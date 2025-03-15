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https://sarabic.ae/20250315/آفاق-تطور-علاقات-بغداد-مع-دمشق-في-ظل-الإدارة-السورية-الجديدة-1098681230.html
آفاق تطور علاقات بغداد مع دمشق في ظل الإدارة السورية الجديدة
آفاق تطور علاقات بغداد مع دمشق في ظل الإدارة السورية الجديدة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بأن التهديدات الآنية للمجتمع السوري والعراقي مشتركة، ويجب التعاون دوليا من أجل القضاء على تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور... 15.03.2025, سبوتنيك عربي
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آفاق تطور العلاقات العراقية مع دمشق في ظل الإدارة السورية الجديدة
سبوتنيك عربي
آفاق تطور العلاقات العراقية مع دمشق في ظل الإدارة السورية الجديدة
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية العراقي، أمس الجمعة، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، عقب لقائهما في العاصمة العراقية بغداد.وأكد حسين أنه ناقش مع نظيره السوري، تحركات "داعش" وفكرة تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمواجهة التنظيم، وكشف أن "غرفة عمليات مشتركة بين 5 دول لمواجهة "داعش"، سترى النور قريبا".وقال المحلل السياسي كفاح محمود، إن "الجانبين كانا ضحية للخلافات السياسية بين دمشق وبغداد، على مدار نصف قرن، وخسر الشعبان فرصا كثيرة في التعاون بينهما"، مشيرًا إلى أن "كلا البلدين يمثل امتدادا جغرافيا للآخر، كما أن هناك كثير من المشتركات بين الدولتين من الناحية الاقتصادية، كما أن العراق يطل على الخليج، وسوريا تطل على البحر المتوسط".وأكد أنه "من مصلحة دمشق وبغداد أن يضعا خارطة طريق جديدة لهم، ومقترحهم بإقامة مجلس للتعاون سيكون الخطوة الناجحة الأولى"، معتبرًا أن "التحدي الأمني هو أكبر تحدٍ يواجه البلدين".من جانبه، أكد السياسي السوري د.يحي العريضي، أن "العلاقة بين البلدين علاقة عضوية بحكم تشابه الشعب، والتداخل بين البلدين بحكم الحدود الطويلة بينهما، لكن للأسف تاريخيا مرت هذه العلاقة بحالة متذبذبة"، مشددًا في الوقت نفسه على "أهمية الزيارة والحوار مع المسؤولين العراقيين".وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "هناك منازعة تركية إيرانية على الساحة السورية، وكذلك الحال على الساحة العراقية، بالإضافة إلى الدور الخليجي، إذ تستشعر السعودية والإمارات أن سوريا خرجت من العباءة الإيرانية باتجاه العباءة التركية"، بحسب قوله.إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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ملفات ساخنة, أخبار سوريا اليوم, العراق, аудио
ملفات ساخنة, أخبار سوريا اليوم, العراق, аудио

آفاق تطور علاقات بغداد مع دمشق في ظل الإدارة السورية الجديدة

12:22 GMT 15.03.2025
راديو
آفاق تطور العلاقات العراقية مع دمشق في ظل الإدارة السورية الجديدة
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بأن التهديدات الآنية للمجتمع السوري والعراقي مشتركة، ويجب التعاون دوليا من أجل القضاء على تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى).
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية العراقي، أمس الجمعة، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، عقب لقائهما في العاصمة العراقية بغداد.
وأكد حسين أنه ناقش مع نظيره السوري، تحركات "داعش" وفكرة تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمواجهة التنظيم، وكشف أن "غرفة عمليات مشتركة بين 5 دول لمواجهة "داعش"، سترى النور قريبا".
وقال المحلل السياسي كفاح محمود، إن "الجانبين كانا ضحية للخلافات السياسية بين دمشق وبغداد، على مدار نصف قرن، وخسر الشعبان فرصا كثيرة في التعاون بينهما"، مشيرًا إلى أن "كلا البلدين يمثل امتدادا جغرافيا للآخر، كما أن هناك كثير من المشتركات بين الدولتين من الناحية الاقتصادية، كما أن العراق يطل على الخليج، وسوريا تطل على البحر المتوسط".

ومضى، لافتا في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أنه "في حال تعاونا معا في مجالات الاقتصاد لكانتا من الدول العظمى في الشرق الأوسط من الناحية الاقتصادية، ناهيك عن القوة البشرية لدى الدولتين".

وأكد أنه "من مصلحة دمشق وبغداد أن يضعا خارطة طريق جديدة لهم، ومقترحهم بإقامة مجلس للتعاون سيكون الخطوة الناجحة الأولى"، معتبرًا أن "التحدي الأمني هو أكبر تحدٍ يواجه البلدين".
من جانبه، أكد السياسي السوري د.يحي العريضي، أن "العلاقة بين البلدين علاقة عضوية بحكم تشابه الشعب، والتداخل بين البلدين بحكم الحدود الطويلة بينهما، لكن للأسف تاريخيا مرت هذه العلاقة بحالة متذبذبة"، مشددًا في الوقت نفسه على "أهمية الزيارة والحوار مع المسؤولين العراقيين".

إلى ذلك، قال المحلل السياسي ماجد حبو، أن "جوهر الخلاف العراقي السوري يتعلق بالنفوذ، إذ تخضع سوريا حاليا للنفوذ التركي، فيما لايزال النفوذ الإيراني مهيمنا في العراق".

وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "هناك منازعة تركية إيرانية على الساحة السورية، وكذلك الحال على الساحة العراقية، بالإضافة إلى الدور الخليجي، إذ تستشعر السعودية والإمارات أن سوريا خرجت من العباءة الإيرانية باتجاه العباءة التركية"، بحسب قوله.
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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