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https://sarabic.ae/20250314/الشيوخ-الأمريكي-يقر-ميزانية-مؤقتة-متجنبا-بذلك-شلل-الحكومة-الفدرالية-1098674622.html
الشيوخ الأمريكي يقر ميزانية مؤقتة متجنبا بذلك شلل الحكومة الفدرالية
الشيوخ الأمريكي يقر ميزانية مؤقتة متجنبا بذلك شلل الحكومة الفدرالية
سبوتنيك عربي
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة، ميزانية مؤقتة تجنب الإدارة الفدرالية الشلل، أو ما يعرف بـ"الإغلاق"، وذلك قبل ساعات قليلة من الموعد النهائي المحدد. 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T23:17+0000
2025-03-14T23:17+0000
مجلس الشيوخ الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقد حظي النص، الذي يموّل الحكومة الفدرالية الأمريكية حتى سبتمبر، بتأييد الرئيس دونالد ترامب، الذي يتعين عليه الآن توقيعه.لكنه قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية، التي دانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام.ووافق مجلس النواب الأمريكي، مساء الثلاثاء، على مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 أيلول/سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ من أجل تجنب الإغلاق الحكومي الذي يهدد البلاد.وكان الديمقراطيون قد اعترضوا في السابق على العديد من تخفيضات الإنفاق في مشروع القانون، فضلا عن الافتقار إلى توجيهات التمويل لمختلف البرامج والأولويات.وبحسب الموقع، فمن المقرر أن يقر مجلس الشيوخ مشروع القانون لضمان استمرار عمل الوكالات الحكومية بعد منتصف ليل يوم الجمعة، وهو الموعد المقرر لانتهاء التمويل.ويعني الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة توقف عمل الوكالات الحكومية الفيدرالية بسبب نقص التمويل. وفي مثل هذا السيناريو، يضطر الموظفون الحكوميون المكلفون بأعمال ضرورية إلى الاستمرار في أداء واجباتهم دون أجر، بينما يتم منح عطلة إجبارية للموظفين غير الضروريين.
https://sarabic.ae/20250312/النواب-الأمريكي-يمرر-مشروع-قانون-الإنفاق-لتجنب-الإغلاق-الحكومي-1098590582.html
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مجلس الشيوخ الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
مجلس الشيوخ الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الشيوخ الأمريكي يقر ميزانية مؤقتة متجنبا بذلك شلل الحكومة الفدرالية

23:17 GMT 14.03.2025
© Fotolia / Garyواشنطن
واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
© Fotolia / Gary
تابعنا عبر
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة، ميزانية مؤقتة تجنب الإدارة الفدرالية الشلل، أو ما يعرف بـ"الإغلاق"، وذلك قبل ساعات قليلة من الموعد النهائي المحدد.
وقد حظي النص، الذي يموّل الحكومة الفدرالية الأمريكية حتى سبتمبر، بتأييد الرئيس دونالد ترامب، الذي يتعين عليه الآن توقيعه.
العلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون الإنفاق لتجنب الإغلاق الحكومي
12 مارس, 00:34 GMT
لكنه قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية، التي دانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام.
ووافق مجلس النواب الأمريكي، مساء الثلاثاء، على مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 أيلول/سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ من أجل تجنب الإغلاق الحكومي الذي يهدد البلاد.
وكان الديمقراطيون قد اعترضوا في السابق على العديد من تخفيضات الإنفاق في مشروع القانون، فضلا عن الافتقار إلى توجيهات التمويل لمختلف البرامج والأولويات.
وبحسب الموقع، فمن المقرر أن يقر مجلس الشيوخ مشروع القانون لضمان استمرار عمل الوكالات الحكومية بعد منتصف ليل يوم الجمعة، وهو الموعد المقرر لانتهاء التمويل.
ويعني الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة توقف عمل الوكالات الحكومية الفيدرالية بسبب نقص التمويل. وفي مثل هذا السيناريو، يضطر الموظفون الحكوميون المكلفون بأعمال ضرورية إلى الاستمرار في أداء واجباتهم دون أجر، بينما يتم منح عطلة إجبارية للموظفين غير الضروريين.
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