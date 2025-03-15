https://sarabic.ae/20250315/رحلة-فريدة-من-نوعها-لقطع-المحيط-عبر-قارب-تجديف-في-100-يوم-فيديو--1098683968.html
رحلة فريدة من نوعها لقطع المحيط عبر قارب تجديف في 100 يوم... فيديو
رحلة فريدة من نوعها لقطع المحيط عبر قارب تجديف في 100 يوم... فيديو
سبوتنيك عربي
عزم البحار فيودور كونيوخوف على القيام برحلة فريدة من نوعها بقارب تجديف عبر المحيط الجنوبي من أمريكا الجنوبية إلى أستراليا، لمدة 100 يوم. 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T13:52+0000
2025-03-15T13:52+0000
2025-03-15T13:52+0000
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العالم
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وفقًا لقناة "تلغرام" التابعة لمقر بعثة كونيخوف، فإن "أحدا لم يسلك هذا الطريق من قبل. للوصول إلى شواطئ أستراليا الغربية".وسيتعين على البحار العبور جنوبي المحيط الأطلسي وجنوبي المحيط الهندي، حيث لا توجد مكالمات واتصالات مع الميناء، ولا مرافقة، بخط طول 180 درجة (نصف الكرة الأرضية)، وسيستغرق مدة الرحلة الأجمالية ما يقرب من 200 يوم، قطع نصفها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم
رحلة فريدة من نوعها لقطع المحيط عبر قارب تجديف في 100 يوم... فيديو
عزم البحار فيودور كونيوخوف على القيام برحلة فريدة من نوعها بقارب تجديف عبر المحيط الجنوبي من أمريكا الجنوبية إلى أستراليا، لمدة 100 يوم.
وفقًا لقناة "تلغرام" التابعة لمقر بعثة كونيخوف، فإن "أحدا لم يسلك هذا الطريق من قبل. للوصول إلى شواطئ أستراليا الغربية".
وسيتعين على البحار العبور جنوبي المحيط الأطلسي وجنوبي المحيط الهندي، حيث لا توجد مكالمات واتصالات مع الميناء، ولا مرافقة، بخط طول 180 درجة (نصف الكرة الأرضية)، وسيستغرق مدة الرحلة الأجمالية ما يقرب من 200 يوم، قطع نصفها.