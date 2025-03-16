مشهد طريف... ترامب ونجل ماسك ذو الأربع سنوات يتصدران مواقع التواصل.. فيديو

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
09:16 GMT
5 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
09:21 GMT
39 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
14:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
14:32 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
14:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
هل ستصمد أوكرانيا من دون الدعم الأمريكي؟ يجيب خبير
15:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
15:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:30 GMT
25 د
ملفات ساخنة
آفاق تطور العلاقات العراقية مع دمشق في ظل الإدارة السورية الجديدة
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ردا على اقتراح ترامب، بوتين: يتعين على كييف إعطاء الأمر لجيشها للاستسلام في كورسك، و مجلس الأمن يدين أعمال "العنف" بالساحل السوري
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل فشل الشرع في تأمين الساحل السوري؟
09:17 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
آفاق تطور العلاقات العراقية مع دمشق في ظل الإدارة السورية الجديدة
15:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
15:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
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https://sarabic.ae/20250316/مشهد-طريف-ترامب-ونجل-ماسك-ذو-الأربع-سنوات-يتصدران-مواقع-التواصل-فيديو-1098697826.html
مشهد طريف... ترامب ونجل ماسك ذو الأربع سنوات يتصدران مواقع التواصل.. فيديو
مشهد طريف... ترامب ونجل ماسك ذو الأربع سنوات يتصدران مواقع التواصل.. فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا مصورا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة نجل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، يتجولان حول البيت الأبيض، قبل أن يصعدا... 16.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-16T12:27+0000
2025-03-16T12:27+0000
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ويظهر ترامب في الصورة مرتديا معطفا أسود أنيقا، وهو يمشي بابتسامة عريضة صحبة "ليل إكس"، الذي كان متحمسا وسعيدا، أثناء توجههما إلى مروحية "مارين فورس وان" يوم الجمعة.وكانت طاقة الطفل الصغير واضحة في الصور، حيث كان يقفز ويرفع يديه في الهواء، بينما لوّح ترامب لتجمع الصحفيين.
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

مشهد طريف... ترامب ونجل ماسك ذو الأربع سنوات يتصدران مواقع التواصل.. فيديو

12:27 GMT 16.03.2025
© Photo / x.comدونالد ترامب برفقة نجل آيلون ماسك
دونالد ترامب برفقة نجل آيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2025
© Photo / x.com
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا مصورا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة نجل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، يتجولان حول البيت الأبيض، قبل أن يصعدا معا إلى المروحية الرئاسية.
ويظهر ترامب في الصورة مرتديا معطفا أسود أنيقا، وهو يمشي بابتسامة عريضة صحبة "ليل إكس"، الذي كان متحمسا وسعيدا، أثناء توجههما إلى مروحية "مارين فورس وان" يوم الجمعة.
وكانت طاقة الطفل الصغير واضحة في الصور، حيث كان يقفز ويرفع يديه في الهواء، بينما لوّح ترامب لتجمع الصحفيين.
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