدف في المقام الأول لمحاربة دخول المخدرات إلى البلاد، مؤكدا أنها "حرب ضد المخدرات وليست حربا تجارية".وربط هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، رفع الرسوم الجمركية على كندا بتوقف دخول تلك المادة المخدرة إلى البلاد، مؤكدًا أن توقفها سينقذ أرواح الأمريكيين.وتصنف الـ"فنتانيل" ضمن المواد الأفيونية المصنعة، ذات الفاعلية العالية التي يتم استخدامها في تسكين الآلام الحادة تحت إشراف طبي، لكنه يتم استخدامها كمادة مخدرة ينتج عنها زيادة كبيرة في حالات الوفاة المرتبطة بتناول جرعات زائدة.وتعد هذه المادة أقوى من الهيروين والمورفين وهي منتشرة في بلدان كثيرة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، التي تشير تقارير إلى أنها كانت مسؤولة عن 70 في المئة من الوفيات المرتبطة بالمخدرات في كندا، بينما تسببت في وفاة نحو 70 ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2022.
https://sarabic.ae/20220505/كولومبيا-تسلم-أخطر-مهرب-مخدرات-في-العالم-إلى-الولايات-المتحدة-1061873553.html
https://sarabic.ae/20221224/أكثر-من-100-ألف-ارتفاع-قياسي-لوفيات-الجرعات-الزائدة-من-المخدرات-في-أمريكا-1071555199.html
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أخبار العالم الآن, منوعات, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, منوعات, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية

مادة مخدرة تشعل أزمة جديدة بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية

19:30 GMT 09.03.2025
© Getty Images / UCG / Contributorمادة مخدرة
مادة مخدرة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
© Getty Images / UCG / Contributor
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام غربية عن أزمة جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بسبب مادة الـ"فنتانيل" المخدرة، التي تقول واشنطن إنها تدخل البلاد عبر الأراضي الكندية.
وقال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، اليوم الأحد، إن هناك مساع لحل الأزمة المرتبطة بهذه المادة القاتلة خلال الشهر الجاري.
سجين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
كولومبيا تسلم "أخطر مهرب مخدرات في العالم" إلى الولايات المتحدة
5 مايو 2022, 12:28 GMT
ولفت هاسيت إلى أن رسوم ترامب الجمركية التي فرضها على كندا تهدف في المقام الأول لمحاربة دخول المخدرات إلى البلاد، مؤكدا أنها "حرب ضد المخدرات وليست حربا تجارية".
وربط هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، رفع الرسوم الجمركية على كندا بتوقف دخول تلك المادة المخدرة إلى البلاد، مؤكدًا أن توقفها سينقذ أرواح الأمريكيين.
مخدرات - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
أكثر من 100 ألف... ارتفاع قياسي لوفيات الجرعات الزائدة من المخدرات في أمريكا
24 ديسمبر 2022, 17:47 GMT
وتصنف الـ"فنتانيل" ضمن المواد الأفيونية المصنعة، ذات الفاعلية العالية التي يتم استخدامها في تسكين الآلام الحادة تحت إشراف طبي، لكنه يتم استخدامها كمادة مخدرة ينتج عنها زيادة كبيرة في حالات الوفاة المرتبطة بتناول جرعات زائدة.
وتعد هذه المادة أقوى من الهيروين والمورفين وهي منتشرة في بلدان كثيرة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، التي تشير تقارير إلى أنها كانت مسؤولة عن 70 في المئة من الوفيات المرتبطة بالمخدرات في كندا، بينما تسببت في وفاة نحو 70 ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2022.
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