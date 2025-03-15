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https://sarabic.ae/20250315/خبير-بوتين-رد-الكرة-إلى-الغرب-والأمور-باتت-أمام-تحول-كبير-1098687479.html
خبير: بوتين رد الكرة إلى الغرب والأمور باتت أمام تحول كبير
خبير: بوتين رد الكرة إلى الغرب والأمور باتت أمام تحول كبير
سبوتنيك عربي
اعتبر الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور زياد منصور، "أنّنا أمام معركة دبلوماسية ومعركة تفاوض طويلة الأمد لن تنتهي بسهولة، والرئيس فلاديمير بوتين، ردّ الكرة... 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T16:34+0000
2025-03-15T16:34+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أشار منصور إلى أنّ "الإعلان عن وقف إطلاق النار لمدة شهر هو محاولة لإحراج روسيا داخلياً وخارجياً"، لافتاً في الوقت عينه إلى أن موسكو تتمتّع بوجهة نظر بعيدة المدى وتمكّنت من تحقيق إنجازات ميدانية كبيرة ولن تقع في المصيدة التي وضعت لها"، مجدداً التأكيد على أنّ "المطالب الروسية هي إجراء انتخابات في أوكرانيا وإعادة تشكيل النظام وعدم السماح لأي دولة أجنبية بالتدخل بالشؤون الروسية".وأضاف: "لذلك أعلن الرئيس بوتين بشكل واضح وصريح أنّ مصير المجموعة العسكرية الأوكرانية في كورسك الاستسلام أو الموت".وفي حين لفت منصور إلى أنّ "الأهداف الأمريكية والأوروبية هي الاستيلاء على المعادن في أوكرانيا"، فقد شدّد على أنّ "موقف الرئيس بوتين كان واضحاً خصوصاً في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو في موسكو، والذي أعلن فيه اللاءات الكثيرة ومنها سلسلة من الأسئلة التي يجب على الأمريكيين والأوروبيين الإجابة عنها"، وفق تعبيره.وأكد منصور في حديثه، "أنّنا أمام تطورات كثيرة أتت بعد الانتخابات الأمريكية وفعلياً هناك ضغوطات كبيرة على روسيا كي تكون متهاودة أكثر في مسألة كورسك، إذ أنّ هناك أكثر من 10000 جندي أوكراني محاصرين والمطالب الروسية كانت واضحة بوجوب تحرير هذه الأراضي مهما بلغت الأثمان"، وفقا له.وختم حديثه بالقول: "هناك تيار عقلاني في الغرب بدأ ينظر بطريقة عقلانية لإنهاء هذ الصراع لأنه صراع استنزاف للجميع دون استثناء، وفي المقابل هناك تيار عسكري يعتبر أن استمرار العملية العسكرية يمكن يقوّي نظام زيلينسكي ويطيل من عمره وبالتالي يُضعف روسيا، وهذه نظرية سقطت وستسقطها فعلياً معركة كورسك".
https://sarabic.ae/20250315/الدفاع-الروسية-تعلن-بدء-تطهير-المناطق-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-من-الألغام-بعد-تحريرها-1098678530.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا

خبير: بوتين رد الكرة إلى الغرب والأمور باتت أمام تحول كبير

16:34 GMT 15.03.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
© Sputnik . POOL
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حصري
اعتبر الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور زياد منصور، "أنّنا أمام معركة دبلوماسية ومعركة تفاوض طويلة الأمد لن تنتهي بسهولة، والرئيس فلاديمير بوتين، ردّ الكرة الى المعسكر الأمريكي الغربي، وعليهم أن يفهموا أنّ الأمور باتت أمام تحوّل كبير".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أشار منصور إلى أنّ "الإعلان عن وقف إطلاق النار لمدة شهر هو محاولة لإحراج روسيا داخلياً وخارجياً"، لافتاً في الوقت عينه إلى أن موسكو تتمتّع بوجهة نظر بعيدة المدى وتمكّنت من تحقيق إنجازات ميدانية كبيرة ولن تقع في المصيدة التي وضعت لها"، مجدداً التأكيد على أنّ "المطالب الروسية هي إجراء انتخابات في أوكرانيا وإعادة تشكيل النظام وعدم السماح لأي دولة أجنبية بالتدخل بالشؤون الروسية".

وقال: "ما يجري في كورسك رسالة كبيرة للغرب الذي يحاول دعم زيلينسكي في معركته بهدف استمرار الضغط على روسيا تحت شعار مقايضة الأراضي، وهذا المشروع كان واضحاً منذ بدايته بأنه مشروع فاشل كلياً، والقوات الأوكرانية كانت قد استغلّت في بداية عمليتها في كورسك نقطة ضعف في هذه المقاطعة الروسية الواقعة على التماس مع الحدود الأوكرانية وحدث ما حدث".

وأضاف: "لذلك أعلن الرئيس بوتين بشكل واضح وصريح أنّ مصير المجموعة العسكرية الأوكرانية في كورسك الاستسلام أو الموت".
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن بدء تطهير المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك من الألغام بعد تحريرها
08:37 GMT
وفي حين لفت منصور إلى أنّ "الأهداف الأمريكية والأوروبية هي الاستيلاء على المعادن في أوكرانيا"، فقد شدّد على أنّ "موقف الرئيس بوتين كان واضحاً خصوصاً في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو في موسكو، والذي أعلن فيه اللاءات الكثيرة ومنها سلسلة من الأسئلة التي يجب على الأمريكيين والأوروبيين الإجابة عنها"، وفق تعبيره.
وأكد منصور في حديثه، "أنّنا أمام تطورات كثيرة أتت بعد الانتخابات الأمريكية وفعلياً هناك ضغوطات كبيرة على روسيا كي تكون متهاودة أكثر في مسألة كورسك، إذ أنّ هناك أكثر من 10000 جندي أوكراني محاصرين والمطالب الروسية كانت واضحة بوجوب تحرير هذه الأراضي مهما بلغت الأثمان"، وفقا له.

وعن الأهمية التاريخية لكورسك، ذّكر منصور أنّه "في المعنى الإستراتيجي كانت المعركة المفصلية في العام 1943 التي استطاع من خلالها الجيش الأحمر أن يُنجز تحوّلاً كبيراً في الحرب الوطنية العظمى أو الحرب العالمية الثانية، وبالتالي هذا المخزون التاريخي لا يمكن أن تتناساه روسيا، وهذا من استراتيجيات العمل العسكري الروسي، وسقوط كورسك بيد أي أحد ممنوع من الناحية الإستراتيجية".

وختم حديثه بالقول: "هناك تيار عقلاني في الغرب بدأ ينظر بطريقة عقلانية لإنهاء هذ الصراع لأنه صراع استنزاف للجميع دون استثناء، وفي المقابل هناك تيار عسكري يعتبر أن استمرار العملية العسكرية يمكن يقوّي نظام زيلينسكي ويطيل من عمره وبالتالي يُضعف روسيا، وهذه نظرية سقطت وستسقطها فعلياً معركة كورسك".
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