https://sarabic.ae/20250311/7-دول-فقط-تلبي-معايير-جودة-الهواء-لمنظمة-الصحة-العالمية-1098570865.html

7 دول فقط تلبي معايير جودة الهواء لمنظمة الصحة العالمية

7 دول فقط تلبي معايير جودة الهواء لمنظمة الصحة العالمية

سبوتنيك عربي

كشفت بيانات، اليوم الثلاثاء، أن سبع دول فقط أوفت بمعايير منظمة الصحة العالمية لجودة الهواء العام الماضي. 11.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-11T08:25+0000

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2025-03-11T08:25+0000

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وأشارت البيانات التي جمعتها شركة مراقبة جودة الهواء السويسرية (آي.كيو إير)، إلى أن "تشاد وبنغلادش كانتا أكثر دول العالم تلوثا في 2024، إذ زاد متوسط مستويات الضباب الدخاني بأكثر من 15 مرة عن معايير منظمة الصحة العالمية".وبلغ متوسط تركيز الجزيئات الصغيرة الخطيرة العالقة في الهواء والمعروفة باسم (بي.إم 2.5) 91.8 ميكروغرام لكل متر مكعب العام الماضي في تشاد، بزيادة طفيفة عن المتوسط في 2022.وذكرت الشركة، في بيانها، أن "أستراليا ونيوزيلندا وجزر الباهاما وبربادوس وجرينادا وإستونيا وأيسلندا فقط هي التي أوفت بالمعايير".وتوصي منظمة الصحة العالمية بمستويات لا تزيد على خمسة مليغرامات لكل متر مكعب، وهو المعيار الذي لم تحققه سوى 17 في المئة من المدن العام الماضي.

https://sarabic.ae/20220212/خبيرة-في-الصحة-العالمية-9-من-كل-10-أشخاص-في-العالم-يتنفسون-هواء-غير-صالح-فيديو-1058441870.html

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