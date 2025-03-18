احتفالات بالذكرى السنوية لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:17 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
14:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
14:28 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
14:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
إعلام إسرائيلي يثير جدلا حول اتصالات أمريكية إسرائيلية، مع مسؤولين من دول أفريقية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
15:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
16:00 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: على ترامب أن يعلم أن لدى الجيش اليمني القدرة على المقاومة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
رسالة أمريكية إلى العالم عنوانها "مقتل أبو خديجة"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
18:30 GMT
29 د
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
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مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل فشل الشرع في تأمين الساحل السوري؟
10:03 GMT
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مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:36 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
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مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
14:03 GMT
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المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20250318/احتفالات-بالذكرى-السنوية-لإعادة-توحيد-شبه-جزيرة-القرم-مع-روسيا-1098751343.html
احتفالات بالذكرى السنوية لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا
احتفالات بالذكرى السنوية لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا
سبوتنيك عربي
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، برصد صور جميلة للاحتفالات بالذكرى السنوية لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 18.03.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

احتفالات بالذكرى السنوية لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا

14:44 GMT 18.03.2025
تابعنا عبر
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، برصد صور جميلة للاحتفالات بالذكرى السنوية لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

طلاب المؤسسات التعليمية العليا والثانوية في قازان ونشطاء "الحرس الشاب لروسيا الموحدة" والمنظمات العامة في جمهورية تتارستان يشاركون في مسيرة وطنية عشية يوم إعادة توحيد جمهورية القرم مع روسيا

طلاب المؤسسات التعليمية العليا والثانوية في قازان ونشطاء &quot;الحرس الشاب لروسيا الموحدة&quot; والمنظمات العامة في جمهورية تتارستان يشاركون في مسيرة وطنية عشية يوم إعادة توحيد جمهورية القرم مع روسيا - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
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طلاب المؤسسات التعليمية العليا والثانوية في قازان ونشطاء "الحرس الشاب لروسيا الموحدة" والمنظمات العامة في جمهورية تتارستان يشاركون في مسيرة وطنية عشية يوم إعادة توحيد جمهورية القرم مع روسيا

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في حفل موسيقي حاشد في يوم الذكرى الحادية عشرة لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا عند النصب التذكاري "المجد العسكري لأسطول المحيط الهادئ" على جسر كورابيلنايا في مدينة فلاديفوستوك.

المشاركون في حفل موسيقي حاشد في يوم الذكرى الحادية عشرة لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا عند النصب التذكاري &quot;المجد العسكري لأسطول المحيط الهادئ&quot; على جسر كورابيلنايا في مدينة فلاديفوستوك. - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
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المشاركون في حفل موسيقي حاشد في يوم الذكرى الحادية عشرة لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا عند النصب التذكاري "المجد العسكري لأسطول المحيط الهادئ" على جسر كورابيلنايا في مدينة فلاديفوستوك.

© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورمشارك في سباق الدراجات النارية من سيمفيروبول إلى سيفاستوبول التابع لنادي الدراجات النارية "ذئاب الليل" في حدث احتفالي مخصص ليوم إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا.
مشارك في سباق الدراجات النارية من سيمفيروبول إلى سيفاستوبول التابع لنادي الدراجات النارية ذئاب الليل في حدث احتفالي مخصص ليوم إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا. - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Dmitry Makeev
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مشارك في سباق الدراجات النارية من سيمفيروبول إلى سيفاستوبول التابع لنادي الدراجات النارية "ذئاب الليل" في حدث احتفالي مخصص ليوم إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورقام ناشطون من حركة الشباب "الجنوب الشاب" مع منظمات أخرى برفع العلم الروسي في ساحة النصر في ميليتوبول في إطار الاحتفالات بالذكرى السنوية لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا
قام ناشطون من حركة الشباب الجنوب الشاب مع منظمات أخرى برفع العلم الروسي في ساحة النصر في ميليتوبول في إطار الاحتفالات بالذكرى السنوية لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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قام ناشطون من حركة الشباب "الجنوب الشاب" مع منظمات أخرى برفع العلم الروسي في ساحة النصر في ميليتوبول في إطار الاحتفالات بالذكرى السنوية لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورحفل موسيقي احتفالي مخصص للذكرى الحادية عشرة لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، في ساحة المسرح في مدينة نوفوسيبيرسك
حفل موسيقي احتفالي مخصص للذكرى الحادية عشرة لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، في ساحة المسرح في مدينة نوفوسيبيرسك - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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حفل موسيقي احتفالي مخصص للذكرى الحادية عشرة لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، في ساحة المسرح في مدينة نوفوسيبيرسك
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورنشطاء منظمة "الجمهورية الشابة" يهنئون الشعب بمناسبة الذكرى السنوية لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا
نشطاء منظمة الجمهورية الشابة يهنئون الشعب بمناسبة الذكرى السنوية لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Sergey Averin
/
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نشطاء منظمة "الجمهورية الشابة" يهنئون الشعب بمناسبة الذكرى السنوية لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصوراحتفالية مخصصة ليوم إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا في سيمفيروبول
احتفالية مخصصة ليوم إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا في سيمفيروبول - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Dmitry Makeev
/
الانتقال إلى بنك الصور
احتفالية مخصصة ليوم إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا في سيمفيروبول
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورمشاركون في حفل موسيقي احتفالي مخصص للذكرى الحادية عشرة لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، في ساحة المسرح في مدينة نوفوسيبيرسك
مشاركون في حفل موسيقي احتفالي مخصص للذكرى الحادية عشرة لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، في ساحة المسرح في مدينة نوفوسيبيرسك - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور
مشاركون في حفل موسيقي احتفالي مخصص للذكرى الحادية عشرة لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، في ساحة المسرح في مدينة نوفوسيبيرسك
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورمسيرة بالسيارات من سيمفيروبول إلى سيفاستوبول في حدث احتفالي مخصص ليوم إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا
مسيرة بالسيارات من سيمفيروبول إلى سيفاستوبول في حدث احتفالي مخصص ليوم إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Dmitry Makeev
/
الانتقال إلى بنك الصور
مسيرة بالسيارات من سيمفيروبول إلى سيفاستوبول في حدث احتفالي مخصص ليوم إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورنشطاء منظمة "الجمهورية الشابة" يهنئون الشعب بمناسبة الذكرى السنوية لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا
نشطاء منظمة الجمهورية الشابة يهنئون الشعب بمناسبة الذكرى السنوية لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Sergey Averin
/
الانتقال إلى بنك الصور
نشطاء منظمة "الجمهورية الشابة" يهنئون الشعب بمناسبة الذكرى السنوية لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في الحفل الموسيقي بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا عند النصب التذكاري "المجد العسكري لأسطول المحيط الهادئ" على جسر كورابيلنايا في مدينة فلاديفوستوك الروسية
المشاركون في الحفل الموسيقي بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا عند النصب التذكاري المجد العسكري لأسطول المحيط الهادئ على جسر كورابيلنايا في مدينة فلاديفوستوك الروسية - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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المشاركون في الحفل الموسيقي بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا عند النصب التذكاري "المجد العسكري لأسطول المحيط الهادئ" على جسر كورابيلنايا في مدينة فلاديفوستوك الروسية
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

طلاب المؤسسات التعليمية العليا والثانوية في قازان ونشطاء "الحرس الشاب لروسيا الموحدة" والمنظمات العامة في جمهورية تتارستان يشاركون في مسيرة وطنية عشية يوم إعادة توحيد جمهورية القرم مع روسيا

طلاب المؤسسات التعليمية العليا والثانوية في قازان ونشطاء &quot;الحرس الشاب لروسيا الموحدة&quot; والمنظمات العامة في جمهورية تتارستان يشاركون في مسيرة وطنية عشية يوم إعادة توحيد جمهورية القرم مع روسيا - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
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طلاب المؤسسات التعليمية العليا والثانوية في قازان ونشطاء "الحرس الشاب لروسيا الموحدة" والمنظمات العامة في جمهورية تتارستان يشاركون في مسيرة وطنية عشية يوم إعادة توحيد جمهورية القرم مع روسيا

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