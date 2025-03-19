https://sarabic.ae/20250319/علماء-روس-في-الـأنثروبولوجيا-يكتشفون-مقابر-عبادة-الماشية-يعود-تاريخها-إلى-6000-عام-في-السودان-1098785447.html

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

علماء روس في الـ"أنثروبولوجيا" يكتشفون مقابر لـ"عبادة الماشية" يعود تاريخها إلى 6000 عام في السودان

سبوتنيك عربي

كشف باحث روسي بأن القطع الأثرية التي تم جمعها في السودان، قد تلقي ضوءا جديدا على أسئلة حول تدجين الماشية، مضيفا أنها قد تساعد في تحديد ما إذا كانت الماشية... 19.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-19T16:04+0000

2025-03-19T16:04+0000

2025-03-19T16:09+0000

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وقال الباحث في معهد البحوث العلمية ومتحف الأنثروبولوجيا بجامعة موسكو الحكومية، أليكسي كرول، لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على نتائج البعثة الأثرية الأنثروبولوجية الروسية الأخيرة في السودان، إنه "خلال الحفريات الأثرية في صحراء النوبة في السودان، تبين أن ما بدا في البداية أنه بقايا بشرية تعود إلى حيوانات، على الأرجح أبقار، ويعود تاريخ دفنها إلى نحو 6000 عام".وأوضح المتحدث أن البعثة الروسية المكونة من 10 أشخاص، أجرت حفريات في حفرة أونيب في صحراء النوبة بالسودان، من نهاية يناير/كانون الثاني الماضي حتى بداية مارس/ آذار الجاري، بإذن من السلطات المحلية.وأشار الباحث إلى أن المدفن الديني المكتشف حديثا هو جزء من هيكل أكبر، حيث يبدو أن هذه المدافن تحيط بقبر مركزي.وتابع موضحا: "الحقيقة هي أن الهيكل الديني، الذي لم يُنقَّب بعد، هو ما بدأنا البحث فيه. هذه المدافن ليست سوى جزءا من هيكل مُحدَّد. واستنادًا إلى موقع هذه المقابر، فقد تمركزت حول مقبرة مركزية أخرى. وستكون دراسة ذلك مهمة الموسم المبل، الموسم الذي نخطط للقيام به في نوفمبر (تشرين الثاني 2025)".

https://sarabic.ae/20250319/علماء-روس-يكتشفون-مقابر-غامضة-عمرها-5000-عام-في-السودان-1098777700.html

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