https://sarabic.ae/20250314/المرحلة-الثانية-من-حرب-ترامب-الجمركية-1098670688.html
المرحلة الثانية من "حرب" ترامب الجمركية
المرحلة الثانية من "حرب" ترامب الجمركية
سبوتنيك عربي
دخلت المرحلة الثانية من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيز التنفيذ بتاريخ 12 مارس/ آذار. يقدم لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" رسما... 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T16:30+0000
2025-03-14T16:30+0000
2025-03-14T16:30+0000
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انفوجرافيك, واشنطن, رسوم التصدير, الرسوم الجمركية, инфографика
انفوجرافيك, واشنطن, رسوم التصدير, الرسوم الجمركية, инфографика
المرحلة الثانية من "حرب" ترامب الجمركية
دخلت المرحلة الثانية من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيز التنفيذ بتاريخ 12 مارس/ آذار. يقدم لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" رسما توضيحيا على شكل "إنفوغراف" يكشف تأثير هذه الرسوم، وتأثير الرسوم الماضدة التي أعلنت عنها الدول المتضررة.