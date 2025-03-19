https://sarabic.ae/20250319/تصويت-هل-تعتقد-أن-محادثة-بوتين-وترامب-حدثا-مفصليا-في-حل-الصراع-الأوكراني؟-1098766236.html
تصويت... هل تعتقد أن محادثة بوتين وترامب حدثا مفصليا في حل الصراع الأوكراني؟
تصويت... هل تعتقد أن محادثة بوتين وترامب حدثا مفصليا في حل الصراع الأوكراني؟
سبوتنيك عربي
توجهت أنظار العالم، أمس الثلاثاء، إلى المحادثة الهاتفية التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، حيث ناقش الزعيمان عددا من... 19.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-19T08:48+0000
2025-03-19T08:48+0000
2025-03-19T08:48+0000
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وبحسب بيان الكرملين، فإنه "في إطار مبادرة الرئيس الأمريكي لتطبيق وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، حدد الجانب الروسي عددًا من النقاط المهمة فيما يتعلق بضمان السيطرة الفعالة على وقف إطلاق النار المحتمل على طول خط التماس القتالي بأكمله، والحاجة إلى وقف التعبئة القسرية في أوكرانيا وإعادة تسليح القوات المسلحة الأوكرانية".وأردف البيان: "كما تمت الإشارة إلى المخاطر الجسيمة المرتبطة بعدم قدرة نظام كييف على التفاوض، والذي قام مرارا وتكرارا بتخريب وانتهاك الاتفاقات التي تم التوصل إليها. وتلفت الانتباه الجرائم الإرهابية الوحشية التي ارتكبها المسلحون الأوكرانيون ضد السكان المدنيين في منطقة كورسك".برأيك هل تعد محادثة بوتين وترامب حدثا مفصليا في حل الصراع الأوكراني وهل تكون بداية لحل هذه الأزمة؟
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سبوتنيك عربي
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استطلاعات الرأي, روسيا, واشنطن, الولايات المتحدة الأمريكية, опросы
استطلاعات الرأي, روسيا, واشنطن, الولايات المتحدة الأمريكية, опросы
تصويت... هل تعتقد أن محادثة بوتين وترامب حدثا مفصليا في حل الصراع الأوكراني؟
توجهت أنظار العالم، أمس الثلاثاء، إلى المحادثة الهاتفية التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، حيث ناقش الزعيمان عددا من القضايا المفصلية على الساحة الدولية على رأسها الصراع في أوكرانيا.
وبحسب بيان الكرملين، فإنه "في إطار مبادرة الرئيس الأمريكي لتطبيق وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، حدد الجانب الروسي عددًا من النقاط المهمة فيما يتعلق بضمان السيطرة الفعالة على وقف إطلاق النار المحتمل على طول خط التماس القتالي بأكمله، والحاجة إلى وقف التعبئة القسرية في أوكرانيا وإعادة تسليح القوات المسلحة الأوكرانية".
وأردف البيان: "كما تمت الإشارة إلى المخاطر الجسيمة المرتبطة بعدم قدرة نظام كييف على التفاوض، والذي قام مرارا وتكرارا بتخريب وانتهاك الاتفاقات التي تم التوصل إليها. وتلفت الانتباه الجرائم الإرهابية الوحشية التي ارتكبها المسلحون الأوكرانيون ضد السكان المدنيين في منطقة كورسك".
ويتوقع خبراء أن اتصال بوتين وترامب سيلعب دورا حاسما في الوصول إلى تسوية حول الصراع في أوكرانيا، فيما يشكك آخرون بنوايا نظام كييف ومن خلفه الغرب الذي استغل المفاوضات السياسية أكثر من مرة لإعادة توازنه العسكري ليعود وينكر تعهداته التفاوضية.
برأيك هل تعد محادثة بوتين وترامب حدثا مفصليا في حل الصراع الأوكراني وهل تكون بداية لحل هذه الأزمة؟