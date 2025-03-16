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https://sarabic.ae/20250316/ضجة-في-دولة-عربية-بسبب-ما-قاله-إمام-عن-زواج-الفتيات-ما-القصة؟-1098697939.html
ضجة في دولة عربية بسبب ما قاله إمام عن زواج الفتيات.. ما القصة؟
ضجة في دولة عربية بسبب ما قاله إمام عن زواج الفتيات.. ما القصة؟
سبوتنيك عربي
أثار الإمام الجزائري موسى عزوني جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحه الذي شدد فيه على ضرورة عدم تزويج الفتيات لمن لا يملك سكنا أو عملا، معتبرا أن... 16.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-16T12:39+0000
2025-03-16T12:39+0000
مجتمع
الجزائر
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الأخبار
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وخلال محاضرة ألقاها في ولاية البليدة انتشرت على الإنترنت، قال عزوني: "هناك من لا يملك سكنا ويريد الزواج من ابنتك.. أين سيأخذها؟ والله لا أعطيك ابنتي بدون سكن، اشرب قهوتك واغادر". ردود فعل متباينةتصريح الإمام أثار انقساما واسعا بين الجزائريين، حيث رفض العديد من الناشطين هذه الفتوى، معتبرين أن معظم الأزواج في الجزائر بدأوا حياتهم الزوجية في بيت العائلة، وأنه لو تم تطبيق هذا الشرط، فلن تتزوج أغلب الفتيات. وفي المقابل، أيد آخرون رأيه، مشيرين إلى أن المشاكل الزوجية غالبا ما تنشأ بسبب الإقامة مع أهل الزوج أو بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، معتبرين أن الزواج يجب أن يقوم على أسس مادية متينة لضمان استقراره.الإمام يوضح موقفهإثر الضجة التي أحدثها تصريحه، خرج موسى عزوني ببيان توضيحي، قال فيه إن كلامه تم اجتزاؤه من سياقه، وأنه كان جزءًا من نقاش مفتوح حول قضايا الزواج والمشاكل الأسرية. لا يزال الجدل قائمارغم التوضيح الذي قدمه الإمام، لا يزال الجدل قائما حول شروط الزواج في الجزائر بين من يرى ضرورة توفر الحد الأدنى من الاستقرار المادي، ومن يعتقد أن الزواج يمكن أن يبدأ بإمكانات بسيطة ثم يتطور مع الزمن.
https://sarabic.ae/20250313/دراسة-الزواج-يجعل-الرجل-بدينا-ثلاثة-أضعاف-عن-العازب-ما-السر-1098644796.html
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الجزائر, منوعات, الأخبار
الجزائر, منوعات, الأخبار

ضجة في دولة عربية بسبب ما قاله إمام عن زواج الفتيات.. ما القصة؟

12:39 GMT 16.03.2025
CC0 / StockSnap / صورة تعبيرية - زفاف، زواج
صورة تعبيرية - زفاف، زواج - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2025
CC0 / StockSnap /
تابعنا عبر
أثار الإمام الجزائري موسى عزوني جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحه الذي شدد فيه على ضرورة عدم تزويج الفتيات لمن لا يملك سكنا أو عملا، معتبرا أن الزواج دون أساس مادي مستقر قد يؤدي إلى مشكلات مستقبلية.
وخلال محاضرة ألقاها في ولاية البليدة انتشرت على الإنترنت، قال عزوني: "هناك من لا يملك سكنا ويريد الزواج من ابنتك.. أين سيأخذها؟ والله لا أعطيك ابنتي بدون سكن، اشرب قهوتك واغادر".
كما أضاف: "ليس هناك مودة في هذه الأمور، فمن لا يملك مصدر رزق أو سكن لا يجب أن يتزوج، وهذا ما قاله الفقهاء"، مشددًا على أهمية ضمان احتياجات الزوجة من مأكل ومشرب وعلاج قبل الزواج.

ردود فعل متباينة

تصريح الإمام أثار انقساما واسعا بين الجزائريين، حيث رفض العديد من الناشطين هذه الفتوى، معتبرين أن معظم الأزواج في الجزائر بدأوا حياتهم الزوجية في بيت العائلة، وأنه لو تم تطبيق هذا الشرط، فلن تتزوج أغلب الفتيات.
ميزان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
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وفي المقابل، أيد آخرون رأيه، مشيرين إلى أن المشاكل الزوجية غالبا ما تنشأ بسبب الإقامة مع أهل الزوج أو بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، معتبرين أن الزواج يجب أن يقوم على أسس مادية متينة لضمان استقراره.

الإمام يوضح موقفه

إثر الضجة التي أحدثها تصريحه، خرج موسى عزوني ببيان توضيحي، قال فيه إن كلامه تم اجتزاؤه من سياقه، وأنه كان جزءًا من نقاش مفتوح حول قضايا الزواج والمشاكل الأسرية.
وأضاف: "من يعرفني يعلم أنني لا أنكر على الشاب أن يسكن مع أهله إن كان مضطرا لذلك، فأنا ابن الشعب وأعرف هموم المجتمع جيدا".

لا يزال الجدل قائما

رغم التوضيح الذي قدمه الإمام، لا يزال الجدل قائما حول شروط الزواج في الجزائر بين من يرى ضرورة توفر الحد الأدنى من الاستقرار المادي، ومن يعتقد أن الزواج يمكن أن يبدأ بإمكانات بسيطة ثم يتطور مع الزمن.
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