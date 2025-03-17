https://sarabic.ae/20250317/أكبر-10-دول-مصدرة-للأسلحة-في-عام-2024-1098723987.html
أكبر 10 دول مصدرة للأسلحة في عام 2024
أكبر 10 دول مصدرة للأسلحة في عام 2024
سبوتنيك عربي
شهدت تجارة الأسلحة العالمية في عام 2024 تطورا كبيرا، حيث سجلت أرقاما قياسية في حجم الصادرات. تعرف من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق عمل "سبوتنيك" على الدول... 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T19:30+0000
2025-03-17T19:30+0000
2025-03-17T19:30+0000
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سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
أكبر 10 دول مصدرة للأسلحة في عام 2024
شهدت تجارة الأسلحة العالمية في عام 2024 تطورا كبيرا، حيث سجلت أرقاما قياسية في حجم الصادرات. تعرف من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق عمل "سبوتنيك" على الدول العشر الأولى في تصدير الأسلحة.