https://sarabic.ae/20250309/مشهد-من-المستقبل-أول-سيارة-طائرة-تبدأ-رحلتها-في-سماء-الصين-فيديو-1098527275.html
مشهد من المستقبل.. أول سيارة طائرة تبدأ رحلتها في سماء الصين.. فيديو
مشهد من المستقبل.. أول سيارة طائرة تبدأ رحلتها في سماء الصين.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد خيه شياو بينغ، المدير العام لشركة "إكس بي إنغ موتورز" لصناعة السيارات الكهربائية الصينية، بأن الشركة تخطط لإنتاج السيارات الطائرة بكميات كبيرة بحلول عام... 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T13:03+0000
2025-03-09T13:03+0000
2025-03-09T13:03+0000
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وأضاف أن الشركة تضع مثل هذه الخطط في الوقت الذي يتطور فيه اقتصاد الطيران على ارتفاعات منخفضة في الصين، بفضل تدابير دعم السياسات.وأوضح بينغ أنه إذا سارت الأعمال وفقًا للجدول الزمني، فإن شركته "ستصبح أول شركة في العالم تنتج سيارات طائرة بكميات كبيرة".ووفقا للمقطع، يستطيع مالك السيارة استخدامها على حد سواء كسيارة وطائرة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشهد من المستقبل.. أول سيارة طائرة تبدأ رحلتها في سماء الصين.. فيديو
أفاد خيه شياو بينغ، المدير العام لشركة "إكس بي إنغ موتورز" لصناعة السيارات الكهربائية الصينية، بأن الشركة تخطط لإنتاج السيارات الطائرة بكميات كبيرة بحلول عام 2026.
وأضاف أن الشركة تضع مثل هذه الخطط في الوقت الذي يتطور فيه اقتصاد الطيران على ارتفاعات منخفضة في الصين، بفضل تدابير دعم السياسات.
وأوضح بينغ أنه إذا سارت الأعمال وفقًا للجدول الزمني، فإن شركته "ستصبح أول شركة في العالم تنتج سيارات طائرة بكميات كبيرة".
ووفقا للمقطع، يستطيع مالك السيارة استخدامها على حد سواء كسيارة وطائرة.