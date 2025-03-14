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موسكو: روسيا والصين وإيران تؤكد عدم جواز استخدام القوة ضد البنية التحتية للطاقة النووية الإيرانية
موسكو: روسيا والصين وإيران تؤكد عدم جواز استخدام القوة ضد البنية التحتية للطاقة النووية الإيرانية
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن نواب وزراء خارجية روسيا والصين وإيران، بمشاركة نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، نسقوا خلال الاجتماع، الإجراءات لتخفيف... 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T12:03+0000
2025-03-14T12:03+0000
روسيا
الصين
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في 14 مارس في بكين، شارك نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ألكسيفيتش ريابكوف، في المشاورات على مستوى نواب وزراء خارجية كل من روسيا والصين وإيران حول موضوع خطة العمل الشاملة المشتركة والقضايا الراهنة للتفاعل الثلاثي... وتم تنسيق الإجراءات الرامية إلى تخفيف التوتر المتصاعد بشكل مصطنع من الخارج حول البرنامج النووي الإيراني".كما تمت مناقشة آفاق إيجاد حلول تفاوضية طويلة الأجل ومستدامة تقوم على الاعتبار المتبادل والتوازن المؤكد لمصالح الأطراف.بدأ، اليوم الجمعة، في العاصمة الصينية بكين، اجتماع نواب وزراء خارجية روسيا وإيران والصين، حيث سيناقش المجتمعون القضية النووية الإيرانية، فضلا عن التعاون بين الدول الثلاث في إطار المنظمات الإقليمية مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس".وأشارت ماو نينغ إلى أن الصين دعت دائما إلى إيجاد حل مناسب للقضية النووية الإيرانية من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، والحفاظ على آلية منع الانتشار النووي الدولية، وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20250314/الخارجية-الإيرانية-تدين-بشدة-العقوبات-الأمريكية-الجديدة-ضد-طهران-1098648032.html
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روسيا, الصين, العالم, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, الصين, العالم, منظمة الأمم المتحدة

موسكو: روسيا والصين وإيران تؤكد عدم جواز استخدام القوة ضد البنية التحتية للطاقة النووية الإيرانية

12:03 GMT 14.03.2025
© Sputnik . Artyom Ivanov/Pool / الانتقال إلى بنك الصوررئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي "حزام واحد، طريق واحد"، الصين
رئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي حزام واحد، طريق واحد، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
© Sputnik . Artyom Ivanov/Pool
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ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن نواب وزراء خارجية روسيا والصين وإيران، بمشاركة نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، نسقوا خلال الاجتماع، الإجراءات لتخفيف التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وشددوا أيضًا على عدم جواز التهديدات واستخدام القوة العسكرية ضد منشآت الطاقة النووية الإيرانية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في 14 مارس في بكين، شارك نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ألكسيفيتش ريابكوف، في المشاورات على مستوى نواب وزراء خارجية كل من روسيا والصين وإيران حول موضوع خطة العمل الشاملة المشتركة والقضايا الراهنة للتفاعل الثلاثي... وتم تنسيق الإجراءات الرامية إلى تخفيف التوتر المتصاعد بشكل مصطنع من الخارج حول البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف في البيان: "لقد تم إجراء تقييم قاسٍ للأعمال غير القانونية والانتهاكات الجسيمة العديدة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وتم التأكيد على عدم المقبولية المطلقة للتهديدات والترهيب، فضلاً عن استخدام القوة العسكرية ضد منشآت البنية التحتية للطاقة النووية في إيران".

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كما تمت مناقشة آفاق إيجاد حلول تفاوضية طويلة الأجل ومستدامة تقوم على الاعتبار المتبادل والتوازن المؤكد لمصالح الأطراف.
بدأ، اليوم الجمعة، في العاصمة الصينية بكين، اجتماع نواب وزراء خارجية روسيا وإيران والصين، حيث سيناقش المجتمعون القضية النووية الإيرانية، فضلا عن التعاون بين الدول الثلاث في إطار المنظمات الإقليمية مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في وقت سابق، إن "الأطراف سوف يتبادلون وجهات النظر بشأن القضية النووية الإيرانية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، وأن اجتماع بكين هو "أحدث الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الصين لتعزيز الاتصالات والتنسيق وخلق الظروف لاستئناف الحوار والمفاوضات في وقت مبكر".

وأشارت ماو نينغ إلى أن الصين دعت دائما إلى إيجاد حل مناسب للقضية النووية الإيرانية من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، والحفاظ على آلية منع الانتشار النووي الدولية، وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
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