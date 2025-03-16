https://sarabic.ae/20250316/-بطقوس-غريبة-الهنود-يحتفلون-بمهرجان-الألوان-في-البنجاب-فيديو-1098701570.html
بطقوس غريبة... الهنود يحتفلون بمهرجان الألوان في البنجاب... فيديو
بطقوس غريبة... الهنود يحتفلون بمهرجان الألوان في البنجاب... فيديو
سبوتنيك عربي
احتفلت منطقة البنجاب الهندية، في يومي 13 و14 مارس/ آذار، بمهرجان "هولي" المعروف بمهرجان الألوان، والذي يرمز إلى نهاية الشتاء وبداية فصل الربيع. 16.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-16T17:00+0000
2025-03-16T17:00+0000
2025-03-16T17:00+0000
العالم
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وتبين المشاهد الاحتفالات العارمة التي جابت شوارع احتفلت بمهرجان "هولي"، والذي يرمز إلى نهاية الشتاء وبداية فصل الربيع. خلال هذا الحدث، امتلأت الشوارع بالمساحيق الملونة والرقصات التقليدية على أنغام الموسيقى الهندية.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, نادي الفيديو
بطقوس غريبة... الهنود يحتفلون بمهرجان الألوان في البنجاب... فيديو
احتفلت منطقة البنجاب الهندية، في يومي 13 و14 مارس/ آذار، بمهرجان "هولي" المعروف بمهرجان الألوان، والذي يرمز إلى نهاية الشتاء وبداية فصل الربيع.
وتبين المشاهد الاحتفالات العارمة التي جابت شوارع احتفلت بمهرجان "هولي"، والذي يرمز إلى نهاية الشتاء وبداية فصل الربيع.
خلال هذا الحدث، امتلأت الشوارع بالمساحيق الملونة والرقصات التقليدية على أنغام الموسيقى الهندية.