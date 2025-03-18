ذكرى إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا
رجل سعيد بعودة القرم يشير إلى اللافتة الجديدة التي علقت أمام مبنى برلمان جمهورية القرم.
رجل سعيد بعودة القرم يشير إلى اللافتة الجديدة التي علقت أمام مبنى برلمان جمهورية القرم.
المشاركون في المسيرة الجماهيرية "الوقوف للدفاع عن شبه جزيرة القرم" بالقرب من مبنى برلمان القرم في سيمفيروبول.
المشاركون في المسيرة الجماهيرية "الوقوف للدفاع عن شبه جزيرة القرم" بالقرب من مبنى برلمان القرم في سيمفيروبول.
رجال عسكريون في أحد شوارع سيمفيروبول.
صورة التقطت بتاريخ 18 مارس 2014، ويظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثاني من اليمين) في الكرملين خلال حفل توقيع الاتفاق بين روسيا الاتحادية وجمهورية القرم بشأن انضمام جمهورية القرم إلى روسيا الاتحادية. ويقف من اليسار إلى اليمين، رئيس وزراء جمهورية القرم سيرغي أكسينوف، رئيس مجلس الدولة لجمهورية القرم فلاديمير كونستانتينوف، وعلى اليمين رئيس سيفاستوبول أليكسي تشالي.
صورة التقطت بتاريخ 18 مارس 2014، ويظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثاني من اليمين) في الكرملين خلال حفل توقيع الاتفاق بين روسيا الاتحادية وجمهورية القرم بشأن انضمام جمهورية القرم إلى روسيا الاتحادية. ويقف من اليسار إلى اليمين، رئيس وزراء جمهورية القرم سيرغي أكسينوف، رئيس مجلس الدولة لجمهورية القرم فلاديمير كونستانتينوف، وعلى اليمين رئيس سيفاستوبول أليكسي تشالي.
سكان شبه جزيرة القرم في محطة السكة الحديد في سيمفيروبول في احتفال على شرف تغيير الساعة إلى توقيت موسكو.
سكان شبه جزيرة القرم في محطة السكة الحديد في سيمفيروبول في احتفال على شرف تغيير الساعة إلى توقيت موسكو.
إحصاء الأصوات في مركز الاقتراع داخل مسرح مدينة سيمفيروبول المتنوع.
إحصاء الأصوات في مركز الاقتراع داخل مسرح مدينة سيمفيروبول المتنوع.
سكان سيمفيروبول في حفل ربيع القرم الذي يقام في ساحة لينين وسط المدينة، في انتظار إعلان نتائج الاستفتاء على وضع شبه جزيرة القرم.
سكان سيمفيروبول في حفل ربيع القرم الذي يقام في ساحة لينين وسط المدينة، في انتظار إعلان نتائج الاستفتاء على وضع شبه جزيرة القرم.
ضباط إنفاذ القانون خلال مسيرة لدعم الاستفتاء على وضع شبه جزيرة القرم بالقرب من مبنى الإدارة الإقليمية في خاركوف.
ضباط إنفاذ القانون خلال مسيرة لدعم الاستفتاء على وضع شبه جزيرة القرم بالقرب من مبنى الإدارة الإقليمية في خاركوف.
المشاركون في مسيرة لدعم روسيا في الساحة المركزية في يفباتوريا.
المشاركون في مسيرة لدعم روسيا في الساحة المركزية في يفباتوريا.
منظر من الأعلى لمدينة بخشيساراي، حيث رفع سكان المدينة علم روسيا في سمائها.
منظر من الأعلى لمدينة بخشيساراي، حيث رفع سكان المدينة علم روسيا في سمائها.