https://sarabic.ae/20250316/ضجة-في-دولة-عربية-بسبب-ما-قاله-إمام-عن-زواج-الفتيات-ما-القصة؟-1098697939.html

ضجة في دولة عربية بسبب ما قاله إمام عن زواج الفتيات.. ما القصة؟

ضجة في دولة عربية بسبب ما قاله إمام عن زواج الفتيات.. ما القصة؟

سبوتنيك عربي

أثار الإمام الجزائري موسى عزوني جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحه الذي شدد فيه على ضرورة عدم تزويج الفتيات لمن لا يملك سكنا أو عملا، معتبرا أن... 16.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-16T12:39+0000

2025-03-16T12:39+0000

2025-03-16T12:39+0000

مجتمع

الجزائر

منوعات

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104286/15/1042861578_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_39ae16e25c1832984b7f9af4f5628ead.jpg

وخلال محاضرة ألقاها في ولاية البليدة انتشرت على الإنترنت، قال عزوني: "هناك من لا يملك سكنا ويريد الزواج من ابنتك.. أين سيأخذها؟ والله لا أعطيك ابنتي بدون سكن، اشرب قهوتك واغادر". ردود فعل متباينةتصريح الإمام أثار انقساما واسعا بين الجزائريين، حيث رفض العديد من الناشطين هذه الفتوى، معتبرين أن معظم الأزواج في الجزائر بدأوا حياتهم الزوجية في بيت العائلة، وأنه لو تم تطبيق هذا الشرط، فلن تتزوج أغلب الفتيات. وفي المقابل، أيد آخرون رأيه، مشيرين إلى أن المشاكل الزوجية غالبا ما تنشأ بسبب الإقامة مع أهل الزوج أو بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، معتبرين أن الزواج يجب أن يقوم على أسس مادية متينة لضمان استقراره.الإمام يوضح موقفهإثر الضجة التي أحدثها تصريحه، خرج موسى عزوني ببيان توضيحي، قال فيه إن كلامه تم اجتزاؤه من سياقه، وأنه كان جزءًا من نقاش مفتوح حول قضايا الزواج والمشاكل الأسرية. لا يزال الجدل قائمارغم التوضيح الذي قدمه الإمام، لا يزال الجدل قائما حول شروط الزواج في الجزائر بين من يرى ضرورة توفر الحد الأدنى من الاستقرار المادي، ومن يعتقد أن الزواج يمكن أن يبدأ بإمكانات بسيطة ثم يتطور مع الزمن.

https://sarabic.ae/20250313/دراسة-الزواج-يجعل-الرجل-بدينا-ثلاثة-أضعاف-عن-العازب-ما-السر-1098644796.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الجزائر, منوعات, الأخبار