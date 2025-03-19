صور مؤلمة من داخل قطاع غزة رصدتها الكاميرات

© AP Photo / Jehad Alshrafiنقل جريح إلى مستشفى "الأهلي" إثر غارات جوية إسرائيلية على غزة
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© AP Photo / Jehad Alshrafi
نقل جريح إلى مستشفى "الأهلي" إثر غارات جوية إسرائيلية على غزة
© AP Photo / Leo Correaانفجار شمالي قطاع غزة
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© AP Photo / Leo Correa
انفجار شمالي قطاع غزة
© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Issaفلسطينيون ينتقلون إلى مناطق أكثر أمنا بعد الهجمات الإسرائيلية التي تنتهك وقف إطلاق النار في مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة
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© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Issa
فلسطينيون ينتقلون إلى مناطق أكثر أمنا بعد الهجمات الإسرائيلية التي تنتهك وقف إطلاق النار في مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة
© Getty Images / NurPhoto/Majdi Fathi
ينظر الناس إلى أنقاض منزل بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة
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© Getty Images / NurPhoto/Majdi Fathi
ينظر الناس إلى أنقاض منزل بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة
© Getty Images / Amir Levyجنود إسرائيليون على متن دبابة أثناء تمركزها أمام شمال قطاع غزة
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© Getty Images / Amir Levy
جنود إسرائيليون على متن دبابة أثناء تمركزها أمام شمال قطاع غزة
© Getty Images / Anadolu/Rahim Khatibفلسطينيون بين أنقاض منازلهم في خان يونس في قطاع غزة
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© Getty Images / Anadolu/Rahim Khatib
فلسطينيون بين أنقاض منازلهم في خان يونس في قطاع غزة
© Getty Images / NurPhoto/Majdi Fathi
تجمع الناس في ساحة مستشفى "الأهلي العربي"، المعروف أيضًا باسم المستشفى "المعمداني"، حدادًا ووداعًا لجثامين ضحايا القصف الإسرائيلي على مدينة غزة
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© Getty Images / NurPhoto/Majdi Fathi
تجمع الناس في ساحة مستشفى "الأهلي العربي"، المعروف أيضًا باسم المستشفى "المعمداني"، حدادًا ووداعًا لجثامين ضحايا القصف الإسرائيلي على مدينة غزة
© Getty Images / NurPhoto/Majdi Fathiسيدة وأطفالها بين أنقاض منزل بعد تدميره من قبل غارة إسرائيلية على مدينة غزة
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© Getty Images / NurPhoto/Majdi Fathi
سيدة وأطفالها بين أنقاض منزل بعد تدميره من قبل غارة إسرائيلية على مدينة غزة
© Getty Images / GocherImagery/Future Publishing/Ramez Habboubفلسطينيون يغادرون القطاع الشرقي من قطاع غزة بعد الغارات الجوية الإسرائيلية
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© Getty Images / GocherImagery/Future Publishing/Ramez Habboub
فلسطينيون يغادرون القطاع الشرقي من قطاع غزة بعد الغارات الجوية الإسرائيلية
© Getty Images / GocherImagery/Future Publishing/Ramez Habboubفلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض مبنى دمره قصف إسرائيلي
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© Getty Images / GocherImagery/Future Publishing/Ramez Habboub
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض مبنى دمره قصف إسرائيلي