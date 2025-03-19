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https://sarabic.ae/20250319/علماء-روس-في-الـأنثروبولوجيا-يكتشفون-مقابر-عبادة-الماشية-يعود-تاريخها-إلى-6000-عام-في-السودان-1098785447.html
علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان
علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان
سبوتنيك عربي
كشف باحث روسي بأن القطع الأثرية التي تم جمعها في السودان، قد تلقي ضوءا جديدا على أسئلة حول تدجين الماشية، مضيفا أنها قد تساعد في تحديد ما إذا كانت الماشية... 19.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-19T16:04+0000
2025-03-19T16:09+0000
مجتمع
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علوم
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العالم العربي
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وقال الباحث في معهد البحوث العلمية ومتحف الأنثروبولوجيا بجامعة موسكو الحكومية، أليكسي كرول، لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على نتائج البعثة الأثرية الأنثروبولوجية الروسية الأخيرة في السودان، إنه "خلال الحفريات الأثرية في صحراء النوبة في السودان، تبين أن ما بدا في البداية أنه بقايا بشرية تعود إلى حيوانات، على الأرجح أبقار، ويعود تاريخ دفنها إلى نحو 6000 عام".وأوضح المتحدث أن البعثة الروسية المكونة من 10 أشخاص، أجرت حفريات في حفرة أونيب في صحراء النوبة بالسودان، من نهاية يناير/كانون الثاني الماضي حتى بداية مارس/ آذار الجاري، بإذن من السلطات المحلية.وأشار الباحث إلى أن المدفن الديني المكتشف حديثا هو جزء من هيكل أكبر، حيث يبدو أن هذه المدافن تحيط بقبر مركزي.وتابع موضحا: "الحقيقة هي أن الهيكل الديني، الذي لم يُنقَّب بعد، هو ما بدأنا البحث فيه. هذه المدافن ليست سوى جزءا من هيكل مُحدَّد. واستنادًا إلى موقع هذه المقابر، فقد تمركزت حول مقبرة مركزية أخرى. وستكون دراسة ذلك مهمة الموسم المبل، الموسم الذي نخطط للقيام به في نوفمبر (تشرين الثاني 2025)".
https://sarabic.ae/20250319/علماء-روس-يكتشفون-مقابر-غامضة-عمرها-5000-عام-في-السودان-1098777700.html
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حصري, علوم, آثار, العالم العربي
حصري, علوم, آثار, العالم العربي

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

16:04 GMT 19.03.2025 (تم التحديث: 16:09 GMT 19.03.2025)
© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State Universityعلماء أنثروبولوجيا روس يكتشفون مقابر "عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان
علماء أنثروبولوجيا روس يكتشفون مقابر عبادة الماشية يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State University
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حصري
كشف باحث روسي بأن القطع الأثرية التي تم جمعها في السودان، قد تلقي ضوءا جديدا على أسئلة حول تدجين الماشية، مضيفا أنها قد تساعد في تحديد ما إذا كانت الماشية الموجودة في مصر والسودان، قد تم تدجينها أصلا في جنوب غرب آسيا والشرق الأوسط أو ما إذا كانت أفريقيا لديها مركزا مستقلا لتدجين الماشية.
وقال الباحث في معهد البحوث العلمية ومتحف الأنثروبولوجيا بجامعة موسكو الحكومية، أليكسي كرول، لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على نتائج البعثة الأثرية الأنثروبولوجية الروسية الأخيرة في السودان، إنه "خلال الحفريات الأثرية في صحراء النوبة في السودان، تبين أن ما بدا في البداية أنه بقايا بشرية تعود إلى حيوانات، على الأرجح أبقار، ويعود تاريخ دفنها إلى نحو 6000 عام".
© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State Universityعلماء أنثروبولوجيا روس يكتشفون مقابر "عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان
علماء أنثروبولوجيا روس يكتشفون مقابر عبادة الماشية يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
علماء أنثروبولوجيا روس يكتشفون مقابر "عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان
© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State University

وتابع: "هذه ليست مقبرة ماشية. ليست دفنًا عشوائيًا لبقرة قد نفقت. لا، هذه مقبرة مع طقوس. يتضح ذلك من خلال هندستها المعمارية الأنيقة والرائعة، فالقبر مُبطّن بالحجارة، وُضعت فوقه كومة، وداخل هذه الكومة، وُضعت البقرة بحيث يكاد رأسها يلامس السطح، ومغطى قليلًا بالتراب، لكن قرونها كانت بارزة بوضوح فوق الأرض".

علماء روس يكتشفون مقابر غامضة عمرها 5000 عام في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
مجتمع
علماء روس يكتشفون مقابر غامضة عمرها 5000 عام في السودان
13:51 GMT
وأوضح المتحدث أن البعثة الروسية المكونة من 10 أشخاص، أجرت حفريات في حفرة أونيب في صحراء النوبة بالسودان، من نهاية يناير/كانون الثاني الماضي حتى بداية مارس/ آذار الجاري، بإذن من السلطات المحلية.
© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State Universityعلماء أنثروبولوجيا روس يكتشفون مقابر "عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان
علماء أنثروبولوجيا روس يكتشفون مقابر عبادة الماشية يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
علماء أنثروبولوجيا روس يكتشفون مقابر "عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان
© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State University

وأضاف كرول: "إنه اكتشاف مثير بالفعل لأنه بمثابة تأكيد آخر للفرضية، التي تم طرحها مرارا على مدى السنوات العشرين الماضية، بأن أسس الثقافة المصرية القديمة والأساطير والأيديولوجية والأيقونات تشكلت خلال تلك الأوقات البعيدة عندما جاب المصريون المستقبليون مساحات شاسعة من الصحراء الغربية".

وأشار الباحث إلى أن المدفن الديني المكتشف حديثا هو جزء من هيكل أكبر، حيث يبدو أن هذه المدافن تحيط بقبر مركزي.
© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State University

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

علماء روس في الـ&quot;أنثروبولوجيا&quot; يكتشفون مقابر لـ&quot;عبادة الماشية&quot; يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان - سبوتنيك عربي
1/11
© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State University

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State University

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

علماء روس في الـ&quot;أنثروبولوجيا&quot; يكتشفون مقابر لـ&quot;عبادة الماشية&quot; يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان - سبوتنيك عربي
2/11
© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State University

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State University

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

علماء روس في الـ&quot;أنثروبولوجيا&quot; يكتشفون مقابر لـ&quot;عبادة الماشية&quot; يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State University

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State University

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

علماء روس في الـ&quot;أنثروبولوجيا&quot; يكتشفون مقابر لـ&quot;عبادة الماشية&quot; يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان - سبوتنيك عربي
4/11
© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State University

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State University

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

علماء روس في الـ&quot;أنثروبولوجيا&quot; يكتشفون مقابر لـ&quot;عبادة الماشية&quot; يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان - سبوتنيك عربي
5/11
© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State University

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State University

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

علماء روس في الـ&quot;أنثروبولوجيا&quot; يكتشفون مقابر لـ&quot;عبادة الماشية&quot; يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان - سبوتنيك عربي
6/11
© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State University

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State University

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

علماء روس في الـ&quot;أنثروبولوجيا&quot; يكتشفون مقابر لـ&quot;عبادة الماشية&quot; يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State University

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State University

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

علماء روس في الـ&quot;أنثروبولوجيا&quot; يكتشفون مقابر لـ&quot;عبادة الماشية&quot; يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان - سبوتنيك عربي
8/11
© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State University

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State University

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

علماء روس في الـ&quot;أنثروبولوجيا&quot; يكتشفون مقابر لـ&quot;عبادة الماشية&quot; يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State University

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State University

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

علماء روس في الـ&quot;أنثروبولوجيا&quot; يكتشفون مقابر لـ&quot;عبادة الماشية&quot; يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان - سبوتنيك عربي
10/11
© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State University

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

© Photo / Moscow State University

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

علماء روس في الـ&quot;أنثروبولوجيا&quot; يكتشفون مقابر لـ&quot;عبادة الماشية&quot; يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان - سبوتنيك عربي
11/11
© Photo / Moscow State University

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

1/11
© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State University

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

2/11
© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State University

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

3/11
© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State University

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

4/11
© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State University

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

5/11
© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State University

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

6/11
© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State University

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

7/11
© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State University

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

8/11
© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State University

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

9/11
© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State University

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

10/11
© Sputnik . copyright Nubian Archaeological and Anthropological Expedition of Moscow State University

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

11/11
© Photo / Moscow State University

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

وتابع موضحا: "الحقيقة هي أن الهيكل الديني، الذي لم يُنقَّب بعد، هو ما بدأنا البحث فيه. هذه المدافن ليست سوى جزءا من هيكل مُحدَّد. واستنادًا إلى موقع هذه المقابر، فقد تمركزت حول مقبرة مركزية أخرى. وستكون دراسة ذلك مهمة الموسم المبل، الموسم الذي نخطط للقيام به في نوفمبر (تشرين الثاني 2025)".
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