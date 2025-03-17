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https://sarabic.ae/20250317/علماء-صينيون-يصممون-روبوتا-مستوحى-من-الحشرات-للتعدين-في-الفضاء-فيديو--1098709871.html
علماء صينيون يصممون روبوتا مستوحى من الحشرات للتعدين في الفضاء.. فيديو
علماء صينيون يصممون روبوتا مستوحى من الحشرات للتعدين في الفضاء.. فيديو
سبوتنيك عربي
ابتكر علماء صينيون روبوتا بستة أرجل مستوحى من الحشرات، والذي تم تصميمه للتنقيب والتعدين على القمر والكويكبات في المستقبل. 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T09:32+0000
2025-03-17T09:32+0000
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ويتميز الروبوت الجديد بتصميم بيوني مستلهم من حركة الحشرات، وتسلق نقار الخشب، وتقنيات الأوريغامي، مما يعزز قدرته على العمل في بيئات الجاذبية المنخفضة.وقال ليو شينهوا، قائد الفريق البحثي بجامعة الصين للتعدين والتكنولوجيا، إن الروبوت مزود بمصفوفة من المخالب والشوك تمنحه الثبات في ظروف الجاذبية الصغرى/ كما أنه مزود بثلاث عجلات وأرجل مخلبية، إذ تتعامل العجلات مع التضاريس الملساء، بينما توفر الأرجل الاستقرار على الأسطح الصخرية والتربة الرخو، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي".وتُصنع عجلات الروبوت من سبائك ذاكرة تيتانيومية قائمة على النيكل، مما يسمح لها بالعودة إلى شكلها الأصلي بسرعة بعد الضغط عليها، ويُتوقع أن يتحمل هذا التصميم الظروف القاسية في الفضاء، مثل التغيرات الحادة في درجات الحرارة والإشعاعات.وقد أنشأ الفريق موقع اختبار يحاكي بيئة الكويكبات القريبة من الأرض، واستخدم نظام تعليق لمحاكاة الجاذبية الصغرى. كما تقدم الفريق بطلب للحصول على براءة اختراع للنموذج الأولي. تأتي هذه التطورات في إطار خطط الصين المستقبلية، إذ تعتزم إطلاق مسبار "تشانغ آه 7" عام 2026 لمسح القطب الجنوبي للقمر، يليه "تشانغ آه 8" عام 2028 لإجراء تجارب على استغلال الموارد القمرية، ضمن مشروع لإنشاء محطة أبحاث قمرية دولية بحلول عام 2035.
https://sarabic.ae/20241118/الصين-تكشف-عن-تفاصيل-مثيرة-بشأن-العينات-التي-جمعتها-من-الجانب-البعيد-للقمر-1094900212.html
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الصين, علوم, الأخبار
الصين, علوم, الأخبار

علماء صينيون يصممون روبوتا مستوحى من الحشرات للتعدين في الفضاء.. فيديو

09:32 GMT 17.03.2025
© Photo / Unsplash/ NASAالفضاء
الفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
الفضاء
© Photo / Unsplash/ NASA
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ابتكر علماء صينيون روبوتا بستة أرجل مستوحى من الحشرات، والذي تم تصميمه للتنقيب والتعدين على القمر والكويكبات في المستقبل.
ويتميز الروبوت الجديد بتصميم بيوني مستلهم من حركة الحشرات، وتسلق نقار الخشب، وتقنيات الأوريغامي، مما يعزز قدرته على العمل في بيئات الجاذبية المنخفضة.
وقال ليو شينهوا، قائد الفريق البحثي بجامعة الصين للتعدين والتكنولوجيا، إن الروبوت مزود بمصفوفة من المخالب والشوك تمنحه الثبات في ظروف الجاذبية الصغرى/ كما أنه مزود بثلاث عجلات وأرجل مخلبية، إذ تتعامل العجلات مع التضاريس الملساء، بينما توفر الأرجل الاستقرار على الأسطح الصخرية والتربة الرخو، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي".
وتُصنع عجلات الروبوت من سبائك ذاكرة تيتانيومية قائمة على النيكل، مما يسمح لها بالعودة إلى شكلها الأصلي بسرعة بعد الضغط عليها، ويُتوقع أن يتحمل هذا التصميم الظروف القاسية في الفضاء، مثل التغيرات الحادة في درجات الحرارة والإشعاعات.
القمر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
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الصين تكشف عن تفاصيل مثيرة بشأن العينات التي جمعتها من الجانب البعيد للقمر
18 نوفمبر 2024, 10:04 GMT
وقد أنشأ الفريق موقع اختبار يحاكي بيئة الكويكبات القريبة من الأرض، واستخدم نظام تعليق لمحاكاة الجاذبية الصغرى. كما تقدم الفريق بطلب للحصول على براءة اختراع للنموذج الأولي.
تأتي هذه التطورات في إطار خطط الصين المستقبلية، إذ تعتزم إطلاق مسبار "تشانغ آه 7" عام 2026 لمسح القطب الجنوبي للقمر، يليه "تشانغ آه 8" عام 2028 لإجراء تجارب على استغلال الموارد القمرية، ضمن مشروع لإنشاء محطة أبحاث قمرية دولية بحلول عام 2035.
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