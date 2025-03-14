https://sarabic.ae/20250314/وكالة-فيتش-تصنيف-فرنسا-عند-إيه-إيه-سلبي-مع-نظرة-مستقبلية-سلبية-1098674779.html
وكالة "فيتش": تصنيف فرنسا عند "إيه إيه سلبي" مع نظرة مستقبلية سلبية
وكالة "فيتش": تصنيف فرنسا عند "إيه إيه سلبي" مع نظرة مستقبلية سلبية
سبوتنيك عربي
أبقت وكالة فيتش مساء الجمعة التصنيف الائتماني لفرنسا على حاله عند "إيه إيه سلبي"، وكانت أرفقت تصنيفها في تشرين الأول/أكتوبر بنظرة مستقبلية سلبية، وقد سارعت... 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T23:49+0000
2025-03-14T23:49+0000
2025-03-14T23:50+0000
فيتش
أخبار فرنسا
الحكومة الفرنسية
الحكومة الفرنسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091674976_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9c15e39a9ca20f06985c3136ff18a157.jpg
وانطوت النظرة المستقبلية السلبية التي أرفقت بالتصنيف في 11 تشرين الأول/أكتوبر على تحذير من خفض التصنيف، لم يترجم فعليًا هذه المرة.واعتبرت فيتش أنه على الرغم من "الانزلاق المالي" في العام 2024، انتقل العجز العام من 4.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 إلى 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، عازية ذلك إلى أن الاقتصاد الفرنسي "متنوع"، مع "مؤسسات قوية وفاعلة".ومع ذلك، تشير وكالة التصنيف إلى أن العجز العام لا يزال عند مستوى مرتفع، وأن خفضه لا يزال صعبًا بسبب حال عدم اليقين التي تخيم على الواقع السياسي، وعدم حيازة حكومة فرنسوا بايرو غالبية في الجمعية الوطنية.وسارعت وزارة الاقتصاد الفرنسية إلى الرد في بيان أشارت فيه إلى أنها "أخذت علمًا" بقرار وكالة فيتش "تأكيد التصنيف الفرنسي عند إيه إيه سلبي، ما يشهد على الجودة العالية جدًا" للاقتصاد الفرنسي.وأبدت الوزارة "تصميمها على مواصلة تنفيذ مسار تعزيز المالية العامة الذي أطلق مع إقرار ميزانية العام 2025 وجعله مستدامًا"، مشددة على "أولوية خفض العجز".
https://sarabic.ae/20200516/وكالة-فيتش-تخفض-تصنيف-الآفاق-الاقتصادية-لفرنسا-1045446010.html
https://sarabic.ae/20241101/وكالة-فيتش-ترفع-تصنيف-مصر-الائتماني-إلى-ب-مع-نظرة-مستقبلية-مستقرة-1094406195.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091674976_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_75e7bfa190bf4db3e24337990a24ddd8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فيتش, أخبار فرنسا , الحكومة الفرنسية, الحكومة الفرنسية
فيتش, أخبار فرنسا , الحكومة الفرنسية, الحكومة الفرنسية
وكالة "فيتش": تصنيف فرنسا عند "إيه إيه سلبي" مع نظرة مستقبلية سلبية
23:49 GMT 14.03.2025 (تم التحديث: 23:50 GMT 14.03.2025)
أبقت وكالة فيتش مساء الجمعة التصنيف الائتماني لفرنسا على حاله عند "إيه إيه سلبي"، وكانت أرفقت تصنيفها في تشرين الأول/أكتوبر بنظرة مستقبلية سلبية، وقد سارعت الحكومة الفرنسية إلى إبداء "تصميمها" على مواصلة إصلاح ماليتها العامة.
وانطوت النظرة المستقبلية السلبية التي أرفقت بالتصنيف في 11 تشرين الأول/أكتوبر على تحذير من خفض التصنيف، لم يترجم فعليًا هذه المرة.
واعتبرت فيتش أنه على الرغم من "الانزلاق المالي" في العام 2024، انتقل العجز العام من 4.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 إلى 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، عازية ذلك إلى أن الاقتصاد الفرنسي "متنوع"، مع "مؤسسات قوية وفاعلة".
ومع ذلك، تشير وكالة التصنيف إلى أن العجز العام لا يزال عند مستوى مرتفع، وأن خفضه لا يزال صعبًا بسبب حال عدم اليقين التي تخيم على الواقع السياسي، وعدم حيازة حكومة فرنسوا بايرو غالبية في الجمعية الوطنية.
وسارعت وزارة الاقتصاد الفرنسية إلى الرد في بيان أشارت فيه إلى أنها "أخذت علمًا" بقرار وكالة فيتش "تأكيد التصنيف الفرنسي عند إيه إيه سلبي، ما يشهد على الجودة العالية جدًا" للاقتصاد الفرنسي.
وأبدت الوزارة "تصميمها على مواصلة تنفيذ مسار تعزيز المالية العامة الذي أطلق مع إقرار ميزانية العام 2025 وجعله مستدامًا"، مشددة على "أولوية خفض العجز".