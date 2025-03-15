https://sarabic.ae/20250315/إيلون-ماسك-يعلن-عن-موعد-هبوط-البشر-على-المريخ-1098676621.html

إيلون ماسك يعلن عن موعد هبوط البشر على المريخ

إيلون ماسك يعلن عن موعد هبوط البشر على المريخ

سبوتنيك عربي

أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عن الموعد المحتمل لهبوط البشر على سطح كوكب المريخ. 15.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-15T06:39+0000

2025-03-15T06:39+0000

2025-03-15T06:39+0000

مجتمع

إيلون ماسك

شركة "سبيس إكس"

كوكب المريخ

منوعات

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وقال مؤسس شركة "سبيس إكس" لعلوم الفضاء، أمس الجمعة، إن مركبته "ستارشيب" ستنطلق إلى المريخ نهاية العام المقبل 2026، حاملة معها روبوت "تسلا" البشري "أوبتيموس".وتابع ماسك أنه "إذا سارت عملية الهبوط على ما يرام، فقد تبدأ عمليات الهبوط البشري في عام 2029، رغم أن عام 2031، هو الأرجح".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال للمشرعين الأمريكيين، الشهر الجاري، إن "رواد الفضاء الأمريكيين سيحملون العلم الأمريكي إلى المريخ وما بعد الكوكب الأحمر، في يوم ما"، وذلك خلال خطاب ألقاه أمام الجلسة المشتركة للكونغرس.ويقود إيلون ماسك، في الوقت الحالي، وزارة الكفاءة الحكومية المستحدثة بالولايات المتحدة الأمريكية.وأجرت شركة "سبيس إكس" المملوكة لماسك، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، الإطلاق التجريبي الخامس لمركبة الفضاء "ستار شيب".وعبّر ماسك، في أيلول/ سبتمبر الماضي، عن غضبه من سياسات الهيئة التنظيمية الأمريكية، التي يرى أن قواعدها يمكن أن تمنع شركته على المدى الطويل من إرسال أول رجل إلى المريخ، إذ تقي الأنظمة وقبل الإطلاق التجريبي الخامس للمركبة الفضائية، بمدة لا تقل عن 60 يوما إجراء مشاورات مع أقسام الإدارة الوطنية الأمريكية لأبحاث المحيطات والغلاف الجوي للتأكد من أن أنشطة الشركة غير ضارة بالبيئة. وكذلك يحق للسلطة التنظيمية تمديد المشاورات لعدد غير محدود من المرات.وتم الإطلاق التجريبي الأول للسفينة في نيسان/ أبريل 2023، وبعد دقائق قليلة من الإطلاق، بدأت المركبة في الدوران بشكل لا يمكن السيطرة عليه وسرعان ما تم تدميرها، وتم إجراء الإطلاق التجريبي الثاني في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ولكن بعد وقت قصير من تجاوز المراحل بنجاح، انهارت المركبة قبل الوصول إلى المدار. وتم إجراء الاختبار الثالث بنجاح في مارس/ آذار 2024، وجرى الاختبار الرابع في يونيو/ حزيران 2024.وسبق أن أعلن إيلون ماسك، عن توقعه القيام برحلة من دون طيار لمركبة "ستار شيب " إلى المريخ، خلال السنوات الأربع المقبلة.

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إيلون ماسك, شركة "سبيس إكس", كوكب المريخ, منوعات