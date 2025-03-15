https://sarabic.ae/20250315/خبير-بوتين-رد-الكرة-إلى-الغرب-والأمور-باتت-أمام-تحول-كبير-1098687479.html

خبير: بوتين رد الكرة إلى الغرب والأمور باتت أمام تحول كبير

خبير: بوتين رد الكرة إلى الغرب والأمور باتت أمام تحول كبير

سبوتنيك عربي

اعتبر الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور زياد منصور، "أنّنا أمام معركة دبلوماسية ومعركة تفاوض طويلة الأمد لن تنتهي بسهولة، والرئيس فلاديمير بوتين، ردّ الكرة... 15.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-15T16:34+0000

2025-03-15T16:34+0000

2025-03-15T16:34+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

روسيا

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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أشار منصور إلى أنّ "الإعلان عن وقف إطلاق النار لمدة شهر هو محاولة لإحراج روسيا داخلياً وخارجياً"، لافتاً في الوقت عينه إلى أن موسكو تتمتّع بوجهة نظر بعيدة المدى وتمكّنت من تحقيق إنجازات ميدانية كبيرة ولن تقع في المصيدة التي وضعت لها"، مجدداً التأكيد على أنّ "المطالب الروسية هي إجراء انتخابات في أوكرانيا وإعادة تشكيل النظام وعدم السماح لأي دولة أجنبية بالتدخل بالشؤون الروسية".وأضاف: "لذلك أعلن الرئيس بوتين بشكل واضح وصريح أنّ مصير المجموعة العسكرية الأوكرانية في كورسك الاستسلام أو الموت".وفي حين لفت منصور إلى أنّ "الأهداف الأمريكية والأوروبية هي الاستيلاء على المعادن في أوكرانيا"، فقد شدّد على أنّ "موقف الرئيس بوتين كان واضحاً خصوصاً في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو في موسكو، والذي أعلن فيه اللاءات الكثيرة ومنها سلسلة من الأسئلة التي يجب على الأمريكيين والأوروبيين الإجابة عنها"، وفق تعبيره.وأكد منصور في حديثه، "أنّنا أمام تطورات كثيرة أتت بعد الانتخابات الأمريكية وفعلياً هناك ضغوطات كبيرة على روسيا كي تكون متهاودة أكثر في مسألة كورسك، إذ أنّ هناك أكثر من 10000 جندي أوكراني محاصرين والمطالب الروسية كانت واضحة بوجوب تحرير هذه الأراضي مهما بلغت الأثمان"، وفقا له.وختم حديثه بالقول: "هناك تيار عقلاني في الغرب بدأ ينظر بطريقة عقلانية لإنهاء هذ الصراع لأنه صراع استنزاف للجميع دون استثناء، وفي المقابل هناك تيار عسكري يعتبر أن استمرار العملية العسكرية يمكن يقوّي نظام زيلينسكي ويطيل من عمره وبالتالي يُضعف روسيا، وهذه نظرية سقطت وستسقطها فعلياً معركة كورسك".

https://sarabic.ae/20250315/الدفاع-الروسية-تعلن-بدء-تطهير-المناطق-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-من-الألغام-بعد-تحريرها-1098678530.html

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