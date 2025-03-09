https://sarabic.ae/20250309/مادة-مخدرة-تشعل-أزمة-جديدة-بين-كندا-والولايات-المتحدة-الأمريكية-1098537506.html
مادة مخدرة تشعل أزمة جديدة بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية
مادة مخدرة تشعل أزمة جديدة بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية عن أزمة جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بسبب مادة الـ"فنتانيل" المخدرة، التي تقول واشنطن إنها تدخل البلاد عبر الأراضي... 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T19:30+0000
2025-03-09T19:30+0000
2025-03-09T19:30+0000
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وقال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، اليوم الأحد، إن هناك مساع لحل الأزمة المرتبطة بهذه المادة القاتلة خلال الشهر الجاري.ولفت هاسيت إلى أن رسوم ترامب الجمركية التي فرضها على كندا تهدف في المقام الأول لمحاربة دخول المخدرات إلى البلاد، مؤكدا أنها "حرب ضد المخدرات وليست حربا تجارية".وربط هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، رفع الرسوم الجمركية على كندا بتوقف دخول تلك المادة المخدرة إلى البلاد، مؤكدًا أن توقفها سينقذ أرواح الأمريكيين.وتصنف الـ"فنتانيل" ضمن المواد الأفيونية المصنعة، ذات الفاعلية العالية التي يتم استخدامها في تسكين الآلام الحادة تحت إشراف طبي، لكنه يتم استخدامها كمادة مخدرة ينتج عنها زيادة كبيرة في حالات الوفاة المرتبطة بتناول جرعات زائدة.وتعد هذه المادة أقوى من الهيروين والمورفين وهي منتشرة في بلدان كثيرة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، التي تشير تقارير إلى أنها كانت مسؤولة عن 70 في المئة من الوفيات المرتبطة بالمخدرات في كندا، بينما تسببت في وفاة نحو 70 ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2022.
https://sarabic.ae/20220505/كولومبيا-تسلم-أخطر-مهرب-مخدرات-في-العالم-إلى-الولايات-المتحدة-1061873553.html
https://sarabic.ae/20221224/أكثر-من-100-ألف-ارتفاع-قياسي-لوفيات-الجرعات-الزائدة-من-المخدرات-في-أمريكا-1071555199.html
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أخبار العالم الآن, منوعات, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, منوعات, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية
مادة مخدرة تشعل أزمة جديدة بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية
كشفت وسائل إعلام غربية عن أزمة جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بسبب مادة الـ"فنتانيل" المخدرة، التي تقول واشنطن إنها تدخل البلاد عبر الأراضي الكندية.
وقال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، اليوم الأحد، إن هناك مساع لحل الأزمة المرتبطة بهذه المادة القاتلة
خلال الشهر الجاري.
ولفت هاسيت إلى أن رسوم ترامب الجمركية التي فرضها على كندا تهدف في المقام الأول لمحاربة دخول المخدرات إلى البلاد، مؤكدا أنها "حرب ضد المخدرات وليست حربا تجارية".
وربط هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، رفع الرسوم الجمركية على كندا بتوقف دخول تلك المادة المخدرة إلى البلاد، مؤكدًا أن توقفها سينقذ أرواح الأمريكيين
.
24 ديسمبر 2022, 17:47 GMT
وتصنف الـ"فنتانيل" ضمن المواد الأفيونية المصنعة، ذات الفاعلية العالية التي يتم استخدامها في تسكين الآلام الحادة تحت إشراف طبي، لكنه يتم استخدامها كمادة مخدرة ينتج عنها زيادة كبيرة في حالات الوفاة المرتبطة بتناول جرعات زائدة.
وتعد هذه المادة أقوى من الهيروين والمورفين وهي منتشرة في بلدان كثيرة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، التي تشير تقارير إلى أنها كانت مسؤولة عن 70 في المئة من الوفيات المرتبطة بالمخدرات
في كندا، بينما تسببت في وفاة نحو 70 ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2022.