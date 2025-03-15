https://sarabic.ae/20250315/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتي-زاوليشينكا-وروبانشينا-في-مقاطعة-كورسك-1098678965.html
الجيش الروسي يحرر بلدتي زاوليشينكا وروبانشينا في مقاطعة كورسك
الجيش الروسي يحرر بلدتي زاوليشينكا وروبانشينا في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدتي زاوليشينكا وروبانشينا في مقاطعة كورسك الروسية، مشيرة إلى أن القوات المسلحة... 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T09:23+0000
2025-03-15T09:23+0000
2025-03-15T09:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094572174_0:39:3072:1767_1920x0_80_0_0_a173f57e3f40e05df4b65e18ad2b8a26.jpg
وذكرت الوزارة في بيانها: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 220 عسكرياً ودبابة، ومركبة قتالية للمشاة، ومركبة قتالية مدرعة و4 سيارات، ومدفعين ميدانيين، وقاذفي هاون، بالإضافة إلى نقطة تحكم بالطائرات المسيرة، ومستودع للذخيرة".وأوضحت الوزارة أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك، بلغت أكثر من 67630 عسكريًا، و393 دبابة و317 مركبة قتال للمشاة و283 ناقلة جند مدرعة و2199 مركبة قتالية مدرعة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094572174_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_455feeb46be91d95917fed5646f58c77.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
الجيش الروسي يحرر بلدتي زاوليشينكا وروبانشينا في مقاطعة كورسك
09:23 GMT 15.03.2025 (تم التحديث: 09:49 GMT 15.03.2025)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدتي زاوليشينكا وروبانشينا في مقاطعة كورسك الروسية، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية، خسرت أكثر من 220 جنديا، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت الوزارة في بيانها: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 220 عسكرياً ودبابة، ومركبة قتالية للمشاة، ومركبة قتالية مدرعة و4 سيارات، ومدفعين ميدانيين، وقاذفي هاون، بالإضافة إلى نقطة تحكم بالطائرات المسيرة، ومستودع للذخيرة".
وتمكنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، خلال العمليات الهجومية، من تحرير بلدتي زاوليشينكا وروبانشينا.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك، بلغت أكثر من 67630 عسكريًا، و393 دبابة و317 مركبة قتال للمشاة و283 ناقلة جند مدرعة و2199 مركبة قتالية مدرعة.