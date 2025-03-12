مناورات روسيا والصين وإيران البحرية... صور من قلب التمرين المشترك

جنود البحرية الصينية يشاركون في تدريبات بحرية مشتركة مع إيران وروسيا ويلوحون وهم يقفون على سطح سفينتهم الحربية في حفل وصول رسمي إلى ميناء تشابهار الإيراني.
جنود البحرية الصينية يشاركون في تدريبات بحرية مشتركة مع إيران وروسيا ويلوحون وهم يقفون على سطح سفينتهم الحربية في حفل وصول رسمي إلى ميناء تشابهار الإيراني.
اجتماع إحاطي للتدريبات المشتركة "الحزام الأمني البحري 2025" بين إيران والصين وروسيا بحضور قادة الوحدات العائمة والجوية للقوات البحرية الإيرانية والصينية والروسية.
اجتماع إحاطي للتدريبات المشتركة "الحزام الأمني البحري 2025" بين إيران والصين وروسيا بحضور قادة الوحدات العائمة والجوية للقوات البحرية الإيرانية والصينية والروسية.
جنود البحرية الصينية يشاركون في تدريبات بحرية مشتركة مع إيران وروسيا.
جنود البحرية الصينية يشاركون في تدريبات بحرية مشتركة مع إيران وروسيا.
مشاركة أساطيل القوات الروسية والصينية والإيرانية في مناورات بحرية "الحزام الأمني البحري 2025".
مشاركة أساطيل القوات الروسية والصينية والإيرانية في مناورات بحرية "الحزام الأمني البحري 2025".
جنود صينيون خلال مراسم استقبال في ميناء تشابهار الإيراني.
جنود صينيون خلال مراسم استقبال في ميناء تشابهار الإيراني.
جانب من تدريبات السفن الحربية الروسية والإيرانية والصينية على تفتيش وتحرير سفينة مختطفة مفترضة.
جانب من تدريبات السفن الحربية الروسية والإيرانية والصينية على تفتيش وتحرير سفينة مختطفة مفترضة.
زورق حربي خلال عملية تفتيش وتحرير سفينة مختطفة مفترضة في إطار المناورات البحرية "الحزام الأمني البحري 2025" المشتركة بين روسيا وإيران والصين.
زورق حربي خلال عملية تفتيش وتحرير سفينة مختطفة مفترضة في إطار المناورات البحرية "الحزام الأمني البحري 2025" المشتركة بين روسيا وإيران والصين.
جانب من الاجتماع الإحاطي للتدريبات المشتركة "الحزام الأمني البحري 2025" بين إيران والصين وروسيا بحضور قادة الوحدات العائمة والجوية للقوات البحرية الإيرانية والصينية والروسية.
جانب من الاجتماع الإحاطي للتدريبات المشتركة "الحزام الأمني البحري 2025" بين إيران والصين وروسيا بحضور قادة الوحدات العائمة والجوية للقوات البحرية الإيرانية والصينية والروسية.
سفينة حربية خلال عملية تفتيش وتحرير سفينة مختطفة مفترضة في إطار المناورات البحرية "الحزام الأمني البحري 2025" المشتركة بين روسيا وإيران والصين.
سفينة حربية خلال عملية تفتيش وتحرير سفينة مختطفة مفترضة في إطار المناورات البحرية "الحزام الأمني البحري 2025" المشتركة بين روسيا وإيران والصين.
جنود البحرية الإيرانية يحملون الأعلام الصينية أثناء الترحيب بسفينة حربية صينية خلال مراسم استقبال في ميناء تشابهار الإيراني.
جنود البحرية الإيرانية يحملون الأعلام الصينية أثناء الترحيب بسفينة حربية صينية خلال مراسم استقبال في ميناء تشابهار الإيراني.
مروحية حربية على سطح سفينية تستعد للمشاركة في عملية تفتيش وتحرير سفينة مختطفة مفترضة في إطار المناورات البحرية "الحزام الأمني البحري 2025" المشتركة بين روسيا وإيران والصين.
مروحية حربية على سطح سفينية تستعد للمشاركة في عملية تفتيش وتحرير سفينة مختطفة مفترضة في إطار المناورات البحرية "الحزام الأمني البحري 2025" المشتركة بين روسيا وإيران والصين.
جانب من الاجتماع الإحاطي للتدريبات المشتركة "الحزام الأمني البحري 2025" بين إيران والصين وروسيا بحضور قادة الوحدات العائمة والجوية للقوات البحرية الإيرانية والصينية والروسية.
جانب من الاجتماع الإحاطي للتدريبات المشتركة "الحزام الأمني البحري 2025" بين إيران والصين وروسيا بحضور قادة الوحدات العائمة والجوية للقوات البحرية الإيرانية والصينية والروسية.
وصول الأسطول البحري الصيني إلى المياه القريبة من ميناء تشابهار الإيراني للمشاركة في مناورات "الحزام الأمني 2025" المشتركة.
وصول الأسطول البحري الصيني إلى المياه القريبة من ميناء تشابهار الإيراني للمشاركة في مناورات "الحزام الأمني 2025" المشتركة.
جنود البحرية الصينية خلال مشاركتهم في تدريبات بحرية مشتركة مع إيران وروسيا.
جنود البحرية الصينية خلال مشاركتهم في تدريبات بحرية مشتركة مع إيران وروسيا.