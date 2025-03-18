ذكرى إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
14:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
14:28 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
14:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
إعلام إسرائيلي يثير جدلا حول اتصالات أمريكية إسرائيلية، مع مسؤولين من دول أفريقية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
15:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
16:00 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: على ترامب أن يعلم أن لدى الجيش اليمني القدرة على المقاومة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
رسالة أمريكية إلى العالم عنوانها "مقتل أبو خديجة"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل فشل الشرع في تأمين الساحل السوري؟
10:03 GMT
32 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:36 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
14:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
16:00 GMT
24 د
شؤون عسكرية
رسالة أمريكية إلى العالم عنوانها "مقتل أبو خديجة"
16:25 GMT
30 د
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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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ذكرى إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا
ذكرى إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا
سبوتنيك عربي
يصادف اليوم، ذكرى إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، بتاريخ 18 مارس/آذار 2014، حين أصبحت شبه جزيرة القرم (شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول، التي كانت في... 18.03.2025, سبوتنيك عربي
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جمهورية القرم الروسية
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ويعد هذا التاريخ في جمهورية القرم عيدا وعطلة رسمية، حيث تمت عودة الأراضي إلى روسيا بموجب اتفاقية مشتركة بين الحكومتين وقّعت في قاعة سانت جورج بالكرملين في موسكو من قبل رئيسي روسيا وجمهورية القرم.
جمهورية القرم الروسية
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фото, صور, جمهورية القرم الروسية, روسيا الاتحادية
фото, صور, جمهورية القرم الروسية, روسيا الاتحادية

ذكرى إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا

07:34 GMT 18.03.2025
تابعنا عبر
يصادف اليوم، ذكرى إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، بتاريخ 18 مارس/آذار 2014، حين أصبحت شبه جزيرة القرم (شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول، التي كانت في السابق جزءًا من أوكرانيا) رسميًا جزءًا من الوطن الأم روسيا.
ويعد هذا التاريخ في جمهورية القرم عيدا وعطلة رسمية، حيث تمت عودة الأراضي إلى روسيا بموجب اتفاقية مشتركة بين الحكومتين وقّعت في قاعة سانت جورج بالكرملين في موسكو من قبل رئيسي روسيا وجمهورية القرم.
© Sputnik . Taras Litvinenko / الانتقال إلى بنك الصور

رجل سعيد بعودة القرم يشير إلى اللافتة الجديدة التي علقت أمام مبنى برلمان جمهورية القرم.

رجل سعيد بعودة القرم يشير إلى اللافتة الجديدة التي علقت أمام مبنى برلمان جمهورية القرم. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Taras Litvinenko
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رجل سعيد بعودة القرم يشير إلى اللافتة الجديدة التي علقت أمام مبنى برلمان جمهورية القرم.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في المسيرة الجماهيرية "الوقوف للدفاع عن شبه جزيرة القرم" بالقرب من مبنى برلمان القرم في سيمفيروبول.

المشاركون في المسيرة الجماهيرية &quot;الوقوف للدفاع عن شبه جزيرة القرم&quot; بالقرب من مبنى برلمان القرم في سيمفيروبول. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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المشاركون في المسيرة الجماهيرية "الوقوف للدفاع عن شبه جزيرة القرم" بالقرب من مبنى برلمان القرم في سيمفيروبول.

© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصور

رجال عسكريون في أحد شوارع سيمفيروبول.

رجال عسكريون في أحد شوارع سيمفيروبول. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Andrey Stenin
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رجال عسكريون في أحد شوارع سيمفيروبول.

© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصور

صورة التقطت بتاريخ 18 مارس 2014، ويظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثاني من اليمين) في الكرملين خلال حفل توقيع الاتفاق بين روسيا الاتحادية وجمهورية القرم بشأن انضمام جمهورية القرم إلى روسيا الاتحادية. ويقف من اليسار إلى اليمين، رئيس وزراء جمهورية القرم سيرغي أكسينوف، رئيس مجلس الدولة لجمهورية القرم فلاديمير كونستانتينوف، وعلى اليمين رئيس سيفاستوبول أليكسي تشالي.

صورة التقطت بتاريخ 18 مارس 2014، ويظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثاني من اليمين) في الكرملين خلال حفل توقيع الاتفاق بين روسيا الاتحادية وجمهورية القرم بشأن انضمام جمهورية القرم إلى روسيا الاتحادية. ويقف من اليسار إلى اليمين، رئيس وزراء جمهورية القرم سيرغي أكسينوف، رئيس مجلس الدولة لجمهورية القرم فلاديمير كونستانتينوف، وعلى اليمين رئيس سيفاستوبول أليكسي تشالي. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Alexei Druzhinin
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة التقطت بتاريخ 18 مارس 2014، ويظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثاني من اليمين) في الكرملين خلال حفل توقيع الاتفاق بين روسيا الاتحادية وجمهورية القرم بشأن انضمام جمهورية القرم إلى روسيا الاتحادية. ويقف من اليسار إلى اليمين، رئيس وزراء جمهورية القرم سيرغي أكسينوف، رئيس مجلس الدولة لجمهورية القرم فلاديمير كونستانتينوف، وعلى اليمين رئيس سيفاستوبول أليكسي تشالي.

© Sputnik . Taras Litvinenko / الانتقال إلى بنك الصور

سكان شبه جزيرة القرم في محطة السكة الحديد في سيمفيروبول في احتفال على شرف تغيير الساعة إلى توقيت موسكو.

سكان شبه جزيرة القرم في محطة السكة الحديد في سيمفيروبول في احتفال على شرف تغيير الساعة إلى توقيت موسكو. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Taras Litvinenko
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سكان شبه جزيرة القرم في محطة السكة الحديد في سيمفيروبول في احتفال على شرف تغيير الساعة إلى توقيت موسكو.

© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصور

إحصاء الأصوات في مركز الاقتراع داخل مسرح مدينة سيمفيروبول المتنوع.

إحصاء الأصوات في مركز الاقتراع داخل مسرح مدينة سيمفيروبول المتنوع. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Andrey Stenin
/
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إحصاء الأصوات في مركز الاقتراع داخل مسرح مدينة سيمفيروبول المتنوع.

© Sputnik . Alexsey Nichukchin / الانتقال إلى بنك الصور

سكان سيمفيروبول في حفل ربيع القرم الذي يقام في ساحة لينين وسط المدينة، في انتظار إعلان نتائج الاستفتاء على وضع شبه جزيرة القرم.

سكان سيمفيروبول في حفل ربيع القرم الذي يقام في ساحة لينين وسط المدينة، في انتظار إعلان نتائج الاستفتاء على وضع شبه جزيرة القرم. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Alexsey Nichukchin
/
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سكان سيمفيروبول في حفل ربيع القرم الذي يقام في ساحة لينين وسط المدينة، في انتظار إعلان نتائج الاستفتاء على وضع شبه جزيرة القرم.

© Sputnik . Chekachkov Igor / الانتقال إلى بنك الصور

ضباط إنفاذ القانون خلال مسيرة لدعم الاستفتاء على وضع شبه جزيرة القرم بالقرب من مبنى الإدارة الإقليمية في خاركوف.

ضباط إنفاذ القانون خلال مسيرة لدعم الاستفتاء على وضع شبه جزيرة القرم بالقرب من مبنى الإدارة الإقليمية في خاركوف. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Chekachkov Igor
/
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ضباط إنفاذ القانون خلال مسيرة لدعم الاستفتاء على وضع شبه جزيرة القرم بالقرب من مبنى الإدارة الإقليمية في خاركوف.

© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في مسيرة لدعم روسيا في الساحة المركزية في يفباتوريا.

المشاركون في مسيرة لدعم روسيا في الساحة المركزية في يفباتوريا. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Andrey Stenin
/
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المشاركون في مسيرة لدعم روسيا في الساحة المركزية في يفباتوريا.

© Sputnik . Mihail Mokrushin / الانتقال إلى بنك الصور

منظر من الأعلى لمدينة بخشيساراي، حيث رفع سكان المدينة علم روسيا في سمائها.

منظر من الأعلى لمدينة بخشيساراي، حيث رفع سكان المدينة علم روسيا في سمائها. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Mihail Mokrushin
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منظر من الأعلى لمدينة بخشيساراي، حيث رفع سكان المدينة علم روسيا في سمائها.

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