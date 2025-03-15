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نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
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ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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الأبراج بين الخرافة والحقيقة
14:33 GMT
17 د
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لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
15:00 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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ملفات ساخنة
خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا، ما الهدف؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:39 GMT
21 د
شؤون عسكرية
هل ستصمد أوكرانيا من دون الدعم الأمريكي؟ يجيب خبير
17:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: نوافق على اقتراح وقف القتال في أوكرانيا شرط أن يؤدي إلى السلام، مبعوث ترمب يقدم "مقترحاً محدّثاً" لتمديد وقف النار في غزة
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عرب بوينت بودكاست
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شؤون عسكرية
هل ستصمد أوكرانيا من دون الدعم الأمريكي؟ يجيب خبير
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عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:00 GMT
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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رحلة فريدة من نوعها لقطع المحيط عبر قارب تجديف في 100 يوم... فيديو
رحلة فريدة من نوعها لقطع المحيط عبر قارب تجديف في 100 يوم... فيديو
سبوتنيك عربي
عزم البحار فيودور كونيوخوف على القيام برحلة فريدة من نوعها بقارب تجديف عبر المحيط الجنوبي من أمريكا الجنوبية إلى أستراليا، لمدة 100 يوم. 15.03.2025, سبوتنيك عربي
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وفقًا لقناة "تلغرام" التابعة لمقر بعثة كونيخوف، فإن "أحدا لم يسلك هذا الطريق من قبل. للوصول إلى شواطئ أستراليا الغربية".وسيتعين على البحار العبور جنوبي المحيط الأطلسي وجنوبي المحيط الهندي، حيث لا توجد مكالمات واتصالات مع الميناء، ولا مرافقة، بخط طول 180 درجة (نصف الكرة الأرضية)، وسيستغرق مدة الرحلة الأجمالية ما يقرب من 200 يوم، قطع نصفها.
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نادي الفيديو, العالم

رحلة فريدة من نوعها لقطع المحيط عبر قارب تجديف في 100 يوم... فيديو

13:52 GMT 15.03.2025
© Photo / x.comرحلة فريدة من نوعها لقطع المحيط عبر قارب تجديف لمدة 100 يوم
رحلة فريدة من نوعها لقطع المحيط عبر قارب تجديف لمدة 100 يوم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
© Photo / x.com
تابعنا عبر
عزم البحار فيودور كونيوخوف على القيام برحلة فريدة من نوعها بقارب تجديف عبر المحيط الجنوبي من أمريكا الجنوبية إلى أستراليا، لمدة 100 يوم.
وفقًا لقناة "تلغرام" التابعة لمقر بعثة كونيخوف، فإن "أحدا لم يسلك هذا الطريق من قبل. للوصول إلى شواطئ أستراليا الغربية".
وسيتعين على البحار العبور جنوبي المحيط الأطلسي وجنوبي المحيط الهندي، حيث لا توجد مكالمات واتصالات مع الميناء، ولا مرافقة، بخط طول 180 درجة (نصف الكرة الأرضية)، وسيستغرق مدة الرحلة الأجمالية ما يقرب من 200 يوم، قطع نصفها.
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