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https://sarabic.ae/20250310/السيسي-يوجه-رسالة-إلى-إسرائيل-في-ذكرى-انتصار-10-رمضان-1098562893.html
السيسي يوجه رسالة إلى إسرائيل في ذكرى انتصار 10 رمضان
السيسي يوجه رسالة إلى إسرائيل في ذكرى انتصار 10 رمضان
سبوتنيك عربي
أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، ببطولات القوات المسلحة وصلابة الشعب المصري، في صد العدوان واسترداد الحقوق، وذلك في ذكرى انتصار العاشر من... 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T17:53+0000
2025-03-10T17:53+0000
مصر
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
العالم العربي
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وقال السيسي في منشور عبر حسابه على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، "في ذكرى انتصار العاشر من رمضان المجيد نستلهم من بطولات قواتنا المسلحة روح العزيمة والتخطيط والإصرار على استرداد الحقوق والتمسك بها، لتضيف صفحة ناصعة البياض في سجلات تاريخنا الوطني".وفي رسالة إلى إسرائيل، أكد الرئيس المصري، التزام مصر بالسلام القائم على العدل، إيمانا بأن السلام هو المسار الذي يحقق الاستقرار والتنمية لجميع شعوب المنطقة".ووجه السيسي، التحية لكل من صنع هذا النصر العظيم، ولشعب مصر الذي يواصل مسيرة البناء بعزم لا يلين، وشموخ يليق بأمةٍ عريقة، بدأ معها التاريخ ويستمر بها المستقبل".ويشار إلى أن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وقعت في العاصمة الأمريكية، واشنطن في 26 مارس/آذار 1979، في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد، في العام 1978، ووقَع عليها الرئيس المصري أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، مناحيم بيغن، وشهدها رئيس الولايات المتحدة، آنذاك، جيمي كارتر.ونصت الاتفاقية على وقف حالة الحرب التي كانت قائمة بين البلدين منذ الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 وتطبيع العلاقات، وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، التي كانت احتلتها خلال حرب الأيام الستة، في عام 1967، ووافقت مصر على ترك المنطقة منزوعة السلاح، وينص الاتفاق أيضا على حرية مرور السفن الإسرائيلية عبر قناة السويس والاعتراف بمضيق تيران و‌ خليج العقبة ممراتٍ مائية دولية، وهذا الإتفاق جعل مصر أول دولة عربية تعترف رسميا بإسرائيل.
https://sarabic.ae/20240512/مصر-تعلق-على-إلغاء-معاهدة-السلام-مع-إسرائيل-إثر-اجتياح-رفح---عاجل-1088759937.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي

السيسي يوجه رسالة إلى إسرائيل في ذكرى انتصار 10 رمضان

17:53 GMT 10.03.2025
© AP Photo / Alexander Nemenov الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
 الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Alexander Nemenov
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أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، ببطولات القوات المسلحة وصلابة الشعب المصري، في صد العدوان واسترداد الحقوق، وذلك في ذكرى انتصار العاشر من رمضان، الذي زامن يوم 6 أكتوبر 1973.
وقال السيسي في منشور عبر حسابه على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، "في ذكرى انتصار العاشر من رمضان المجيد نستلهم من بطولات قواتنا المسلحة روح العزيمة والتخطيط والإصرار على استرداد الحقوق والتمسك بها، لتضيف صفحة ناصعة البياض في سجلات تاريخنا الوطني".
وفي رسالة إلى إسرائيل، أكد الرئيس المصري، التزام مصر بالسلام القائم على العدل، إيمانا بأن السلام هو المسار الذي يحقق الاستقرار والتنمية لجميع شعوب المنطقة".
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ووجه السيسي، التحية لكل من صنع هذا النصر العظيم، ولشعب مصر الذي يواصل مسيرة البناء بعزم لا يلين، وشموخ يليق بأمةٍ عريقة، بدأ معها التاريخ ويستمر بها المستقبل".
ويشار إلى أن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وقعت في العاصمة الأمريكية، واشنطن في 26 مارس/آذار 1979، في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد، في العام 1978، ووقَع عليها الرئيس المصري أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، مناحيم بيغن، وشهدها رئيس الولايات المتحدة، آنذاك، جيمي كارتر.
ونصت الاتفاقية على وقف حالة الحرب التي كانت قائمة بين البلدين منذ الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 وتطبيع العلاقات، وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، التي كانت احتلتها خلال حرب الأيام الستة، في عام 1967، ووافقت مصر على ترك المنطقة منزوعة السلاح، وينص الاتفاق أيضا على حرية مرور السفن الإسرائيلية عبر قناة السويس والاعتراف بمضيق تيران و‌ خليج العقبة ممراتٍ مائية دولية، وهذا الإتفاق جعل مصر أول دولة عربية تعترف رسميا بإسرائيل.
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