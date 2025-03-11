https://sarabic.ae/20250311/مناورات-روسيا-والصين-وإيران-ما-حجم-القوة-البحرية-للدول-الثلاث-في-2025-1098573206.html
مناورات روسيا والصين وإيران.. ما حجم القوة البحرية للدول الثلاث في 2025؟
مناورات روسيا والصين وإيران.. ما حجم القوة البحرية للدول الثلاث في 2025؟
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا والصين وإيران معا ما يقرب من 1300 وحدة بحرية من طرازات مختلفة تشمل حاملات طائرات ومدمرات وفرقطات وغواصات نووية وتقليدية إضافة إلى الوحدات البحرية... 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T10:37+0000
2025-03-11T10:37+0000
2025-03-11T10:37+0000
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وبينما يصنف الأسطول الصيني في المرتبة الأولى عالميا، تأتي روسيا في المرتبة الثالثة وإيران في المرتبة رقم 34 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика
انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика
مناورات روسيا والصين وإيران.. ما حجم القوة البحرية للدول الثلاث في 2025؟
تمتلك روسيا والصين وإيران معا ما يقرب من 1300 وحدة بحرية من طرازات مختلفة تشمل حاملات طائرات ومدمرات وفرقطات وغواصات نووية وتقليدية إضافة إلى الوحدات البحرية الأخرى الأقل حجما.
وبينما يصنف الأسطول الصيني في المرتبة الأولى عالميا، تأتي روسيا في المرتبة الثالثة وإيران في المرتبة رقم 34 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم.