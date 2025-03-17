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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250317/رئيس-جمهورية-القرم-مستعدون-لصد-هجمات-المخربين-الأوكرانيين-1098705868.html
رئيس جمهورية القرم: مستعدون لصد هجمات المخربين الأوكرانيين
رئيس جمهورية القرم: مستعدون لصد هجمات المخربين الأوكرانيين
سبوتنيك عربي
صرح رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف، اليوم الاثنين، بأن البلاد مستعدة صد هجمات المخربين الأوكرانيين. مؤكدًا أن وحدات الدفاع الإقليمية تجري تدريبات منتظمة في... 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T02:23+0000
2025-03-17T02:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية القرم الروسية
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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سيمفيروبول – سبوتنيك. وقال أكسينوف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "نعلم قدرات العدو ومستعدون لأي تطورات. تُجرى تدريبات وحدات الدفاع الإقليمية في بارس-القرم بانتظام في ظروف قتالية شبه مباشرة، ويتم التدريب على التفاعل بين الوحدات والجيش والأجهزة الأمنية الأخرى. مقاتلونا مستعدون لتنفيذ المهام الموكلة إليهم، بما في ذلك تلك المتعلقة بصد هجمات المخربين".وتجدر الإشارة إلى أن إقليم شبه جزيرة القرم، عاد إقليمياً روسيا فيدراليا، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/آذار 2014، في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وصوتت الأغلبية لصالح الانفصال عن أوكرانيا، والانضمام إلى روسيا، وصوت 96.77 بالمئة داخل القرم للدخول في قوام روسيا الاتحادية، فيما صوَّت في سيفاستوبول 95.6 بالمئة، لصالح الأمر ذاته.وتزعم أوكرانيا من جانبها، شبه جزيرة القرم، جزءاً من أراضيها وتم "احتلالها" من قبل روسيا مؤقتًا.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية مراراً أن سكان شبه جزيرة القرم قد صوتوا لصالح إعادة الوحدة مع روسيا من خلال الوسائل الديمقراطية، وفي إطار الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وروسيا تحترم وتقبل هذا الاختيار، ومثل هذا القرار هو واقع لا يمكن دحضه.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن بأن الاستفتاء في شبه جزيرة القرم، يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.واستضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/ آذار الجاري، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، بهدف التوصل لحل للأزمة الروسية الأوكرانية، وخلال هذه المحادثات أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أمريكي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق.وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن توافق روسيا على مقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا.من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد.وقال بوتين: "نتفق مع مقترح وقف القتال، ولكنن ننطلق من مبدأ أن وقف القتال ينبغي أن يؤدي إلى سلام دائم ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة"، مشيرا إلى أن "هناك مسائل تتطلب بحثا دقيقا من الجانبين".وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تعليق نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بأوكرانيا لمدة 30 يوما، "واعد للغاية"، ولكنه لم يكن كاملا، لافتًا إلى أن هناك إشارات إيجابية بشأن موقف موسكو.وفي السياق أعلن ترامب أن إدارته تلقت حتى الآن ردودا إيجابية من روسيا وأوكرانيا على اقتراح وقف إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20250317/الخارجية-الروسية-موسكو-ستطالب-بضمانات-أمنية-صارمة-في-إطار-حل-الصراع-بأوكرانيا-1098705678.html
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جمهورية القرم الروسية, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
جمهورية القرم الروسية, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

رئيس جمهورية القرم: مستعدون لصد هجمات المخربين الأوكرانيين

02:23 GMT 17.03.2025
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورسكان مدينة سيمفيروبول يشاهدون الألعاب النارية الاحتفالية في ساحة لينين بوسط المدينة بعد إعلان النتائج الأولية للاستفتاء على وضع شبه جزيرة القرم.
سكان مدينة سيمفيروبول يشاهدون الألعاب النارية الاحتفالية في ساحة لينين بوسط المدينة بعد إعلان النتائج الأولية للاستفتاء على وضع شبه جزيرة القرم. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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صرح رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف، اليوم الاثنين، بأن البلاد مستعدة صد هجمات المخربين الأوكرانيين. مؤكدًا أن وحدات الدفاع الإقليمية تجري تدريبات منتظمة في شبه الجزيرة.
سيمفيروبول – سبوتنيك. وقال أكسينوف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "نعلم قدرات العدو ومستعدون لأي تطورات. تُجرى تدريبات وحدات الدفاع الإقليمية في بارس-القرم بانتظام في ظروف قتالية شبه مباشرة، ويتم التدريب على التفاعل بين الوحدات والجيش والأجهزة الأمنية الأخرى. مقاتلونا مستعدون لتنفيذ المهام الموكلة إليهم، بما في ذلك تلك المتعلقة بصد هجمات المخربين".
وأضاف أنه يتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة، لضمان أمن جمهورية القرم وسكانها ومنشآتها الاستراتيجية.
وتجدر الإشارة إلى أن إقليم شبه جزيرة القرم، عاد إقليمياً روسيا فيدراليا، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/آذار 2014، في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وصوتت الأغلبية لصالح الانفصال عن أوكرانيا، والانضمام إلى روسيا، وصوت 96.77 بالمئة داخل القرم للدخول في قوام روسيا الاتحادية، فيما صوَّت في سيفاستوبول 95.6 بالمئة، لصالح الأمر ذاته.
وتزعم أوكرانيا من جانبها، شبه جزيرة القرم، جزءاً من أراضيها وتم "احتلالها" من قبل روسيا مؤقتًا.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية مراراً أن سكان شبه جزيرة القرم قد صوتوا لصالح إعادة الوحدة مع روسيا من خلال الوسائل الديمقراطية، وفي إطار الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وروسيا تحترم وتقبل هذا الاختيار، ومثل هذا القرار هو واقع لا يمكن دحضه.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن بأن الاستفتاء في شبه جزيرة القرم، يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
واستضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/ آذار الجاري، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، بهدف التوصل لحل للأزمة الروسية الأوكرانية، وخلال هذه المحادثات أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أمريكي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: موسكو ستطالب بضمانات أمنية صارمة في إطار حل الصراع بأوكرانيا
00:14 GMT
وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن توافق روسيا على مقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد.
وقال بوتين: "نتفق مع مقترح وقف القتال، ولكنن ننطلق من مبدأ أن وقف القتال ينبغي أن يؤدي إلى سلام دائم ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة"، مشيرا إلى أن "هناك مسائل تتطلب بحثا دقيقا من الجانبين".
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تعليق نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بأوكرانيا لمدة 30 يوما، "واعد للغاية"، ولكنه لم يكن كاملا، لافتًا إلى أن هناك إشارات إيجابية بشأن موقف موسكو.
وفي السياق أعلن ترامب أن إدارته تلقت حتى الآن ردودا إيجابية من روسيا وأوكرانيا على اقتراح وقف إطلاق النار.
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