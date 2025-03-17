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أول رحلة لطائرة الركاب الروسية "سوبرجيت" بمحركات محلية الصنع...فيديو
أول رحلة لطائرة الركاب الروسية "سوبرجيت" بمحركات محلية الصنع...فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "روستيخ" الحكومية أن الطائرة الروسية "سوبرجيت" قد أجرت أولى رحلاتها الجوية مزودة بمحركات "بي دي-8" المحلية الصنع، وذلك في إطار اختبار أنظمة الدفع في... 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T07:46+0000
2025-03-17T07:46+0000
روسيا
اقتصاد
العالم
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ووفقا لبيانات الشركة، استمرت رحلة الطائرة 40 دقيقة على ارتفاع 3000 متر، وصلت سرعتها خلالها إلى 500 كيلومتر في الساعة.وأفاد قائد طاقم الرحلة التجريبية بعد الهبوط، أن مهمة الرحلة قد أنجزت بالكامل. وقد أظهرت محركات "بي دي-8" عملا مستقرا، كما تم خلال الرحلة تقييم ديناميكة الغاز للمحركات في أوضاع ثابتة ومتغيرة.وفي تعليق له، قال سيرغي تشيميزوف، رئيس شركة "روستيخ"، إن هذا الإنجاز يؤكد دقة الحسابات الهندسية ورفع جاهزية الطائرة. وأضاف أن المشروع يحقق تقدماً ملحوظاً رغم ضيق الوقت مقارنةً بمعايير صناعة الطيران العالمية، حيث تم إعادة تصميم الطائرة بشكل كامل بعد عام 2022. كما أكد تشيميزوف أنه من المقرر إجراء المزيد من الاختبارات في أبريل المقبل، حيث ستنضم طائرة روسية أخرى مزودة بمحركات "بي دي-8" إلى اختبارات الاعتماد. وفي سياق العمل على برنامج استبدال المنتجات الأجنبية، تم استبدال حوالي 40 مكونًا من الأنظمة والأجهزة المستوردة، بما في ذلك المحرك، والأنظمة الإلكترونية، والعجلات، والمحرك المساعد، وأنظمة التحكم، والإضاءة، وتكييف الهواء، وغيرها من الأنظمة.بحلول نهاية شهر مارس/آذار الجاري، من المتوقع أن يتم تسليم محركين آخرين من طراز "بي دي-8" لاختبارات الطيران، مع خطة للحصول على شهادة النوع للمحرك في الخريف القادم.
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روسيا, اقتصاد, العالم

أول رحلة لطائرة الركاب الروسية "سوبرجيت" بمحركات محلية الصنع...فيديو

07:46 GMT 17.03.2025
© Photo / Пресс-служба ОАК / الانتقال إلى بنك الصورطائرة الركاب الروسية "سوبرجيت" بمحركات محلية الصنع
طائرة الركاب الروسية سوبرجيت بمحركات محلية الصنع - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
© Photo / Пресс-служба ОАК
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أعلنت شركة "روستيخ" الحكومية أن الطائرة الروسية "سوبرجيت" قد أجرت أولى رحلاتها الجوية مزودة بمحركات "بي دي-8" المحلية الصنع، وذلك في إطار اختبار أنظمة الدفع في الطائرة.
ووفقا لبيانات الشركة، استمرت رحلة الطائرة 40 دقيقة على ارتفاع 3000 متر، وصلت سرعتها خلالها إلى 500 كيلومتر في الساعة.
وأفاد قائد طاقم الرحلة التجريبية بعد الهبوط، أن مهمة الرحلة قد أنجزت بالكامل. وقد أظهرت محركات "بي دي-8" عملا مستقرا، كما تم خلال الرحلة تقييم ديناميكة الغاز للمحركات في أوضاع ثابتة ومتغيرة.
وفي تعليق له، قال سيرغي تشيميزوف، رئيس شركة "روستيخ"، إن هذا الإنجاز يؤكد دقة الحسابات الهندسية ورفع جاهزية الطائرة. وأضاف أن المشروع يحقق تقدماً ملحوظاً رغم ضيق الوقت مقارنةً بمعايير صناعة الطيران العالمية، حيث تم إعادة تصميم الطائرة بشكل كامل بعد عام 2022.

يُعتبر المحرك من العناصر الأساسية في برنامج استبدال المنتجات الأجنبية، وهو يمثل "قلب" الطائرة.

كما أكد تشيميزوف أنه من المقرر إجراء المزيد من الاختبارات في أبريل المقبل، حيث ستنضم طائرة روسية أخرى مزودة بمحركات "بي دي-8" إلى اختبارات الاعتماد.
وفي سياق العمل على برنامج استبدال المنتجات الأجنبية، تم استبدال حوالي 40 مكونًا من الأنظمة والأجهزة المستوردة، بما في ذلك المحرك، والأنظمة الإلكترونية، والعجلات، والمحرك المساعد، وأنظمة التحكم، والإضاءة، وتكييف الهواء، وغيرها من الأنظمة.
بحلول نهاية شهر مارس/آذار الجاري، من المتوقع أن يتم تسليم محركين آخرين من طراز "بي دي-8" لاختبارات الطيران، مع خطة للحصول على شهادة النوع للمحرك في الخريف القادم.
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