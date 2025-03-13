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البرهان: عازمون على تحرير السودان من المرتزقة والعملاء والقضاء على "الدعم السريع"
البرهان: عازمون على تحرير السودان من المرتزقة والعملاء والقضاء على "الدعم السريع"
سبوتنيك عربي
قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، إن "القوات المسلحة ستظل سدا منيعا لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار السودان". 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T09:49+0000
2025-03-13T09:49+0000
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وخلال تقديم واجب العزاء لأسرة اللواء بحر أحمد بحر في أم درمان، أكد البرهان "عزم القوات المسلحة على تحرير البلاد من المرتزقة والعملاء والقضاء على ميليشيا الدعم السريع".وأفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا) بأن "رئيس مجلس السيادة حيا تضحيات وبسالة شهداء القوات المسلحة وشهداء معركة الكرامة الذين بذلوا الغالي والنفيس دفاعاً عن تراب وراية الوطن والمحافظة على مكتسباته".يذكر أنه منذ أبريل/ نيسان 2023، تسببت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص، ما أدى إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم. وقد تأجل التوقيع على الميثاق مرات عدة قبل أن يتم أخيرًا في نيروبي خلف أبواب مغلقة.وقبل أشهر، نشبت خلافات داخل "تنسيقية تقدم"، التي كانت تضم بعض الفصائل المسلحة والقوى السياسية، ما أدى إلى انقسامات وتبني بعض الفصائل موقفًا واضحًا بتشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، ومن الملاحظ غياب محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، عن مراسم التوقيع، حيث مثله شقيقه عبد الرحيم دقلو.
https://sarabic.ae/20250312/الاتحاد-الأفريقي-يحذر-من-خطر-تقسيم-السودان-بعد-تشكيل-قوى-معارضة-حكومة-موازية-1098600344.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

البرهان: عازمون على تحرير السودان من المرتزقة والعملاء والقضاء على "الدعم السريع"

09:49 GMT 13.03.2025
© AP Photo / Marwan Aliقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Marwan Ali
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قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، إن "القوات المسلحة ستظل سدا منيعا لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار السودان".
وخلال تقديم واجب العزاء لأسرة اللواء بحر أحمد بحر في أم درمان، أكد البرهان "عزم القوات المسلحة على تحرير البلاد من المرتزقة والعملاء والقضاء على ميليشيا الدعم السريع".
قصف متبادل في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
الاتحاد الأفريقي يحذر من خطر تقسيم السودان بعد تشكيل قوى معارضة حكومة موازية
أمس, 11:00 GMT
وأفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا) بأن "رئيس مجلس السيادة حيا تضحيات وبسالة شهداء القوات المسلحة وشهداء معركة الكرامة الذين بذلوا الغالي والنفيس دفاعاً عن تراب وراية الوطن والمحافظة على مكتسباته".
يذكر أنه منذ أبريل/ نيسان 2023، تسببت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 12 مليون شخص، ما أدى إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم. وقد تأجل التوقيع على الميثاق مرات عدة قبل أن يتم أخيرًا في نيروبي خلف أبواب مغلقة.
وقبل أشهر، نشبت خلافات داخل "تنسيقية تقدم"، التي كانت تضم بعض الفصائل المسلحة والقوى السياسية، ما أدى إلى انقسامات وتبني بعض الفصائل موقفًا واضحًا بتشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، ومن الملاحظ غياب محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، عن مراسم التوقيع، حيث مثله شقيقه عبد الرحيم دقلو.
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