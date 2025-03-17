https://sarabic.ae/20250317/أسير-سابق-لدى-حماس-يكشف-مفاجأة-صادمة-لإسرائيل-بشأن-الأنفاق-1098715139.html

أسير سابق لدى "حماس" يكشف مفاجأة صادمة لإسرائيل بشأن الأنفاق

أسير سابق لدى "حماس" يكشف مفاجأة صادمة لإسرائيل بشأن الأنفاق

سبوتنيك عربي

كشف مواطن إسرائيلي كان محتجزا لدى حركة حماس الفلسطينية، وتم الإفراج عنه أخيرا، عن مفاجأة صادمة بشأن الأنفاق في قطاع غزة. 17.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-17T11:46+0000

2025-03-17T11:46+0000

2025-03-17T11:46+0000

حركة حماس

أخبار فلسطين اليوم

غزة

قطاع غزة

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/17/1083406789_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3812a52c17ccab3c8f270c268ee068f8.jpg

وأكد تال شوهام، الذي أُعيد إلى إسرائيل، في 22 فبراير/ شباط الماضي، أن "حماس" واصلت توسيع شبكة أنفاقها الضخمة تحت الأرض في غزة دون هوادة، على الرغم من أشهر الحرب الطويلة مع إسرائيل داخل القطاع الفلسطيني، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وكشف شوهام الذي ظل محتجزا لدى "حماس" لمدة 505 يوما، في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، أنه اقتيد إلى نفق تحت الأرض، وأضاف أن الحركة الفلسطينية "كانوا يحفرون باستمرار".وقال: "حماس" لم تتوقف عن حفر الأنفاق ولا ليوم واحد".وفي حين أن الطول والعرض الدقيق لشبكة أنفاق "حماس" غير واضحين، فقد قدّر تقرير لوسائل إعلام غربية نُشر في يناير/ كانون الثاني 2024، استنادا إلى تقديرات مسؤولي الدفاع الإسرائيليين، أن طولها يتراوح بين 350 إلى 450 ميلا. وفي ذلك الوقت، قال مسؤولو الدفاع الإسرائيليين إن هناك ما يقرب من 5700 فتحة منفصلة تؤدي إلى أنفاق غزة. وفي يوليو/ تموز 2024، أفادت التقارير أنه على الرغم من أشهر القتال الطويلة في قطاع غزة، لا تزال شبكة الأنفاق في "حالة تشغيلية جيدة"، إذ تم إصلاح العديد من المناطق التي استهدفها الجيش الإسرائيلي.

https://sarabic.ae/20240909/من-داخل-غرفة-التصوير-في-أنفاق-حماس-تفاصيل-تروى-لأول-مرة-1092552445.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن