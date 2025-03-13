https://sarabic.ae/20250313/واشنطن-تفرض-عقوبات-مناهضة-لطهران-تضمنت-18-فردا-وكيانا-بينهم-وزير-النفط-الإيراني-1098644176.html

واشنطن تفرض عقوبات مناهضة لطهران تضمنت 18 فردا وكيانا بينهم وزير النفط الإيراني

واشنطن تفرض عقوبات مناهضة لطهران تضمنت 18 فردا وكيانا بينهم وزير النفط الإيراني

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات مناهضة لإيران ضد 18 فردًا وكيانًا قانونيًا، بالإضافة إلى 13 سفينة، من دول مختلفة، وتضمنت العقوبات وزير... 13.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-13T17:43+0000

2025-03-13T17:43+0000

2025-03-13T17:43+0000

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موسكو - سبوتنيك. وشملت القيود الجديدة، وفقا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية عبر موقعها الرسمي، "مواطنا إيرانيا واحدا و17 شركة مسجلة في بنغلاديش، وجزر مارشال، وسيشل، والصين، وليبيريا، والإمارات، وإندونيسيا وسنغافورة".كما أدرجت الوزارة ضمن قائمة المشمولين بالعقوبات المناهضة لإيران"13 سفينة ترفع أعلام بالاو، وإندونيسيا، والكاميرون، وبنما، وإيران، وهونغ كونغ، وسان مارينو وباربادوس".وأوضح البيان أنه تم فرض عقوبات على وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد، وعدة كيانات تنقل النفط الإيراني إلى الصين، مضيفة: "اليوم، يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة عقوبات على وزير النفط الإيراني، الذي يشرف على تصدير عشرات المليارات من الدولارات من النفط الإيراني، وقد خصص مليارات الدولارات من عائدات النفط للقوات المسلحة الإيرانية من أجل التصدير".كما أشارت الوزارة إلى أنه "تم فرض عقوبات على عدة كيانات في مناطق قضائية متعددة، بما في ذلك الصين والهند، بسبب ملكيتها أو تشغيلها لسفن قامت بنقل النفط الإيراني إلى الصين".ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.يذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.وانسحبت الولايات المتحدة، خلال ولاية ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018 وأعادت فرض العقوبات على طهران.وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.

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