https://sarabic.ae/20250317/أهالي-قرية-مصرية-ينظمون-موائد-إفطار-كبيرة-بحضور-رجال-الدين-والسياسة-صور-1098727961.html

أهالي قرية مصرية ينظمون موائد إفطار ضخمة بحضور رجال الدين والسياسة... صور

أهالي قرية مصرية ينظمون موائد إفطار ضخمة بحضور رجال الدين والسياسة... صور

سبوتنيك عربي

عادت موائد الإفطار في رمضان للواجهة من جديد بشكل كبير هذا العام، إذ حرصت العديد من المحافظات والمدن على إقامة موائد إفطار كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية. 17.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-17T18:43+0000

2025-03-17T18:43+0000

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يعد إفطار المطرية من أبرز موائد الإفطار التي تنظم بشكل سنوي، ويضم العديد من الشخصيات العامة ورجال السياسة والدين، وبحضور الآلاف من أهل المنطقة الواقعة ضمن نطاق القاهرة الكبرى.في محافظة الفيوم شمال الصعيد، نظمت مائدة جماعية لأول مرة بطول عدة كيلو مترات، لكن سوء التنظيم حال دون خروج الحدث بالشكل اللائق.كما نظم أهالي" قرية عشرة" التابعة لمحافظة البحيرة الواقعة في دلتا مصر، مائدة إفطار هي الأكبر في المدينة للعام الثاني على التوالي.وأكد أحمد محفرش منظم الإفطار لـ"سبوتنيك" أن المائدة تعتبر أكبر مائدة فى البحيرة، تنظم للعام الثاني على التوالي، بمشاركة رجال الدين، وكبار السن والأطفال والسيدات والرجال.شارك المئات من أهالي القرية في الإفطار الجماعي، الذي يعد بمثابة إحياء للتكافل والرحمة والتآخي بين أهالي القرية والقرى المجاورة.يهدف الإفطار الذي ينظم بشكل سنوي لاجتماع رجال الدين والسياسة وأبناء المناطق التي تنظم فيها الموائد على مائدة واحدة، والإفطار من أطباق واحدة.تنظم المائدة بجهود ذاتية من رجال الأعمال وأهالي القرية، ومشاركة المتطوعين من أبناء القرية في التجهيزات، وإعداد الوجبات، وكافة الأمور التنظيمية.يحمل الحدث أهمية خاصة لأهالي القرية الذين يرون فيه فرصة للتواصل وإحياء التقاليد والعادات المتوارثة التي ظلت لعقود تزين شوارع مصر.متى بدأت موائد الرحمن في مصر؟تتعدد المصادر بشأن أول مائدة رمضانية في مصر، إذ تشير بعض المصادر إلى أن أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية هو صاحب فكرة إقامة موائد الرحمن في رمضان في مصر، حيث أعد وليمة كبرى للتجار والأعيان في أول أيام الشهر المبارك، وأمرهم بفتح منازلهم ومد موائدهم لإطعام الفقراء، وأصدر قرارا بذلك عمم حينها.وتشير بعض المصادر التاريخية أيضا إلى أن موائد الرحمن كان يقيمها الحكام وكبار رجال الدولة والتجار والأعيان في عهد الفاطميين وكان يطلق عليها" سماط الخليفة".وكان الخليفة يحرص على إقامة مائدة إفطار رمضان تسمى سماط، بحضور رؤساء الدواوين والحاكم والوزراء.واشتهرت مصر منذ عقود بتأسيس الأوقاف الخيرية التي كان يخصصها الأمراء والسلاطين لإطعام الفقراء والمساكين عن طريق موائد الرحمن، وهي الفكرة التي امتدت حتى اليوم ورغم تراجعها نسبيا، لكنها عادت من جديد للظهور بشكل لافت في مدن وقرى مصر.وارتبطت موائد الرحمن بشهر رمضان عبر العصور الإسلامية المختلفة، كما تظهر في العديد من الدول الإسلامية في الوقت الراهن.تشمل الموائد عادة "اللحم والأرز والعسل وحب الرمان، والتمر" وهي نفسها التي تتواجد حتى اليوم، كما اهتم الفاطميون بإعداد الحلوى الرمضانية، مثل الكنافة والقطايف، وتوزيعها على الناس، وأيضا الكعك وتوزيعه في أيام عيد الفطر المبارك، وهي ذات التقاليد التي تقدم حتى اليوم.

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