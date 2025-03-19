صور مؤلمة من داخل قطاع غزة رصدتها الكاميرات

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الكرملين: المحادثات المقبلة بين روسيا وأمريكا في السعودية ستكون مليئة بالأحداث
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23 د
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كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
14:03 GMT
29 د
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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
16:00 GMT
24 د
شؤون عسكرية
رسالة أمريكية إلى العالم عنوانها "مقتل أبو خديجة"
16:25 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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خبير يتحدث عن التغييرات في القرم بعد عودتها للوطن الأم روسيا
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هل تستهدف واشنطن إيران بعد أنصار الله في اليمن؟
18:00 GMT
29 د
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29 د
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183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
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30 د
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نبض افريقيا
إعلام إسرائيلي يثير جدلا حول اتصالات أمريكية إسرائيلية، مع مسؤولين من دول أفريقية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها
14:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
14:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل تستهدف واشنطن إيران بعد أنصار الله في اليمن؟
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
15:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250319/صور-مؤلمة-من-داخل-قطاع-غزة-رصدتها-الكاميرات----1098768978.html
صور مؤلمة من داخل قطاع غزة رصدتها الكاميرات
صور مؤلمة من داخل قطاع غزة رصدتها الكاميرات
سبوتنيك عربي
قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" برصد صور مؤلمة من داخل قطاع غزة إثر الهجمات الإسرائيلية على القطاع، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 19.03.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

صور مؤلمة من داخل قطاع غزة رصدتها الكاميرات

12:01 GMT 19.03.2025
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قام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" برصد صور مؤلمة من داخل قطاع غزة إثر الهجمات الإسرائيلية على القطاع، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© AP Photo / Jehad Alshrafiنقل جريح إلى مستشفى "الأهلي" إثر غارات جوية إسرائيلية على غزة
نقل جريح إلى مستشفى الأهلي إثر غارات جوية إسرائيلية على غزة - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / Jehad Alshrafi
نقل جريح إلى مستشفى "الأهلي" إثر غارات جوية إسرائيلية على غزة
© AP Photo / Leo Correaانفجار شمالي قطاع غزة
انفجار شمالي قطاع غزة - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Leo Correa
انفجار شمالي قطاع غزة
© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Issaفلسطينيون ينتقلون إلى مناطق أكثر أمنا بعد الهجمات الإسرائيلية التي تنتهك وقف إطلاق النار في مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة
فلسطينيون ينتقلون إلى مناطق أكثر أمنا بعد الهجمات الإسرائيلية التي تنتهك وقف إطلاق النار في مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة - سبوتنيك عربي
3/10
© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Issa
فلسطينيون ينتقلون إلى مناطق أكثر أمنا بعد الهجمات الإسرائيلية التي تنتهك وقف إطلاق النار في مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة
© Getty Images / NurPhoto/Majdi Fathi

ينظر الناس إلى أنقاض منزل بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة

ينظر الناس إلى أنقاض منزل بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة - سبوتنيك عربي
4/10
© Getty Images / NurPhoto/Majdi Fathi

ينظر الناس إلى أنقاض منزل بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة

© Getty Images / Amir Levyجنود إسرائيليون على متن دبابة أثناء تمركزها أمام شمال قطاع غزة
جنود إسرائيليون على متن دبابة أثناء تمركزها أمام شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي
5/10
© Getty Images / Amir Levy
جنود إسرائيليون على متن دبابة أثناء تمركزها أمام شمال قطاع غزة
© Getty Images / Anadolu/Rahim Khatibفلسطينيون بين أنقاض منازلهم في خان يونس في قطاع غزة
فلسطينيون بين أنقاض منازلهم في خان يونس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي
6/10
© Getty Images / Anadolu/Rahim Khatib
فلسطينيون بين أنقاض منازلهم في خان يونس في قطاع غزة
© Getty Images / NurPhoto/Majdi Fathi

تجمع الناس في ساحة مستشفى "الأهلي العربي"، المعروف أيضًا باسم المستشفى "المعمداني"، حدادًا ووداعًا لجثامين ضحايا القصف الإسرائيلي على مدينة غزة

تجمع الناس في ساحة مستشفى &quot;الأهلي العربي&quot;، المعروف أيضًا باسم المستشفى &quot;المعمداني&quot;، حدادًا ووداعًا لجثامين ضحايا القصف الإسرائيلي على مدينة غزة - سبوتنيك عربي
7/10
© Getty Images / NurPhoto/Majdi Fathi

تجمع الناس في ساحة مستشفى "الأهلي العربي"، المعروف أيضًا باسم المستشفى "المعمداني"، حدادًا ووداعًا لجثامين ضحايا القصف الإسرائيلي على مدينة غزة

© Getty Images / NurPhoto/Majdi Fathiسيدة وأطفالها بين أنقاض منزل بعد تدميره من قبل غارة إسرائيلية على مدينة غزة
سيدة وأطفالها بين أنقاض منزل بعد تدميره من قبل غارة إسرائيلية على مدينة غزة - سبوتنيك عربي
8/10
© Getty Images / NurPhoto/Majdi Fathi
سيدة وأطفالها بين أنقاض منزل بعد تدميره من قبل غارة إسرائيلية على مدينة غزة
© Getty Images / GocherImagery/Future Publishing/Ramez Habboubفلسطينيون يغادرون القطاع الشرقي من قطاع غزة بعد الغارات الجوية الإسرائيلية
فلسطينيون يغادرون القطاع الشرقي من قطاع غزة بعد الغارات الجوية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
9/10
© Getty Images / GocherImagery/Future Publishing/Ramez Habboub
فلسطينيون يغادرون القطاع الشرقي من قطاع غزة بعد الغارات الجوية الإسرائيلية
© Getty Images / GocherImagery/Future Publishing/Ramez Habboubفلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض مبنى دمره قصف إسرائيلي
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض مبنى دمره قصف إسرائيلي - سبوتنيك عربي
10/10
© Getty Images / GocherImagery/Future Publishing/Ramez Habboub
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض مبنى دمره قصف إسرائيلي
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