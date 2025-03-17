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https://sarabic.ae/20250317/أسير-سابق-لدى-حماس-يكشف-مفاجأة-صادمة-لإسرائيل-بشأن-الأنفاق-1098715139.html
أسير سابق لدى "حماس" يكشف مفاجأة صادمة لإسرائيل بشأن الأنفاق
أسير سابق لدى "حماس" يكشف مفاجأة صادمة لإسرائيل بشأن الأنفاق
سبوتنيك عربي
كشف مواطن إسرائيلي كان محتجزا لدى حركة حماس الفلسطينية، وتم الإفراج عنه أخيرا، عن مفاجأة صادمة بشأن الأنفاق في قطاع غزة. 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T11:46+0000
2025-03-17T11:46+0000
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وأكد تال شوهام، الذي أُعيد إلى إسرائيل، في 22 فبراير/ شباط الماضي، أن "حماس" واصلت توسيع شبكة أنفاقها الضخمة تحت الأرض في غزة دون هوادة، على الرغم من أشهر الحرب الطويلة مع إسرائيل داخل القطاع الفلسطيني، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وكشف شوهام الذي ظل محتجزا لدى "حماس" لمدة 505 يوما، في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، أنه اقتيد إلى نفق تحت الأرض، وأضاف أن الحركة الفلسطينية "كانوا يحفرون باستمرار".وقال: "حماس" لم تتوقف عن حفر الأنفاق ولا ليوم واحد".وفي حين أن الطول والعرض الدقيق لشبكة أنفاق "حماس" غير واضحين، فقد قدّر تقرير لوسائل إعلام غربية نُشر في يناير/ كانون الثاني 2024، استنادا إلى تقديرات مسؤولي الدفاع الإسرائيليين، أن طولها يتراوح بين 350 إلى 450 ميلا. وفي ذلك الوقت، قال مسؤولو الدفاع الإسرائيليين إن هناك ما يقرب من 5700 فتحة منفصلة تؤدي إلى أنفاق غزة. وفي يوليو/ تموز 2024، أفادت التقارير أنه على الرغم من أشهر القتال الطويلة في قطاع غزة، لا تزال شبكة الأنفاق في "حالة تشغيلية جيدة"، إذ تم إصلاح العديد من المناطق التي استهدفها الجيش الإسرائيلي.
https://sarabic.ae/20240909/من-داخل-غرفة-التصوير-في-أنفاق-حماس-تفاصيل-تروى-لأول-مرة-1092552445.html
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حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن

أسير سابق لدى "حماس" يكشف مفاجأة صادمة لإسرائيل بشأن الأنفاق

11:46 GMT 17.03.2025
© AP Photo / Victor R. Caivanoجندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023.
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Victor R. Caivano
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كشف مواطن إسرائيلي كان محتجزا لدى حركة حماس الفلسطينية، وتم الإفراج عنه أخيرا، عن مفاجأة صادمة بشأن الأنفاق في قطاع غزة.
وأكد تال شوهام، الذي أُعيد إلى إسرائيل، في 22 فبراير/ شباط الماضي، أن "حماس" واصلت توسيع شبكة أنفاقها الضخمة تحت الأرض في غزة دون هوادة، على الرغم من أشهر الحرب الطويلة مع إسرائيل داخل القطاع الفلسطيني، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكشف شوهام الذي ظل محتجزا لدى "حماس" لمدة 505 يوما، في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، أنه اقتيد إلى نفق تحت الأرض، وأضاف أن الحركة الفلسطينية "كانوا يحفرون باستمرار".
وقال: "حماس" لم تتوقف عن حفر الأنفاق ولا ليوم واحد".
مظاهرات ضد حكومة نتنياهو للمطالبة بصفقة لإطلاق الرهائن من قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
من داخل غرفة التصوير في أنفاق حماس.. تفاصيل تروى لأول مرة
9 سبتمبر 2024, 15:23 GMT
وفي حين أن الطول والعرض الدقيق لشبكة أنفاق "حماس" غير واضحين، فقد قدّر تقرير لوسائل إعلام غربية نُشر في يناير/ كانون الثاني 2024، استنادا إلى تقديرات مسؤولي الدفاع الإسرائيليين، أن طولها يتراوح بين 350 إلى 450 ميلا.
وفي ذلك الوقت، قال مسؤولو الدفاع الإسرائيليين إن هناك ما يقرب من 5700 فتحة منفصلة تؤدي إلى أنفاق غزة.
وفي يوليو/ تموز 2024، أفادت التقارير أنه على الرغم من أشهر القتال الطويلة في قطاع غزة، لا تزال شبكة الأنفاق في "حالة تشغيلية جيدة"، إذ تم إصلاح العديد من المناطق التي استهدفها الجيش الإسرائيلي.
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