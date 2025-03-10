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وزير المالية المصري يكشف عن خطة للسيطرة على الدين
وزير المالية المصري يكشف عن خطة للسيطرة على الدين
سبوتنيك عربي
كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن خطة تهدف إلى السيطرة على الدين العام لمصر، مشيرا إلى أن "الدين يشكل قيدا كبيرا على حركة الاقتصاد". 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T10:36+0000
2025-03-10T10:36+0000
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وأكد كجوك عزم الحكومة المصرية على "تطبيق التيسيرات الجديدة لدعم القطاع الخاص وتعزيز نموه".من جهته، أعلن وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، عن تقديم خطة لرئاسة الوزراء المصري، تشمل الأصول التي سيتم نقلها إلى صندوق مصر السيادي، موضحا أن الخطوة الأولى ستكون نقل هذه الأصول والعمل على تعظيم العوائد منها.وفي سياق متصل، اجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، مع رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية المصري، أحمد كجوك.وذكرت الرئاسة المصرية في بيان لها، أن "الاجتماع تناول الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق الانضباط المالي وزيادة الفائض الأولي، بالإضافة إلى خفض الدين العام، وذلك في ظل قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية لتقليص الدين العام في المدى المتوسط".و"وجه السيسي وجه بضرورة تكثيف الجهود للحد من التضخم، وتحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مشددا على أهمية تعزيز الانضباط المالي عبر الإجراءات الحكومية لدعم تطوير الاقتصاد المصري وتعزيز جهود التنمية الوطنية"، بحسب البيان.ولم تكشف وزارة المالية المصرية عن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، لكن تشير التقديرات إلى أن الدين قد يتجاوز 17 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي، بينما بلغ 89.6% من الناتج المحلي بنهاية يونيو/ حزيران الماضي.وفي تقرير آخر، أظهرت بيانات وزارة التخطيط المصرية، أن الدين العام في مصر شهد ارتفاعا بنسبة 6.5% خلال الربع الثالث من عام 2024، ليصل إلى 13.3 تريليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول، مقارنة بـ 12.5 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2024.
https://sarabic.ae/20250113/البنك-المركزي-المصري-يعلن-حجم-تراجع-الدين-الخارجي-خلال-عام-1096746146.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, اقتصاد
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, اقتصاد

وزير المالية المصري يكشف عن خطة للسيطرة على الدين

10:36 GMT 10.03.2025
© AP Photo / Amr Nabilالجنيه المصري
الجنيه المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Amr Nabil
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كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن خطة تهدف إلى السيطرة على الدين العام لمصر، مشيرا إلى أن "الدين يشكل قيدا كبيرا على حركة الاقتصاد".
وأكد كجوك عزم الحكومة المصرية على "تطبيق التيسيرات الجديدة لدعم القطاع الخاص وتعزيز نموه".
من جهته، أعلن وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، عن تقديم خطة لرئاسة الوزراء المصري، تشمل الأصول التي سيتم نقلها إلى صندوق مصر السيادي، موضحا أن الخطوة الأولى ستكون نقل هذه الأصول والعمل على تعظيم العوائد منها.
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13 يناير, 10:35 GMT
وفي سياق متصل، اجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، مع رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية المصري، أحمد كجوك.
وذكرت الرئاسة المصرية في بيان لها، أن "الاجتماع تناول الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق الانضباط المالي وزيادة الفائض الأولي، بالإضافة إلى خفض الدين العام، وذلك في ظل قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية لتقليص الدين العام في المدى المتوسط".
و"وجه السيسي وجه بضرورة تكثيف الجهود للحد من التضخم، وتحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مشددا على أهمية تعزيز الانضباط المالي عبر الإجراءات الحكومية لدعم تطوير الاقتصاد المصري وتعزيز جهود التنمية الوطنية"، بحسب البيان.
ولم تكشف وزارة المالية المصرية عن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، لكن تشير التقديرات إلى أن الدين قد يتجاوز 17 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي، بينما بلغ 89.6% من الناتج المحلي بنهاية يونيو/ حزيران الماضي.
وفي تقرير آخر، أظهرت بيانات وزارة التخطيط المصرية، أن الدين العام في مصر شهد ارتفاعا بنسبة 6.5% خلال الربع الثالث من عام 2024، ليصل إلى 13.3 تريليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول، مقارنة بـ 12.5 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2024.
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