https://sarabic.ae/20250316/مشهد-طريف-ترامب-ونجل-ماسك-ذو-الأربع-سنوات-يتصدران-مواقع-التواصل-فيديو-1098697826.html
مشهد طريف... ترامب ونجل ماسك ذو الأربع سنوات يتصدران مواقع التواصل.. فيديو
مشهد طريف... ترامب ونجل ماسك ذو الأربع سنوات يتصدران مواقع التواصل.. فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا مصورا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة نجل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، يتجولان حول البيت الأبيض، قبل أن يصعدا... 16.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-16T12:27+0000
2025-03-16T12:27+0000
2025-03-16T12:27+0000
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ويظهر ترامب في الصورة مرتديا معطفا أسود أنيقا، وهو يمشي بابتسامة عريضة صحبة "ليل إكس"، الذي كان متحمسا وسعيدا، أثناء توجههما إلى مروحية "مارين فورس وان" يوم الجمعة.وكانت طاقة الطفل الصغير واضحة في الصور، حيث كان يقفز ويرفع يديه في الهواء، بينما لوّح ترامب لتجمع الصحفيين.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
مشهد طريف... ترامب ونجل ماسك ذو الأربع سنوات يتصدران مواقع التواصل.. فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا مصورا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفقة نجل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، يتجولان حول البيت الأبيض، قبل أن يصعدا معا إلى المروحية الرئاسية.
ويظهر ترامب في الصورة مرتديا معطفا أسود أنيقا، وهو يمشي بابتسامة عريضة صحبة "ليل إكس"، الذي كان متحمسا وسعيدا، أثناء توجههما إلى مروحية "مارين فورس وان" يوم الجمعة.
وكانت طاقة الطفل الصغير واضحة في الصور، حيث كان يقفز ويرفع يديه في الهواء، بينما لوّح ترامب لتجمع الصحفيين.