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الجيش الروسي يحرر بلدتي زاوليشينكا وروبانشينا في مقاطعة كورسك
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250315/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتي-زاوليشينكا-وروبانشينا-في-مقاطعة-كورسك-1098678965.html
الجيش الروسي يحرر بلدتي زاوليشينكا وروبانشينا في مقاطعة كورسك
الجيش الروسي يحرر بلدتي زاوليشينكا وروبانشينا في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدتي زاوليشينكا وروبانشينا في مقاطعة كورسك الروسية، مشيرة إلى أن القوات المسلحة... 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T09:23+0000
2025-03-15T09:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت الوزارة في بيانها: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 220 عسكرياً ودبابة، ومركبة قتالية للمشاة، ومركبة قتالية مدرعة و4 سيارات، ومدفعين ميدانيين، وقاذفي هاون، بالإضافة إلى نقطة تحكم بالطائرات المسيرة، ومستودع للذخيرة".وأوضحت الوزارة أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك، بلغت أكثر من 67630 عسكريًا، و393 دبابة و317 مركبة قتال للمشاة و283 ناقلة جند مدرعة و2199 مركبة قتالية مدرعة.
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الجيش الروسي يحرر بلدتي زاوليشينكا وروبانشينا في مقاطعة كورسك

09:23 GMT 15.03.2025 (تم التحديث: 09:49 GMT 15.03.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي في مقاطعة كورسك
الجيش الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدتي زاوليشينكا وروبانشينا في مقاطعة كورسك الروسية، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية، خسرت أكثر من 220 جنديا، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت الوزارة في بيانها: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 220 عسكرياً ودبابة، ومركبة قتالية للمشاة، ومركبة قتالية مدرعة و4 سيارات، ومدفعين ميدانيين، وقاذفي هاون، بالإضافة إلى نقطة تحكم بالطائرات المسيرة، ومستودع للذخيرة".

وتمكنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، خلال العمليات الهجومية، من تحرير بلدتي زاوليشينكا وروبانشينا.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك، بلغت أكثر من 67630 عسكريًا، و393 دبابة و317 مركبة قتال للمشاة و283 ناقلة جند مدرعة و2199 مركبة قتالية مدرعة.
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