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القوات الروسية تحرر 12 بلدة وأكثر من 100 كيلومتر في مقاطعة كورسك
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7 دول فقط تلبي معايير جودة الهواء لمنظمة الصحة العالمية
7 دول فقط تلبي معايير جودة الهواء لمنظمة الصحة العالمية
سبوتنيك عربي
كشفت بيانات، اليوم الثلاثاء، أن سبع دول فقط أوفت بمعايير منظمة الصحة العالمية لجودة الهواء العام الماضي. 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T08:25+0000
2025-03-11T08:25+0000
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وأشارت البيانات التي جمعتها شركة مراقبة جودة الهواء السويسرية (آي.كيو إير)، إلى أن "تشاد وبنغلادش كانتا أكثر دول العالم تلوثا في 2024، إذ زاد متوسط مستويات الضباب الدخاني بأكثر من 15 مرة عن معايير منظمة الصحة العالمية".وبلغ متوسط تركيز الجزيئات الصغيرة الخطيرة العالقة في الهواء والمعروفة باسم (بي.إم 2.5) 91.8 ميكروغرام لكل متر مكعب العام الماضي في تشاد، بزيادة طفيفة عن المتوسط في 2022.وذكرت الشركة، في بيانها، أن "أستراليا ونيوزيلندا وجزر الباهاما وبربادوس وجرينادا وإستونيا وأيسلندا فقط هي التي أوفت بالمعايير".وتوصي منظمة الصحة العالمية بمستويات لا تزيد على خمسة مليغرامات لكل متر مكعب، وهو المعيار الذي لم تحققه سوى 17 في المئة من المدن العام الماضي.
https://sarabic.ae/20220212/خبيرة-في-الصحة-العالمية-9-من-كل-10-أشخاص-في-العالم-يتنفسون-هواء-غير-صالح-فيديو-1058441870.html
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منظمة الصحة العالمية, أخبار تشاد, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
منظمة الصحة العالمية, أخبار تشاد, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

7 دول فقط تلبي معايير جودة الهواء لمنظمة الصحة العالمية

08:25 GMT 11.03.2025
© Sputnik . Alexey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصورمباني متعددة الطوابق في أومسك. في اليوم السابق، حل الضباب على أومسك، والتي فسرتها وزارة حالات الطوارئ لانعدام الهواء وتشغيل مواقد التدفئة في القطاع الخاص 18 ديسمبر 2021
مباني متعددة الطوابق في أومسك. في اليوم السابق، حل الضباب على أومسك، والتي فسرتها وزارة حالات الطوارئ لانعدام الهواء وتشغيل مواقد التدفئة في القطاع الخاص 18 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
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كشفت بيانات، اليوم الثلاثاء، أن سبع دول فقط أوفت بمعايير منظمة الصحة العالمية لجودة الهواء العام الماضي.
وأشارت البيانات التي جمعتها شركة مراقبة جودة الهواء السويسرية (آي.كيو إير)، إلى أن "تشاد وبنغلادش كانتا أكثر دول العالم تلوثا في 2024، إذ زاد متوسط مستويات الضباب الدخاني بأكثر من 15 مرة عن معايير منظمة الصحة العالمية".
شاب يرتدي قناعا واقيا في محطة القطارات في مدينة بكين الصينية، 24 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
خبيرة في "الصحة العالمية": 9 من كل 10 أشخاص في العالم يتنفسون هواء غير صالح... فيديو
12 فبراير 2022, 07:26 GMT
وبلغ متوسط تركيز الجزيئات الصغيرة الخطيرة العالقة في الهواء والمعروفة باسم (بي.إم 2.5) 91.8 ميكروغرام لكل متر مكعب العام الماضي في تشاد، بزيادة طفيفة عن المتوسط في 2022.
وذكرت الشركة، في بيانها، أن "أستراليا ونيوزيلندا وجزر الباهاما وبربادوس وجرينادا وإستونيا وأيسلندا فقط هي التي أوفت بالمعايير".
وتوصي منظمة الصحة العالمية بمستويات لا تزيد على خمسة مليغرامات لكل متر مكعب، وهو المعيار الذي لم تحققه سوى 17 في المئة من المدن العام الماضي.
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