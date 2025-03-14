https://sarabic.ae/20250314/مصري-يقتحم-منزل-شقيقه-بجرافة-بعد-خلاف-عائلي-فيديو-1098673561.html
مصري يقتحم منزل شقيقه بجرافة بعد خلاف عائلي... فيديو
مصري يقتحم منزل شقيقه بجرافة بعد خلاف عائلي... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا من محافظ الدقهلية المصرية، لأحد الأشخاص وهو يهاجم منزل شقيقه وقت تناول الإفطار في شهر رمضان، ومحاولته هدمه... 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T20:08+0000
2025-03-14T20:08+0000
2025-03-14T20:08+0000
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ونشب الشجار بين الشقيقين، إثر وجود خلافات بينهما على الميراث.وألقت السلطات المصرية على المتهم والجرافة التي استخدمها لهدم منزل شقيقه، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الحادث.
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, مصر, أخبار مصر الآن
نادي الفيديو, مصر, أخبار مصر الآن
مصري يقتحم منزل شقيقه بجرافة بعد خلاف عائلي... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا من محافظ الدقهلية المصرية، لأحد الأشخاص وهو يهاجم منزل شقيقه وقت تناول الإفطار في شهر رمضان، ومحاولته هدمه على من بداخله.
ونشب الشجار بين الشقيقين، إثر وجود خلافات بينهما على الميراث.
وألقت السلطات المصرية على المتهم والجرافة التي استخدمها لهدم منزل شقيقه، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الحادث.