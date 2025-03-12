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الحرس البلدي في ليبيا يكثف جهوده لضبط الأسواق خلال رمضان... صور
الحرس البلدي في ليبيا يكثف جهوده لضبط الأسواق خلال رمضان... صور
سبوتنيك عربي
أطلق جهاز الحرس البلدي في ليبيا حملات مكثفة لمراقبة الأسواق خلال شهر رمضان، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية واللحوم. 12.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-12T09:33+0000
2025-03-12T09:33+0000
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مما يتطلب متابعة دورية دقيقة لضمان التزام المحال التجارية والمولات بالأسعار المحددة، ومنع أي محاولات احتكار أو تلاعب بالأسعار.وتركز هذه الحملات على ضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية، ومراقبة جودة المعروضات، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بهدف حماية المستهلكين وضمان استقرار الأسعار خلال الشهر الفضيل.في الإطار، أكد المقدم يوسف القيلوشي، مدير الإعلام في جهاز الحرس البلدي، أن الجهاز يقوم بدور محوري في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، خصوصًا خلال شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الطلب على السلع الغذائية والاستهلاكية، مما قد يؤدي إلى استغلال بعض التجار ورفع الأسعار أو احتكار السلع.أوضح القيلوشي أن الحرس البلدي أطلق حملات تفتيش مكثفة تهدف إلى مراقبة الأسواق والمحلات والمخازن وذلك لمنع الاحتكار وضبط المخالفات، بالإضافة للتأكد من صلاحية المنتجات ومصادرة السلع منتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات، واتخاذ إجراءات قانونية ضد التجار المتلاعبين، مؤكدًا أن تحديد الأسعار من اختصاص وزارة الاقتصاد، بينما يقتصر دور الحرس البلدي على مراقبة التزام التجار بالتسعيرة الرسمية.أوضح القيلوشي أن جهاز الحرس البلدي يقوم بتطبيق القوانين واللوائح الخاصة بحماية المستهلك ومكافحة الاحتكار، بالإضافة إلى تنظيم حملات تفتيش دورية على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من الالتزام بالقوانين، والتعامل مع شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع الأسعار أو الغش التجاري، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.وكشف القيلوشي عن استراتيجية الجهاز المستقبلية لتحسين الرقابة على الأسواق، والتي تشمل تطوير آليات التفتيش واستخدام التقنيات الحديثة في مراقبة الأسعار، وتعزيز التعاون مع الجهات المختصة مثل وزارة الاقتصاد والبلديات لضمان رقابة فعالة، وتنظيم حملات توعية للمستهلكين والتجار لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في السوق.وعن التحديات التي تواجه الحرس البلدي في ليبيا، أشار القيلوشي إلى أن الجهاز يواجه عدة تحديات في أداء مهامه، أبرزها نقص الموارد البشرية والمادية، مما يؤثر على قدرة الجهاز في تغطية كافة الأسواق، ومواجهة بعض التجار المتلاعبين الذين يحاولون التحايل على القوانين ورفع الأسعار بطرق غير قانونية، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية أحيانًا، مما يستدعي جهودًا أكبر لتعزيز التعاون المشترك.وأكد أن الحرس البلدي يعمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والبلديات لتبادل المعلومات والخبرات وتنظيم حملات تفتيش مشتركة، بهدف تعزيز الرقابة وضمان استقرار الأسعار خلال شهر رمضان وخلال العام عمومًا.وأكد أن التزام التجار بالقوانين، ووعي المستهلك بحقوقه، وتعاون الجهات المختصة، كلها عوامل أساسية لضبط الأسواق ومنع أي تجاوزات تضر بالمواطنين.
https://sarabic.ae/20250306/العطاء-في-رمضان-جهود-فريق-إيه-للعمل-الخيري-والتطوعي-في-ليبيا-1098441614.html
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أخبار ليبيا اليوم, حصري, رمضان شهر الخير, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, حصري, رمضان شهر الخير, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الحرس البلدي في ليبيا يكثف جهوده لضبط الأسواق خلال رمضان... صور

09:33 GMT 12.03.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالحرس البلدي في ليبيا يكثف جهوده لضبط الأسواق خلال رمضان
الحرس البلدي في ليبيا يكثف جهوده لضبط الأسواق خلال رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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أطلق جهاز الحرس البلدي في ليبيا حملات مكثفة لمراقبة الأسواق خلال شهر رمضان، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية واللحوم.
مما يتطلب متابعة دورية دقيقة لضمان التزام المحال التجارية والمولات بالأسعار المحددة، ومنع أي محاولات احتكار أو تلاعب بالأسعار.
وتركز هذه الحملات على ضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية، ومراقبة جودة المعروضات، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بهدف حماية المستهلكين وضمان استقرار الأسعار خلال الشهر الفضيل.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالحرس البلدي في ليبيا يكثف جهوده لضبط الأسواق خلال رمضان
الحرس البلدي في ليبيا يكثف جهوده لضبط الأسواق خلال رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
الحرس البلدي في ليبيا يكثف جهوده لضبط الأسواق خلال رمضان
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
في الإطار، أكد المقدم يوسف القيلوشي، مدير الإعلام في جهاز الحرس البلدي، أن الجهاز يقوم بدور محوري في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، خصوصًا خلال شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الطلب على السلع الغذائية والاستهلاكية، مما قد يؤدي إلى استغلال بعض التجار ورفع الأسعار أو احتكار السلع.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالحرس البلدي في ليبيا يكثف جهوده لضبط الأسواق خلال رمضان
الحرس البلدي في ليبيا يكثف جهوده لضبط الأسواق خلال رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
الحرس البلدي في ليبيا يكثف جهوده لضبط الأسواق خلال رمضان
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
أوضح القيلوشي أن الحرس البلدي أطلق حملات تفتيش مكثفة تهدف إلى مراقبة الأسواق والمحلات والمخازن وذلك لمنع الاحتكار وضبط المخالفات، بالإضافة للتأكد من صلاحية المنتجات ومصادرة السلع منتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات، واتخاذ إجراءات قانونية ضد التجار المتلاعبين، مؤكدًا أن تحديد الأسعار من اختصاص وزارة الاقتصاد، بينما يقتصر دور الحرس البلدي على مراقبة التزام التجار بالتسعيرة الرسمية.
أوضح القيلوشي أن جهاز الحرس البلدي يقوم بتطبيق القوانين واللوائح الخاصة بحماية المستهلك ومكافحة الاحتكار، بالإضافة إلى تنظيم حملات تفتيش دورية على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من الالتزام بالقوانين، والتعامل مع شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع الأسعار أو الغش التجاري، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
فريق إيه للعمل الخيري والتطوعي في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
العطاء في رمضان.. جهود فريق "إيه" للعمل الخيري والتطوعي في ليبيا
6 مارس, 13:33 GMT
وكشف القيلوشي عن استراتيجية الجهاز المستقبلية لتحسين الرقابة على الأسواق، والتي تشمل تطوير آليات التفتيش واستخدام التقنيات الحديثة في مراقبة الأسعار، وتعزيز التعاون مع الجهات المختصة مثل وزارة الاقتصاد والبلديات لضمان رقابة فعالة، وتنظيم حملات توعية للمستهلكين والتجار لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في السوق.
وعن التحديات التي تواجه الحرس البلدي في ليبيا، أشار القيلوشي إلى أن الجهاز يواجه عدة تحديات في أداء مهامه، أبرزها نقص الموارد البشرية والمادية، مما يؤثر على قدرة الجهاز في تغطية كافة الأسواق، ومواجهة بعض التجار المتلاعبين الذين يحاولون التحايل على القوانين ورفع الأسعار بطرق غير قانونية، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية أحيانًا، مما يستدعي جهودًا أكبر لتعزيز التعاون المشترك.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالحرس البلدي في ليبيا يكثف جهوده لضبط الأسواق خلال رمضان
الحرس البلدي في ليبيا يكثف جهوده لضبط الأسواق خلال رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
الحرس البلدي في ليبيا يكثف جهوده لضبط الأسواق خلال رمضان
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأكد أن الحرس البلدي يعمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والبلديات لتبادل المعلومات والخبرات وتنظيم حملات تفتيش مشتركة، بهدف تعزيز الرقابة وضمان استقرار الأسعار خلال شهر رمضان وخلال العام عمومًا.
وأكد أن التزام التجار بالقوانين، ووعي المستهلك بحقوقه، وتعاون الجهات المختصة، كلها عوامل أساسية لضبط الأسواق ومنع أي تجاوزات تضر بالمواطنين.
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