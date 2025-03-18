https://sarabic.ae/20250318/احتفالات-بالذكرى-السنوية-لإعادة-توحيد-شبه-جزيرة-القرم-مع-روسيا-1098751343.html
احتفالات بالذكرى السنوية لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا
احتفالات بالذكرى السنوية لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا
سبوتنيك عربي
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، برصد صور جميلة للاحتفالات بالذكرى السنوية لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 18.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-18T14:44+0000
2025-03-18T14:44+0000
2025-03-18T14:44+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/12/1098751516_0:125:3071:1852_1920x0_80_0_0_5915c1f91506e1a2d64c11a34afbbb7d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/12/1098751516_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_f703599a40eb63fd1ccf7c81001ece57.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, صور
احتفالات بالذكرى السنوية لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، برصد صور جميلة للاحتفالات بالذكرى السنوية لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور
طلاب المؤسسات التعليمية العليا والثانوية في قازان ونشطاء "الحرس الشاب لروسيا الموحدة" والمنظمات العامة في جمهورية تتارستان يشاركون في مسيرة وطنية عشية يوم إعادة توحيد جمهورية القرم مع روسيا
طلاب المؤسسات التعليمية العليا والثانوية في قازان ونشطاء "الحرس الشاب لروسيا الموحدة" والمنظمات العامة في جمهورية تتارستان يشاركون في مسيرة وطنية عشية يوم إعادة توحيد جمهورية القرم مع روسيا
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور
المشاركون في حفل موسيقي حاشد في يوم الذكرى الحادية عشرة لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا عند النصب التذكاري "المجد العسكري لأسطول المحيط الهادئ" على جسر كورابيلنايا في مدينة فلاديفوستوك.
المشاركون في حفل موسيقي حاشد في يوم الذكرى الحادية عشرة لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا عند النصب التذكاري "المجد العسكري لأسطول المحيط الهادئ" على جسر كورابيلنايا في مدينة فلاديفوستوك.
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورمشارك في سباق الدراجات النارية من سيمفيروبول إلى سيفاستوبول التابع لنادي الدراجات النارية "ذئاب الليل" في حدث احتفالي مخصص ليوم إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا.
مشارك في سباق الدراجات النارية من سيمفيروبول إلى سيفاستوبول التابع لنادي الدراجات النارية "ذئاب الليل" في حدث احتفالي مخصص ليوم إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورقام ناشطون من حركة الشباب "الجنوب الشاب" مع منظمات أخرى برفع العلم الروسي في ساحة النصر في ميليتوبول في إطار الاحتفالات بالذكرى السنوية لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا
قام ناشطون من حركة الشباب "الجنوب الشاب" مع منظمات أخرى برفع العلم الروسي في ساحة النصر في ميليتوبول في إطار الاحتفالات بالذكرى السنوية لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورحفل موسيقي احتفالي مخصص للذكرى الحادية عشرة لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، في ساحة المسرح في مدينة نوفوسيبيرسك
حفل موسيقي احتفالي مخصص للذكرى الحادية عشرة لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، في ساحة المسرح في مدينة نوفوسيبيرسك
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورنشطاء منظمة "الجمهورية الشابة" يهنئون الشعب بمناسبة الذكرى السنوية لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا
نشطاء منظمة "الجمهورية الشابة" يهنئون الشعب بمناسبة الذكرى السنوية لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصوراحتفالية مخصصة ليوم إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا في سيمفيروبول
احتفالية مخصصة ليوم إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا في سيمفيروبول
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورمشاركون في حفل موسيقي احتفالي مخصص للذكرى الحادية عشرة لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، في ساحة المسرح في مدينة نوفوسيبيرسك
مشاركون في حفل موسيقي احتفالي مخصص للذكرى الحادية عشرة لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، في ساحة المسرح في مدينة نوفوسيبيرسك
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورمسيرة بالسيارات من سيمفيروبول إلى سيفاستوبول في حدث احتفالي مخصص ليوم إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا
مسيرة بالسيارات من سيمفيروبول إلى سيفاستوبول في حدث احتفالي مخصص ليوم إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورنشطاء منظمة "الجمهورية الشابة" يهنئون الشعب بمناسبة الذكرى السنوية لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا
نشطاء منظمة "الجمهورية الشابة" يهنئون الشعب بمناسبة الذكرى السنوية لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في الحفل الموسيقي بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا عند النصب التذكاري "المجد العسكري لأسطول المحيط الهادئ" على جسر كورابيلنايا في مدينة فلاديفوستوك الروسية
المشاركون في الحفل الموسيقي بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا عند النصب التذكاري "المجد العسكري لأسطول المحيط الهادئ" على جسر كورابيلنايا في مدينة فلاديفوستوك الروسية
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور
طلاب المؤسسات التعليمية العليا والثانوية في قازان ونشطاء "الحرس الشاب لروسيا الموحدة" والمنظمات العامة في جمهورية تتارستان يشاركون في مسيرة وطنية عشية يوم إعادة توحيد جمهورية القرم مع روسيا
طلاب المؤسسات التعليمية العليا والثانوية في قازان ونشطاء "الحرس الشاب لروسيا الموحدة" والمنظمات العامة في جمهورية تتارستان يشاركون في مسيرة وطنية عشية يوم إعادة توحيد جمهورية القرم مع روسيا