https://sarabic.ae/20250315/أنصار-الله-تعلن-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الغارات-الأمريكية-على-صنعاء-إلى-22-قتيلا-وجريحا-1098691493.html
"أنصار الله" تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية على صنعاء إلى 22 قتيلا وجريحا
"أنصار الله" تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية على صنعاء إلى 22 قتيلا وجريحا
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات أمريكية استهدفت العاصمة صنعاء (وسط اليمن)، إلى 22 قتيلاً وجريحاً. 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T22:37+0000
2025-03-15T22:37+0000
2025-03-15T22:37+0000
أنصار الله
الحرب على اليمن
قصف اليمن
غارات أمريكية
غارات على صنعاء
العالم العربي
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القاهرة – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله" أنيس الأصبحي، في بيان اطلعت عليه "سبوتنيك"، إن "عدد ضحايا العدوان الأمريكي الذي استهدف مناطق مدنية وسكنية في مديرية شعوب شمال العاصمة صنعاء، ارتفع إلى 22 منهم 13 شهيداً و9 جرحى من المدنيين الذين سقطوا إثر سلسلة غارات من طيران العدوان الأمريكي".وبوقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، بدء عمليات ضد أهداف لـ "أنصار الله" في مختلف أنحاء اليمن، لـ "الدفاع عن المصالح الأمريكية واستعادة حرية الملاحة".وكان مصدر يمني قد أفاد لـ "سبوتنيك"، بأن مقاتلات أمريكية شنت غارات استهدفت مقراً للمكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" في منطقة الجراف شمال العاصمة صنعاء، وقاعدة الديلمي الجوية وموقع اتصالات في الضواحي الشمالية للعاصمة.ويأتي القصف الجوي الأمريكي على صنعاء بعد أيام من إعلان "أنصار الله"، يوم الاثنين الماضي، استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن حيز التنفيذ، عقب انتهاء مهلة حددتها الجماعة بـ 4 أيام لإسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250306/بعد-إدراج-قادتها-على-قوائم-الإرهاب-هل-أعلنت-أمريكا-الحرب-على-أنصار-الله-في-اليمن؟-1098447483.html
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أنصار الله, الحرب على اليمن, قصف اليمن, غارات أمريكية, غارات على صنعاء, العالم العربي
أنصار الله, الحرب على اليمن, قصف اليمن, غارات أمريكية, غارات على صنعاء, العالم العربي
"أنصار الله" تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية على صنعاء إلى 22 قتيلا وجريحا
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات أمريكية استهدفت العاصمة صنعاء (وسط اليمن)، إلى 22 قتيلاً وجريحاً.
القاهرة – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله" أنيس الأصبحي، في بيان اطلعت عليه "سبوتنيك"، إن "عدد ضحايا العدوان الأمريكي الذي استهدف مناطق مدنية وسكنية في مديرية شعوب شمال العاصمة صنعاء، ارتفع إلى 22 منهم 13 شهيداً و9 جرحى من المدنيين الذين سقطوا إثر سلسلة غارات من طيران العدوان الأمريكي".
وبوقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، بدء عمليات ضد أهداف لـ "أنصار الله"
في مختلف أنحاء اليمن، لـ "الدفاع عن المصالح الأمريكية واستعادة حرية الملاحة".
وكان مصدر يمني قد أفاد لـ "سبوتنيك"، بأن مقاتلات أمريكية شنت غارات استهدفت مقراً للمكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" في منطقة الجراف شمال العاصمة صنعاء، وقاعدة الديلمي الجوية وموقع اتصالات في الضواحي الشمالية للعاصمة.
ويأتي القصف الجوي الأمريكي على صنعاء بعد أيام من إعلان "أنصار الله"، يوم الاثنين الماضي، استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن حيز التنفيذ، عقب انتهاء مهلة حددتها الجماعة بـ 4 أيام لإسرائيل للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.