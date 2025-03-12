https://sarabic.ae/20250312/القضية-الكردية-تصل-إلى-محطات-تاريخية-لإنهاء-النزاع-في-سوريا-وتركيا-1098605019.html

القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا

القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا

سبوتنيك عربي

تمر القضية الكردية بلحظات فارقة في تاريخها خلال الفترة الحالية، بعد أن أعلن الزعيم الكردي عبد الله أوجلان مطالبته لحزب العمال الكردستاني بإلقاء السلاح والاتجاه... 12.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-12T13:43+0000

2025-03-12T13:43+0000

2025-03-12T13:43+0000

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القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا سبوتنيك عربي القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا

وبعد أسابيع قليلة، وقّع مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديموقراطية اتفاق سلام مع أحمد الشرع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية على أن يندمج الأكراد ضمن الدولة السورية.الأكراد الذين ظلوا يطالبون بدولة مستقلة تجمعهم منذ أكثر من مئة عام، هكذا يقرون بأنهم يجب أن يندمجوا كمكوّن وفصيل ضمن الدول التي تحتويهم، حيث يبدأ الأكراد في سوريا عقب الاتفاق الأخير في محاولات بناء الدولة السورية الجديدة ضمن المكونات السورية المتعددة، بينما يترقب العالم ماذا سوف يحدث من تفاهمات بين تركيا وحزب العمال الكردستاني.وشدد على أن من حق الأكراد التمتع بقوميتهم وخصوصيتهم وحريتهم على أرضهم، ولكن الأفكار تتبدل فأوروبا مثلا كل القوميات تعبر عن نفسها دون تقسيم للأرض أو رسم لحدود.وأضاف: "الأكراد دائما يطرقون الأبواب ليكونوا شركاء في بناء البلاد منذ النظام القديم، وعندما جاء النظام الجديد تواصلت الجهود حتى وجدنا آذانا صاغية وتم الاتفاق في سبيل تحقيق الديموقراطية والاعتراف بالهوية الكردية".ونوه إلى أن "الاتفاق يفتح الباب أمام جهود أخرى لإنهاء الأزمة السورية والقضية الكردية بخطوات جديدة"، مشيدا ببنوده "بالنسبة للاعتراف بالهويات وتقاسم السلطة والمشاركة فيها، ولكن يجب تطبيقه دون وضع معوقات".وذكر أن "نضال الشعب الكردي جعل العالم يدرك أن هناك شعب مظلوم يدافع من أجل وجوده، وعندما جاء التحالف الدولي استطاع الاعتراف بهذا الدور وتعرف على الحقيقة الكردية، وهو العامل الخارجي الأساسي في تحقيق تطلعات الكرد".وأشار إلى أن التواجد الكردي ليس بحديث فهو عريق وقديم وعائد لأكثر من ألف سنة في المناطق السورية الداخلية، ونحن نتحدث عن دمشق والجولان وحمص وحماة، وبعضهم يعود تاريخهم إلى الفترة الأيوبية، لكن العدد والوزن الأكبر للكرد هو في تركيا حيث يتواجد أكثر من 20 مليون كردي ويمثلون ثقلا ديموغرافيا هائلا وهناك أكثر من عشرة ملايين كردي في ايران.

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