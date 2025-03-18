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ذكرى إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا

ذكرى إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا

سبوتنيك عربي

يصادف اليوم، ذكرى إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، بتاريخ 18 مارس/آذار 2014، حين أصبحت شبه جزيرة القرم (شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول، التي كانت في... 18.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-18T07:34+0000

2025-03-18T07:34+0000

2025-03-18T07:34+0000

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جمهورية القرم الروسية

روسيا الاتحادية

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ويعد هذا التاريخ في جمهورية القرم عيدا وعطلة رسمية، حيث تمت عودة الأراضي إلى روسيا بموجب اتفاقية مشتركة بين الحكومتين وقّعت في قاعة سانت جورج بالكرملين في موسكو من قبل رئيسي روسيا وجمهورية القرم.

جمهورية القرم الروسية

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фото, صور, جمهورية القرم الروسية, روسيا الاتحادية