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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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شؤون عسكرية
هل ستصمد أوكرانيا من دون الدعم الأمريكي؟ يجيب خبير
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عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
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29 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:30 GMT
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ملفات ساخنة
آفاق تطور العلاقات العراقية مع دمشق في ظل الإدارة السورية الجديدة
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29 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
17:31 GMT
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عالم سبوتنيك
ردا على اقتراح ترامب، بوتين: يتعين على كييف إعطاء الأمر لجيشها للاستسلام في كورسك، و مجلس الأمن يدين أعمال "العنف" بالساحل السوري
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دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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https://sarabic.ae/20250316/إدانة-وزير-التعليم-في-ليبيا-بتهم-فساد-وسجنه-3-سنوات-1098698229.html
إدانة وزير التعليم في ليبيا بتهم فساد وسجنه 3 سنوات
إدانة وزير التعليم في ليبيا بتهم فساد وسجنه 3 سنوات
سبوتنيك عربي
في تطور قضائي بارز، أصدرت محكمة استئناف طرابلس في ليبيا، اليوم الأحد، حكما يقضي بسجن وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية لمدة 3 سنوات و6 أشهر،... 16.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-16T13:05+0000
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وحسبما أفاد مراسل "سبوتنيك"، جاء الحكم بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة، التي أكدت تورط الوزير في الإخلال بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية في إجراءات التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي. وأشارت النيابة إلى أن هذه التجاوزات ألحقت ضررًا بالمال العام وأثرت سلبًا على قطاع التعليم في ليبيا.في البداية، رفضت محكمة استئناف طرابلس الدعوى لعدم استحصال إذن مسبق لرفعها، إلا أن النيابة العامة استأنفت القرار أمام المحكمة العليا، التي قبلت الطعن وأمرت بإعادة النظر في القضية. وبعد استكمال المحاكمة، أصدرت المحكمة قرارها بإدانة الوزير وإنزال العقوبة بحقه.أثار الحكم نقاشا واسعا في الأوساط الليبية حول تفشي الفساد في المؤسسات الحكومية، خاصة في قطاع التعليم، الذي يعاني من تحديات كبيرة. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في البلاد.
https://sarabic.ae/20250113/خبراء-الفساد-في-ليبيا-آفة-مستفحلة-تعيق-بناء-الدولة-1096742050.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, حصري
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, حصري

إدانة وزير التعليم في ليبيا بتهم فساد وسجنه 3 سنوات

13:05 GMT 16.03.2025
© Sputnik . Andrei Stenin / الانتقال إلى بنك الصورعلم ليبيا
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2025
© Sputnik . Andrei Stenin
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في تطور قضائي بارز، أصدرت محكمة استئناف طرابلس في ليبيا، اليوم الأحد، حكما يقضي بسجن وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية لمدة 3 سنوات و6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية وحرمانه من حقوقه المدنية، وذلك بعد إدانته بتهم الفساد وإساءة استغلال السلطة.
وحسبما أفاد مراسل "سبوتنيك"، جاء الحكم بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة، التي أكدت تورط الوزير في الإخلال بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية في إجراءات التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
وأشارت النيابة إلى أن هذه التجاوزات ألحقت ضررًا بالمال العام وأثرت سلبًا على قطاع التعليم في ليبيا.
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
خبراء: الفساد في ليبيا آفة مستفحلة تعيق بناء الدولة
13 يناير, 08:35 GMT
في البداية، رفضت محكمة استئناف طرابلس الدعوى لعدم استحصال إذن مسبق لرفعها، إلا أن النيابة العامة استأنفت القرار أمام المحكمة العليا، التي قبلت الطعن وأمرت بإعادة النظر في القضية.
وبعد استكمال المحاكمة، أصدرت المحكمة قرارها بإدانة الوزير وإنزال العقوبة بحقه.
أثار الحكم نقاشا واسعا في الأوساط الليبية حول تفشي الفساد في المؤسسات الحكومية، خاصة في قطاع التعليم، الذي يعاني من تحديات كبيرة. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في البلاد.
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