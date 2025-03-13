https://sarabic.ae/20250313/حريق-ضخم-على-ناقلة-وقود-إيرانية-فيديو-1098645267.html
حريق ضخم على ناقلة وقود إيرانية.. فيديو
حريق ضخم على ناقلة وقود إيرانية.. فيديو
سبوتنيك عربي
تعرضت ناقلة وقود إيرانية لحريق ضخم أثناء وجودها بميناء الخميني في محافظة خوزستان، جنوبي البلاد. 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T18:46+0000
2025-03-13T18:46+0000
2025-03-13T18:46+0000
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أفادت بذلك وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، حيث نشرت مقطع فيديو يرصد جانبا من محاولات السيطرة على الحريق.ولفتت إلى أن الحادث الذي نجحت فرق الإطفاء من السيطرة عليه، لم يتسبب في أي إصابات.وشملت عملية السيطرة على الحريق مشاركة 7 سفن إطفاء وقوارب دعم لوجيستي إضافة إلى 5 زوارق إنقاذ.واندلع الحريق خلال رسو الناقلة، لكن التدخل السريع لفرق الإطفاء مكنهم من السيطرة عليه في الحال واحتواء الوضع قبل أن تنتقل النيران إلى مناطق أخرى، وهو ما سمح باستمرار العمليات البحرية بالميناء.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران, أخبار إيران, العالم
أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران, أخبار إيران, العالم
حريق ضخم على ناقلة وقود إيرانية.. فيديو
تعرضت ناقلة وقود إيرانية لحريق ضخم أثناء وجودها بميناء الخميني في محافظة خوزستان، جنوبي البلاد.
أفادت بذلك وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، حيث نشرت مقطع فيديو يرصد جانبا من محاولات السيطرة
على الحريق.
ولفتت إلى أن الحادث الذي نجحت فرق الإطفاء من السيطرة عليه، لم يتسبب في أي إصابات.
وشملت عملية السيطرة على الحريق مشاركة 7 سفن إطفاء وقوارب دعم لوجيستي إضافة إلى 5 زوارق إنقاذ.
واندلع الحريق
خلال رسو الناقلة، لكن التدخل السريع لفرق الإطفاء مكنهم من السيطرة عليه في الحال واحتواء الوضع قبل أن تنتقل النيران إلى مناطق أخرى، وهو ما سمح باستمرار العمليات البحرية
بالميناء.