https://sarabic.ae/20250314/موسكو-روسيا-والصين-وإيران-تؤكد-عدم-جواز-استخدام-القوة-ضد-البنية-التحتية-للطاقة-النووية-الإيرانية-1098665261.html

موسكو: روسيا والصين وإيران تؤكد عدم جواز استخدام القوة ضد البنية التحتية للطاقة النووية الإيرانية

موسكو: روسيا والصين وإيران تؤكد عدم جواز استخدام القوة ضد البنية التحتية للطاقة النووية الإيرانية

سبوتنيك عربي

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن نواب وزراء خارجية روسيا والصين وإيران، بمشاركة نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، نسقوا خلال الاجتماع، الإجراءات لتخفيف... 14.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-14T12:03+0000

2025-03-14T12:03+0000

2025-03-14T12:03+0000

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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في 14 مارس في بكين، شارك نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ألكسيفيتش ريابكوف، في المشاورات على مستوى نواب وزراء خارجية كل من روسيا والصين وإيران حول موضوع خطة العمل الشاملة المشتركة والقضايا الراهنة للتفاعل الثلاثي... وتم تنسيق الإجراءات الرامية إلى تخفيف التوتر المتصاعد بشكل مصطنع من الخارج حول البرنامج النووي الإيراني".كما تمت مناقشة آفاق إيجاد حلول تفاوضية طويلة الأجل ومستدامة تقوم على الاعتبار المتبادل والتوازن المؤكد لمصالح الأطراف.بدأ، اليوم الجمعة، في العاصمة الصينية بكين، اجتماع نواب وزراء خارجية روسيا وإيران والصين، حيث سيناقش المجتمعون القضية النووية الإيرانية، فضلا عن التعاون بين الدول الثلاث في إطار المنظمات الإقليمية مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس".وأشارت ماو نينغ إلى أن الصين دعت دائما إلى إيجاد حل مناسب للقضية النووية الإيرانية من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، والحفاظ على آلية منع الانتشار النووي الدولية، وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

https://sarabic.ae/20250314/الخارجية-الإيرانية-تدين-بشدة-العقوبات-الأمريكية-الجديدة-ضد-طهران-1098648032.html

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