احتفالات بالذكرى السنوية لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا

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المشاركون في حفل موسيقي حاشد في يوم الذكرى الحادية عشرة لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا عند النصب التذكاري "المجد العسكري لأسطول المحيط الهادئ" على جسر كورابيلنايا في مدينة فلاديفوستوك.