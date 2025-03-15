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البحرين تطلق أول قمر صناعي لها إلى الفضاء.. فيديو
البحرين تطلق أول قمر صناعي لها إلى الفضاء.. فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت مملكة البحرين، اليوم السبت، إطلاق أول قمر صناعي لها، والذي تم تصميمه وتطويره بالكامل داخل أراضيها. 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T07:29+0000
2025-03-15T08:05+0000
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وأعلنت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في البحرين، أن القمر صناعي "المنذر"، تم إطلاقه اليوم على متن صاروخ "فالكون 9" من قاعدة "فاندنبرغ" في أمريكا.ويُعد "المنذر"، أول قمر اصطناعي بحريني يتم تطويره بالكامل محليا، ويهدف إلى ترسيخ تقنيات الأقمار الصناعية وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الفضاء، وفقا لصحيفة "الأيام" البحرينية.كما يعتبر "المنذر" هو الأول من نوعه في المنطقة، الذي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور الفضائية على متن قمر صناعي من هذا الحجم.وفي هذا السياق، أوضح المهندس يوسف القطان، مهندس فضاء ومسؤول السلامة وتكامل واختبار القمر الصناعي "المنذر"، أن الفريق نجح في تجاوز تحديات تطوير القمر بفضل الجهود المشتركة، حيث خضعت أنظمته لاختبارات دقيقة لضمان عملية إطلاق وتشغيل ناجحة.
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البحرين, العالم العربي, أخبار العالم الآن
البحرين, العالم العربي, أخبار العالم الآن

البحرين تطلق أول قمر صناعي لها إلى الفضاء.. فيديو

07:29 GMT 15.03.2025 (تم التحديث: 08:05 GMT 15.03.2025)
© Fotolia / Andrey Armyagovقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
© Fotolia / Andrey Armyagov
تابعنا عبر
شهدت مملكة البحرين، اليوم السبت، إطلاق أول قمر صناعي لها، والذي تم تصميمه وتطويره بالكامل داخل أراضيها.
وأعلنت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في البحرين، أن القمر صناعي "المنذر"، تم إطلاقه اليوم على متن صاروخ "فالكون 9" من قاعدة "فاندنبرغ" في أمريكا.
ويُعد "المنذر"، أول قمر اصطناعي بحريني يتم تطويره بالكامل محليا، ويهدف إلى ترسيخ تقنيات الأقمار الصناعية وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الفضاء، وفقا لصحيفة "الأيام" البحرينية.
كما يعتبر "المنذر" هو الأول من نوعه في المنطقة، الذي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور الفضائية على متن قمر صناعي من هذا الحجم.
وفي هذا السياق، أوضح المهندس يوسف القطان، مهندس فضاء ومسؤول السلامة وتكامل واختبار القمر الصناعي "المنذر"، أن الفريق نجح في تجاوز تحديات تطوير القمر بفضل الجهود المشتركة، حيث خضعت أنظمته لاختبارات دقيقة لضمان عملية إطلاق وتشغيل ناجحة.
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