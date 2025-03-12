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مناورات روسيا والصين وإيران البحرية... صور من قلب التمرين المشترك
مناورات روسيا والصين وإيران البحرية... صور من قلب التمرين المشترك
سبوتنيك عربي
جمع فريق عمل "سبوتنيك" مجموعة صور مميزة للمناورات البحرية المشتركة "الحزام الأمني البحري- 2025"، بمشاركة القوات البحرية الروسية والإيرانية والصينية، في المياه... 12.03.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم, روسيا, الصين, إيران
фото, صور, العالم, روسيا, الصين, إيران

مناورات روسيا والصين وإيران البحرية... صور من قلب التمرين المشترك

08:57 GMT 12.03.2025
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جمع فريق عمل "سبوتنيك" مجموعة صور مميزة للمناورات البحرية المشتركة "الحزام الأمني البحري- 2025"، بمشاركة القوات البحرية الروسية والإيرانية والصينية، في المياه القريبة من ميناء تشابهار الإيراني.
© AP Photo / Vahid Salemi

جنود البحرية الصينية يشاركون في تدريبات بحرية مشتركة مع إيران وروسيا ويلوحون وهم يقفون على سطح سفينتهم الحربية في حفل وصول رسمي إلى ميناء تشابهار الإيراني.

جنود البحرية الصينية يشاركون في تدريبات بحرية مشتركة مع إيران وروسيا ويلوحون وهم يقفون على سطح سفينتهم الحربية في حفل وصول رسمي إلى ميناء تشابهار الإيراني. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Vahid Salemi

جنود البحرية الصينية يشاركون في تدريبات بحرية مشتركة مع إيران وروسيا ويلوحون وهم يقفون على سطح سفينتهم الحربية في حفل وصول رسمي إلى ميناء تشابهار الإيراني.

CC BY 4.0 / Mehr News Agency/Mousa Taghavi Namin / Security Belt-2025 (cropped image)

اجتماع إحاطي للتدريبات المشتركة "الحزام الأمني البحري 2025" بين إيران والصين وروسيا بحضور قادة الوحدات العائمة والجوية للقوات البحرية الإيرانية والصينية والروسية.

اجتماع إحاطي للتدريبات المشتركة &quot;الحزام الأمني البحري 2025&quot; بين إيران والصين وروسيا بحضور قادة الوحدات العائمة والجوية للقوات البحرية الإيرانية والصينية والروسية. - سبوتنيك عربي
2/14
CC BY 4.0 / Mehr News Agency/Mousa Taghavi Namin / Security Belt-2025 (cropped image)

اجتماع إحاطي للتدريبات المشتركة "الحزام الأمني البحري 2025" بين إيران والصين وروسيا بحضور قادة الوحدات العائمة والجوية للقوات البحرية الإيرانية والصينية والروسية.

© AP Photo / Vahid Salemi

جنود البحرية الصينية يشاركون في تدريبات بحرية مشتركة مع إيران وروسيا.

جنود البحرية الصينية يشاركون في تدريبات بحرية مشتركة مع إيران وروسيا. - سبوتنيك عربي
3/14
© AP Photo / Vahid Salemi

جنود البحرية الصينية يشاركون في تدريبات بحرية مشتركة مع إيران وروسيا.

© Photo / ISNA

مشاركة أساطيل القوات الروسية والصينية والإيرانية في مناورات بحرية "الحزام الأمني ​​البحري 2025".

مشاركة أساطيل القوات الروسية والصينية والإيرانية في مناورات بحرية &quot;الحزام الأمني ​​البحري 2025&quot;. - سبوتنيك عربي
4/14
© Photo / ISNA

مشاركة أساطيل القوات الروسية والصينية والإيرانية في مناورات بحرية "الحزام الأمني ​​البحري 2025".

© AP Photo / Vahid Salemi

جنود صينيون خلال مراسم استقبال في ميناء تشابهار الإيراني.

جنود صينيون خلال مراسم استقبال في ميناء تشابهار الإيراني. - سبوتنيك عربي
5/14
© AP Photo / Vahid Salemi

جنود صينيون خلال مراسم استقبال في ميناء تشابهار الإيراني.

© Russian Defence Ministry video frame

جانب من تدريبات السفن الحربية الروسية والإيرانية والصينية على تفتيش وتحرير سفينة مختطفة مفترضة.

جانب من تدريبات السفن الحربية الروسية والإيرانية والصينية على تفتيش وتحرير سفينة مختطفة مفترضة. - سبوتنيك عربي
6/14
© Russian Defence Ministry video frame

جانب من تدريبات السفن الحربية الروسية والإيرانية والصينية على تفتيش وتحرير سفينة مختطفة مفترضة.

© Russian Defence Ministry video frame

زورق حربي خلال عملية تفتيش وتحرير سفينة مختطفة مفترضة في إطار المناورات البحرية "الحزام الأمني ​​البحري 2025" المشتركة بين روسيا وإيران والصين.

زورق حربي خلال عملية تفتيش وتحرير سفينة مختطفة مفترضة في إطار المناورات البحرية &quot;الحزام الأمني ​​البحري 2025&quot; المشتركة بين روسيا وإيران والصين. - سبوتنيك عربي
7/14
© Russian Defence Ministry video frame

زورق حربي خلال عملية تفتيش وتحرير سفينة مختطفة مفترضة في إطار المناورات البحرية "الحزام الأمني ​​البحري 2025" المشتركة بين روسيا وإيران والصين.

CC BY 4.0 / Mehr News Agency/Mousa Taghavi Namin / Security Belt-2025 (cropped image)

جانب من الاجتماع الإحاطي للتدريبات المشتركة "الحزام الأمني البحري 2025" بين إيران والصين وروسيا بحضور قادة الوحدات العائمة والجوية للقوات البحرية الإيرانية والصينية والروسية.

جانب من الاجتماع الإحاطي للتدريبات المشتركة &quot;الحزام الأمني البحري 2025&quot; بين إيران والصين وروسيا بحضور قادة الوحدات العائمة والجوية للقوات البحرية الإيرانية والصينية والروسية. - سبوتنيك عربي
8/14
CC BY 4.0 / Mehr News Agency/Mousa Taghavi Namin / Security Belt-2025 (cropped image)

جانب من الاجتماع الإحاطي للتدريبات المشتركة "الحزام الأمني البحري 2025" بين إيران والصين وروسيا بحضور قادة الوحدات العائمة والجوية للقوات البحرية الإيرانية والصينية والروسية.

© Russian Defence Ministry video frame

سفينة حربية خلال عملية تفتيش وتحرير سفينة مختطفة مفترضة في إطار المناورات البحرية "الحزام الأمني ​​البحري 2025" المشتركة بين روسيا وإيران والصين.

سفينة حربية خلال عملية تفتيش وتحرير سفينة مختطفة مفترضة في إطار المناورات البحرية &quot;الحزام الأمني ​​البحري 2025&quot; المشتركة بين روسيا وإيران والصين. - سبوتنيك عربي
9/14
© Russian Defence Ministry video frame

سفينة حربية خلال عملية تفتيش وتحرير سفينة مختطفة مفترضة في إطار المناورات البحرية "الحزام الأمني ​​البحري 2025" المشتركة بين روسيا وإيران والصين.

© AP Photo / Vahid Salemi

جنود البحرية الإيرانية يحملون الأعلام الصينية أثناء الترحيب بسفينة حربية صينية خلال مراسم استقبال في ميناء تشابهار الإيراني.

جنود البحرية الإيرانية يحملون الأعلام الصينية أثناء الترحيب بسفينة حربية صينية خلال مراسم استقبال في ميناء تشابهار الإيراني. - سبوتنيك عربي
10/14
© AP Photo / Vahid Salemi

جنود البحرية الإيرانية يحملون الأعلام الصينية أثناء الترحيب بسفينة حربية صينية خلال مراسم استقبال في ميناء تشابهار الإيراني.

© Russian Defence Ministry video frame

مروحية حربية على سطح سفينية تستعد للمشاركة في عملية تفتيش وتحرير سفينة مختطفة مفترضة في إطار المناورات البحرية "الحزام الأمني ​​البحري 2025" المشتركة بين روسيا وإيران والصين.

مروحية حربية على سطح سفينية تستعد للمشاركة في عملية تفتيش وتحرير سفينة مختطفة مفترضة في إطار المناورات البحرية &quot;الحزام الأمني ​​البحري 2025&quot; المشتركة بين روسيا وإيران والصين. - سبوتنيك عربي
11/14
© Russian Defence Ministry video frame

مروحية حربية على سطح سفينية تستعد للمشاركة في عملية تفتيش وتحرير سفينة مختطفة مفترضة في إطار المناورات البحرية "الحزام الأمني ​​البحري 2025" المشتركة بين روسيا وإيران والصين.

CC BY 4.0 / Mehr News Agency/Mousa Taghavi Namin / Security Belt-2025 (cropped image)

جانب من الاجتماع الإحاطي للتدريبات المشتركة "الحزام الأمني البحري 2025" بين إيران والصين وروسيا بحضور قادة الوحدات العائمة والجوية للقوات البحرية الإيرانية والصينية والروسية.

جانب من الاجتماع الإحاطي للتدريبات المشتركة &quot;الحزام الأمني البحري 2025&quot; بين إيران والصين وروسيا بحضور قادة الوحدات العائمة والجوية للقوات البحرية الإيرانية والصينية والروسية. - سبوتنيك عربي
12/14
CC BY 4.0 / Mehr News Agency/Mousa Taghavi Namin / Security Belt-2025 (cropped image)

جانب من الاجتماع الإحاطي للتدريبات المشتركة "الحزام الأمني البحري 2025" بين إيران والصين وروسيا بحضور قادة الوحدات العائمة والجوية للقوات البحرية الإيرانية والصينية والروسية.

© Photo / Ministry of National Defense of the People's Republic of China/Ren Ke

وصول الأسطول البحري الصيني إلى المياه القريبة من ميناء تشابهار الإيراني للمشاركة في مناورات "الحزام الأمني ​​2025" المشتركة.

وصول الأسطول البحري الصيني إلى المياه القريبة من ميناء تشابهار الإيراني للمشاركة في مناورات &quot;الحزام الأمني ​​2025&quot; المشتركة. - سبوتنيك عربي
13/14
© Photo / Ministry of National Defense of the People's Republic of China/Ren Ke

وصول الأسطول البحري الصيني إلى المياه القريبة من ميناء تشابهار الإيراني للمشاركة في مناورات "الحزام الأمني ​​2025" المشتركة.

© AP Photo / Vahid Salemi

جنود البحرية الصينية خلال مشاركتهم في تدريبات بحرية مشتركة مع إيران وروسيا.

جنود البحرية الصينية خلال مشاركتهم في تدريبات بحرية مشتركة مع إيران وروسيا. - سبوتنيك عربي
14/14
© AP Photo / Vahid Salemi

جنود البحرية الصينية خلال مشاركتهم في تدريبات بحرية مشتركة مع إيران وروسيا.

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