https://sarabic.ae/20250314/حماس-توافق-على-إطلاق-سراح-جندي-إسرائيلي-وتسليم-4-جثث-1098665414.html
"حماس" توافق على إطلاق سراح جندي إسرائيلي وتسليم 4 جثامين
"حماس" توافق على إطلاق سراح جندي إسرائيلي وتسليم 4 جثامين
سبوتنيك عربي
أعلنت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، عن تسليم ردها للوسطاء حول استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، مشيرةً إلى موافقتها على إطلاق سراح جندي إسرائيلي يحمل الجنسية... 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T12:06+0000
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وقالت الحركة في بيان: "تسلّم وفد قيادة حركة حماس، يوم أمس، مقترحا من الإخوة الوسطاء لاستئناف المفاوضات، حيث تعاملت معه الحركة بمسؤولية وإيجابية".كما أكدت "حماس" على جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل حول قضايا المرحلة الثانية، داعيةً إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها كاملة.يذكر أن من بين المحتجزين المتبقين لدى الحركة الفلسطينية، 5 يحملون الجنسية الأمريكية، من بينهم إيدان ألكسندر (21 عاما) الذي أعلنت الحركة استعدادها للإفراج عنه.وتشهد العاصمة القطرية محادثات مكثفة بمشاركة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ، ستيفن ويتكوف، وبحضور وفد إسرائيلي، وذلك بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق التي يفترض أن تقضي بوضع نهاية لحرب استمرت نحو 15 شهرًا.وكانت جهود الوساطة قد نجحت في دفع الطرفين الإسرائيلي وحركة حماس للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، 19 كانون الثاني/يناير 2025، حيث تم خلال المرحلة الأولى التي استمرت 42 يوما، عملية تبادل أسرى بين الطرفين، حيث أطلقت إسرائيل سراح أكثر من 1700 أسير فلسطيني، بينهم من ذوي الأحكام العالية ومعتقلين من قطاع عزة، بينما أفرجت حركة حماس عن 33 محتجزا إسرائيليا، بينهم 8 جثث، و5 عمال تايلنديين.ورغم أن الاتفاق بين الطرفين، نص على دخولهما في في مفاوضات المرحلة الثانية بعد 16 يوما من دخول الاتفاق حيث التنفيذ، ومع انتهاء المرحلة الأولى التي استمرت 42 يوما، ترفض الحكومة الإسرائيلية الانتقال للمراحل الثانية والثالثة تواليا، وتطالب بتمديد المرحلة الأولى وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين، تحت تهديد العودة للقتال وتشديد الحصار.
https://sarabic.ae/20250314/اتصالات-أمريكية-إسرائيلية-مع-دول-أفريقية-لتهجير-الفلسطينيين-من-غزة-1098654768.html
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غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
"حماس" توافق على إطلاق سراح جندي إسرائيلي وتسليم 4 جثامين
أعلنت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، عن تسليم ردها للوسطاء حول استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، مشيرةً إلى موافقتها على إطلاق سراح جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية، بالإضافة لتسليم 4 جثامين.
وقالت
الحركة في بيان: "تسلّم وفد قيادة حركة حماس، يوم أمس، مقترحا من الإخوة الوسطاء لاستئناف المفاوضات، حيث تعاملت معه الحركة بمسؤولية وإيجابية".
وأوضحت أنها سلمت ردّها عليه، فجر اليوم، متضمنًا موافقتها على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى4 جثامين آخرين من مزدوجي الجنسية.
كما أكدت "حماس" على جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل حول قضايا المرحلة الثانية، داعيةً إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها كاملة.
يذكر أن من بين المحتجزين المتبقين لدى الحركة الفلسطينية، 5 يحملون الجنسية الأمريكية، من بينهم إيدان ألكسندر (21 عاما) الذي أعلنت الحركة استعدادها للإفراج عنه.
وتشهد العاصمة القطرية محادثات مكثفة بمشاركة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ، ستيفن ويتكوف، وبحضور وفد إسرائيلي، وذلك بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق التي يفترض أن تقضي بوضع نهاية لحرب استمرت نحو 15 شهرًا.
وكانت جهود الوساطة قد نجحت في دفع الطرفين الإسرائيلي وحركة حماس للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، 19 كانون الثاني/يناير 2025، حيث تم خلال المرحلة الأولى التي استمرت 42 يوما، عملية تبادل أسرى بين الطرفين، حيث أطلقت إسرائيل سراح أكثر من 1700 أسير فلسطيني، بينهم من ذوي الأحكام العالية ومعتقلين من قطاع عزة، بينما أفرجت حركة حماس عن 33 محتجزا إسرائيليا، بينهم 8 جثث، و5 عمال تايلنديين.
ورغم أن الاتفاق بين الطرفين، نص على دخولهما في في مفاوضات المرحلة الثانية بعد 16 يوما من دخول الاتفاق حيث التنفيذ، ومع انتهاء المرحلة الأولى التي استمرت 42 يوما، ترفض الحكومة الإسرائيلية الانتقال للمراحل الثانية والثالثة تواليا، وتطالب بتمديد المرحلة الأولى وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين، تحت تهديد العودة للقتال وتشديد الحصار.