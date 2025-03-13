https://sarabic.ae/20250313/بينهم-محاربون-قدامى-دولة-عربية-تفرج-عن-سجناء-أمريكيين-1098643636.html
بينهم محاربون قدامى.. دولة عربية تفرج عن سجناء أمريكيين
بينهم محاربون قدامى.. دولة عربية تفرج عن سجناء أمريكيين
سبوتنيك عربي
قررت الكويت الإفراج عن سجناء أمريكيين كانوا يقضون عقوبات بالسجن داخل البلاد في تهم تتعلق بالمخدرات. 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T17:28+0000
2025-03-13T17:28+0000
2025-03-13T17:28+0000
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وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن هذه الخطوة تمثل بادرة حسن نية بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية في إطار علاقات التحالف بين الدولتين.وجاء قرار الإفراج عن السجناء الأمريكيين، الذي يشمل متعاقدين عسكريين ومحاربين قدامي، بعد الزيارة التي قام بها آدم بولر، مبعوث إدارة الرئيس دونالد ترامب لشؤون الرهائن، إلى البلاد، إضافة إلى ممارسة واشنطن ضغطا متواصلا لإعادة الأمريكيين المسجونين في دول أجنبية.ولفتت وسائل الإعلام إلى أن القرار شمل 6 سجناء تم الإفراج عنهم حديثا ورافقهم مبعوث خاص على متن طائرة من الكويت إلى نيويورك.ووصف جوناثان القرار الكويتي بـ"اللفتة الإنسانية" التي أعرب المواطنون الأمريكيون وأسرهم عن امتنانهم لها، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تفرج الكويت عن أمريكيين آخرين قريبا.
https://sarabic.ae/20230811/إيران-السجناء-الأمريكيون-سيبقون-في-طهران-لحين-استكمال-تحويل-الأموال-المجمدة-1079990077.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الكويت, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الكويت, الولايات المتحدة الأمريكية
بينهم محاربون قدامى.. دولة عربية تفرج عن سجناء أمريكيين
قررت الكويت الإفراج عن سجناء أمريكيين كانوا يقضون عقوبات بالسجن داخل البلاد في تهم تتعلق بالمخدرات.
وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن هذه الخطوة تمثل بادرة حسن نية بين الكويت
والولايات المتحدة الأمريكية في إطار علاقات التحالف بين الدولتين.
وجاء قرار الإفراج عن السجناء
الأمريكيين، الذي يشمل متعاقدين عسكريين ومحاربين قدامي، بعد الزيارة التي قام بها آدم بولر، مبعوث إدارة الرئيس دونالد ترامب لشؤون الرهائن، إلى البلاد، إضافة إلى ممارسة واشنطن ضغطا متواصلا لإعادة الأمريكيين المسجونين في دول أجنبية.
ولفتت وسائل الإعلام إلى أن القرار شمل 6 سجناء تم الإفراج عنهم حديثا ورافقهم مبعوث خاص على متن طائرة من الكويت إلى نيويورك.
ووصف جوناثان القرار الكويتي بـ"اللفتة الإنسانية" التي أعرب المواطنون الأمريكيون
وأسرهم عن امتنانهم لها، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تفرج الكويت عن أمريكيين آخرين قريبا.